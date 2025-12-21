Chiến thuật giúp Vĩ Ly vô địch VM Hải Phòng lần đầu chạy 42km

Lần đầu chạy full marathon, chân chạy sinh năm 2004 Hoàng Viết Vĩ Ly giữ sức ở nửa đầu rồi bứt tốc sau km29 để vượt lên.

Trong cuộc đua 42km nam sáng 21/12, Trịnh Minh Tâm làm chủ cuộc đua trong phần lớn quãng đường. Sau khi vượt Ezekiel Kipruto Kembo, chân chạy Gia Lai thoải mái giữ ngôi đầu mà không gặp bất kỳ sự cạnh tranh nào. Ở thời điểm đó, Minh Tâm chạy với pace khoảng 3:25, và được dự đoán sẽ về sau đích với thông số 2 tiếng 25 phút.

Vĩ Ly sau khi về nhất 42km nam tại Hải Phòng. Ảnh: VnExpress Marathon

Tuy nhiên, tới km 35, Minh Tâm hụt hơi, phải giảm tốc độ. Ngược lại, sau khi mất hút ở nhóm đầu, Vĩ Ly bất ngờ vọt lên ở nửa cuối chặng đua.

"Lần đầu chạy 42km nên tôi khá thận trọng, chủ động chạy chậm hơn pace dự tính để thăm dò thể trạng. Sau khi xuất phát, bỗng nhiên tôi bị đau bụng, phải dùng gel sớm", Vĩ Ly nói .

VĐV quê Bắc Ninh nói anh không dự định tranh top, đến lúc phá băng vẫn chưa thể tin bản thân vô địch. Vĩ Ly cho biết anh đặt mục tiêu sub2:30, nhưng cuối cùng lại về đích với thành tích 2 tiếng 26 phút 44 giây.

Bước ngoặt đầu tiên đến quanh km29, khi Vĩ Ly vượt Hà Quang Thắng để vào top ba, rồi vượt Kipruto để chiếm vị trí thứ hai. Anh tiết lộ luôn cố giữ sự tập trung, để dành sức cho đoạn bứt tốc quyết định ở cuối. "Lần đầu chạy 42km, chưa có nhiều kinh nghiệm. Tôi không chủ quan mà luôn dặn bản thân phải giữ cái đầu lạnh, duy trì tốc độ đến cuối cùng".

Chiến thuật này mang lại "trái ngọt" cho Vĩ Ly. Nhưng anh cũng được hưởng lợi từ sự cố bất ngờ của Minh Tâm. Khoảnh khắc quyết định diễn ra ở km35. Minh Tâm chững lại, Vĩ Ly tăng tốc để chiếm vị trí số một. Từ đó, anh giữ nhịp ổn định cho tới khi về đích, tạo ra màn ngược dòng đầy cảm xúc.

Khoảnh khắc Vỹ Ly bất ngờ vượt lên vô địch full marathon tại VM Hải Phòng 2025 Hành trình vô địch 21km VM Hải Phòng của Vĩ Ly. Ảnh: VnExpress Marathon

"Tôi không ngờ Ly bứt tốc nhanh đến vậy. Tôi nghe có tiếng động phía sau, khi ngoảnh lại thì anh ấy đã vượt lên rồi", Tâm nói trong tiếc nuối khi dẫn đầu phần lớn cuộc đua.

Chiến thắng ngay lần đầu chạy 42km hứa hẹn sẽ là nguồn khích lệ lớn cho Vĩ Ly để chuyển sang tập full marathon chuyên sâu hơn trong thời gian tới. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho VnExpress Marathon Hải Phòng, Ly nói anh chủ yếu thực hiện các bài chạy dài trên 20km trong khoảng một tháng rưỡi và các buổi tempo dài 30km.

Sinh năm 2004, Hoàng Viết Vĩ Ly từng nhiều lần tranh vô địch 21km ở các giải VnExpress Marathon. Trước khi tạo bất ngờ tại Hải Phòng, anh từng vô địch VnExpress Marathon Hạ Long và về nhì cự ly 21km tại VnExpress Marathon Hanoi Midnight với thông số 1 giờ 10 phút.

Hải Long