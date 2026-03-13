Khu trục hạm Mỹ bắn pháo nhưng không ngăn được tàu Iran tiếp cận USS Abraham Lincoln, buộc trực thăng cất cánh và phóng tên lửa hạ mục tiêu.

Đài CBS hôm 12/3 dẫn lời hai quan chức Mỹ am hiểu vấn đề tiết lộ một phương tiện Iran hồi đầu tuần này "di chuyển quá gần tàu sân bay USS Abraham Lincoln" trước khi bị vô hiệu hóa. Họ không cho biết chủng loại và lực lượng vận hành phương tiện này.

Một chiến hạm Mỹ đã khai hỏa pháo hạm Mark 45 cỡ nòng 127 mm nhằm vào tàu Iran. Hai quan chức nói rằng các loạt đạn pháo đã "liên tiếp bắn trượt mục tiêu", dù chưa rõ đây là hành động bắn cảnh cáo hay tàu chiến Mỹ gặp vấn đề về tác xạ.

Chiến hạm Mỹ 'liên tiếp bắn trượt' phương tiện Iran áp sát tàu sân bay Tiêm kích cất cánh từ USS Abraham Lincoln hôm 3/3. Video: US Navy

Một trực thăng trang bị tên lửa Hellfire sau đó cất cánh và phóng hai quả đạn trúng mục tiêu. Tình trạng tàu Iran và thủy thủ đoàn chưa được xác định.

Danh tính chiến hạm khai hỏa pháo Mark 45 không được công bố. Hải quân Mỹ đang triển khai tàu khu trục USS Spruance và USS Michael Murphy để hộ tống tàu sân bay USS Abraham Lincoln trên Biển Arab. Cùng với đó là 6 khu trục hạm lớp Arleigh Burke đang hoạt động độc lập tại khu vực.

Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, chưa bình luận về thông tin.

USS Abraham Lincoln tham gia chiến dịch tấn công Iran hôm 3/3. Ảnh: US Navy

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln mang theo loạt tiêm kích tàng hình F-35C, chiến đấu cơ F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, phi cơ cảnh báo sớm E-2D, trực thăng lai CMV-22B và trực thăng săn ngầm. Đây là một trong hai tàu sân bay đang triển khai ở Trung Đông và Địa Trung Hải để tham gia chiến dịch không kích Iran.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng nhiều lần phát động tấn công USS Abraham Lincoln bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhưng hải quân Mỹ khẳng định nỗ lực này không ảnh hưởng tới hoạt động của chiến hạm.

Thanh Danh (Theo CBS, Anadolu)