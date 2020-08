Chiến dịch tẩy chay không gây thiệt hại lớn cho Facebook

Chiến dịch #StopHateForProfit kêu gọi các công ty, tổ chức dừng quảng cáo trên Facebook trong tháng 7 nhằm phản đối cách nền tảng này xử lý các thông tin sai lệch. Hơn 1.000 nhãn hàng tuyên bố tham gia. Tuy nhiên, con số này chỉ là một phần nhỏ so với hơn 9 triệu nhà quảng cáo trên Facebook.

Theo Pathmatics, 100 nhà quảng cáo lớn nhất trên Facebook trong nửa đầu năm 2020 vẫn tiếp tục bỏ ra 221,4 triệu USD để quảng bá sản phẩm trên nền tảng này tính từ 1/7 đến 29/7. Con số đó chỉ ít hơn 12% so với mức 251,4 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 100 nhà quảng cáo trên, có 9 thương hiệu công khai cắt giảm ngân sách, chỉ còn chi 507.000 USD cho quảng cáo Facebook trong tháng vừa qua, giảm từ 25,2 triệu USD so với giai đoạn này năm ngoái.

Trong khi đó, Mark Zuckerberg, CEO Facebook, nhấn mạnh tầm quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ trên nền tảng. Trong cuộc gọi báo cáo tài chính diễn ra tuần trước, ông nói: "Một số người lầm tưởng là hoạt động kinh doanh của chúng tôi phụ thuộc vào một vài nhà quảng cáo lớn".

Theo thống kê của Facebook, 100 nhà quảng cáo lớn nhất trên nền tảng của họ đóng góp 16% trong tổng doanh thu 18,7 tỷ USD của quý II/2020. Còn trong ba tuần đầu tháng 7, doanh thu quảng cáo vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và công ty kỳ vọng tốc độ tăng trưởng này sẽ được duy trì cho cả quý III/2020.

Ngoài ra, nhiều nhãn hàng tham gia tẩy chay thừa nhận vẫn có kế hoạch quảng cáo trở lại trên Facebook.

Tuy vậy, theo giới phân tích, chiến dịch tẩy chay cũng giúp nâng cao nhận thức của người dùng về nội dung độc hại trên Facebook, đồng thời gây sức ép, buộc mạng xã hội thay đổi các quy tắc kiểm duyệt thông tin. "Điều thực sự tác động đến Facebook là ảnh hưởng lâu dài về danh tiếng, khi họ bị coi là là nền tảng của phát ngôn thù hận và những nội dung không phù hợp khác", Stephen Hahn-Griffiths, Phó chủ tịch công ty phân tích RepTrak, nhận định.

Sheryl Sandberg, COO của Facebook, khẳng định trong buổi báo cáo tài chính rằng giống như các đơn vị tổ chức chiến dịch tẩy chay, Facebook "cũng không muốn sự thù ghét tồn tại trên các nền tảng mạng xã hội và sẽ kiên quyết chống lại điều đó".

Chiến dịch #StopHateForProfit do các tổ chức Color of Change, NAACP và ADL khởi xướng từ ngày 17/6 với mong muốn Facebook xây dựng một nền tảng an toàn hơn, đưa ra chính sách quyết liệt hơn để ngăn kẻ xấu phát tán thông tin gây thù ghét, bạo lực, phân biệt chủng tộc... thay vì tiếp tục kiếm tiền từ nội dung gây phẫn nộ. Chiến dịch nhận được sự ủng hộ của nhiều thương hiệu lớn như Verizon, HP, Ford, Honda, Lego, Adidas, The Body Shop, Coca-Cola, Unilever, Best Buy...

