Chiếc bánh ngọt hút gần 2.000 người chờ mua

Hà NộiChiếc bánh Napoleon giá 85.000 đồng của một quán cà phê ở phường Ba Đình đang tạo ra cơn sốt với danh sách khách chờ mua lên đến hơn 2.000 người.

Khoảng một tháng nay, lượng khách đặt bánh tại quán cà phê của chị Ngọc Anh đã lên đến con số 2004. Tính đến ngày 15/11, quán mới trả đơn cho khách có số thứ tự 1810.

Bánh Napoleon (còn gọi là Mille-feuille, nghĩa là "nghìn lá") là loại bánh ngọt cổ điển của Pháp. Bánh gồm các lớp bột ngàn lớp (puff pastry) nướng giòn, xen kẽ với kem pastry (pastry cream). Đây là loại bánh đòi hỏi kỹ thuật cao do lớp vỏ dễ bị cứng hoặc mất độ tách lớp nếu nướng không đạt.

Hiện tượng "sốt" này được cho là xuất phát từ các clip đánh giá (review) và tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ). Chị Quỳnh Anh ở Hà Nội cho biết, chị tò mò về bánh sau khi xem clip của một người nổi tiếng. Khi Facebook đề xuất tiệm bánh của chị Ngọc Anh, chị đặt mua, nhận số thứ tự 900 và dự kiến chờ một tuần.

"Cơn sốt" cũng tạo ra nhiều tranh luận về chất lượng so với thời gian chờ đợi.

Đầu bếp thử chiếc bánh đang gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Tú Nguyễn

Chị Quỳnh Anh cho biết phải chờ 15 ngày mới nhận được bánh, lâu hơn so với dự kiến. Ấn tượng đầu tiên của chị là bánh bị biến dạng do vận chuyển, vụn lả tả.

"Sau khi để tủ một giờ như hướng dẫn, tôi ăn thử và thấy vị không đặc biệt, sộc mùi sữa, ăn hai miếng thấy ngấy", chị Quỳnh Anh nói. Người nhà chị cũng có nhận xét tương tự.

Chị thừa nhận mình có tâm lý FOMO nhưng đánh giá bánh Napoleon nhìn chung "không quá đặc biệt để phải thử lại nhiều lần".

Tương tự, chị Minh Anh, một khách hàng khác ở Hà Nội, cho biết đã chờ một tuần. Cảm quan ban đầu của chị là bánh không đẹp, kết cấu không đủ độ xốp như kỳ vọng. Về hương vị, chị Minh Anh nhận xét "lưng chừng, không ngon cũng không dở" và nghĩ thử một lần cho biết, không định thử thêm.

Anh Hoàng Huy, từng thử bánh trong những ngày đầu, lại cho biết anh yêu thích "hương vị béo ngậy nhưng không ngọt, dễ dùng cùng trà". Tuy nhiên, khi định mua lại, anh thấy phải chờ quá lâu nên đã từ bỏ vì có nhiều lựa chọn bánh khác ở Hà Nội.

Thử chiếc bánh có 2.000 lượt chờ mua ở Hà Nội Đầu bếp Nguyễn Văn Khu trải nghiệm chiếc bánh có gần 2.000 lượt chờ mua ở Hà Nội. Video: Mai Anh Chủ quán Ngọc Anh lý giải việc dồn ứ đơn hàng do sản phẩm được làm tươi trong ngày, không cấp đông. Chồng chị là người làm chính, từng học bếp trưởng của các khách sạn lớn, đặt tiêu chuẩn cao nên "chỉ tự làm, không thuê nhân viên". Theo chủ quán, mỗi mẻ bánh mất 4-7 tiếng (cho tất cả công đoạn). Ban đầu, quán chỉ bán khoảng 10 chiếc mỗi ngày. Hiện tại, quán phải xếp số thứ tự để trả đơn. Về các ý kiến trái chiều, chị Ngọc Anh chia sẻ nghề dịch vụ ẩm thực không thể làm hài lòng tất cả. Chị cho biết 2.000 khách mua, chỉ kỳ vọng 200 khách thấy hợp vị và quay lại. Chị từng thành công với xu hướng trà sữa nướng vài năm trước, có ngày bán 500 cốc, đã trải qua đủ thăng trầm nên "trân quý mọi ý kiến". Dưới góc nhìn chuyên môn, đầu bếp Nguyễn Văn Khu, một chuyên gia về bánh ngọt, nhận xét kết cấu vỏ bánh mềm, phần kem béo ngậy và có mùi thơm đặc trưng của vani tự nhiên.

Anh Khu cho biết đã làm loại bánh này từ hơn 10 năm trước, nhưng theo phiên bản nhỏ 5-7 cm để phục vụ tại các tiệc khách sạn 5 sao. Theo anh, chiếc bánh đang gây sốt có kích cỡ lớn hơn, hình dáng không chuẩn kiểu nhà hàng nhưng tuân thủ đúng công thức của một chiếc Napoleon nguyên bản.

Chuyên gia này đánh giá cao chất lượng bánh so với mức giá 85.000 đồng, nhưng cũng cho biết "sẽ không chờ để đặt mua".

Tú Nguyễn