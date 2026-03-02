Chi tiết trang bị Mazda CX-90 PHEV sắp bán tại Việt Nam

Mazda CX-90 trang bị hệ truyền động plug-in hybrid, dẫn động AWD, nội thất da Nappa, gói an toàn i-Activsense, dự kiến giao xe từ giữa 2026.

Mẫu SUV lớn nhất của hãng Nhật Mazda CX-90 có giá 2,479 tỷ đồng, nhập Nhật Bản, với phiên bản duy nhất Signature AWD 7S sử dụng động cơ hybrid sạc ngoài (PHEV), khách hàng được tùy chọn 9 màu sơn ngoại thất, hai màu nội thất. Đây là lần đầu tiên Mazda tham gia sâu vào nhóm xe gia đình cỡ lớn có giá tiệm cận phân khúc xe sang tại thị trường Việt Nam, thay vì tập trung vào những mẫu xe phổ thông như nhiều năm qua.

Mazda CX-90 tại một showroom ở TP HCM. Ảnh: Hồ Tân

Khung gầm, truyền động

CX-90 phát triển trên nền tảng khung gầm mới, khác biệt hoàn toàn so với CX-5 hay CX-8. Xe sở hữu kích thước lớn nhất trong các mẫu xe Mazda đang bán tại Việt Nam, với chiều dài cơ sở 3.120 mm, lớn hơn đáng kể so với CX-8 (2.930 mm), mẫu SUV trước đây giữ vai trò đầu bảng của hãng. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 5.100 x 1.994 x 1.736 mm, đưa CX-90 vào nhóm SUV cỡ lớn, vượt phần lớn các mẫu xe thuộc phân khúc E. Trong danh mục sản phẩm của Mazda, CX-90 là mẫu xe đầu bảng cả về kích thước lẫn giá bán, nằm trên CX-60 và CX-8.

Phiên bản phân phối tại Việt Nam sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), kết hợp động cơ xăng 2,5 lít với môtơ điện, cho tổng công suất 323 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Xe trang bị bộ pin dung lượng 17,8 kWh, cho khả năng vận hành thuần điện khoảng 43 km. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, 5 chế độ lái, trong đó có chế độ off-road.

CX-90 cho phép sạc AC với hai mức điện áp, gồm nguồn dân dụng 110-120V với thời gian sạc đầy khoảng 11 giờ, hoặc nguồn 240V cho thời gian sạc rút ngắn còn khoảng 1,5-2,5 giờ. Tuy nhiên xe không hỗ trợ sạc nhanh DC.

Ngoại thất

Ở ngoại thất, CX-90 sử dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo quen thuộc nhưng được tinh chỉnh theo hướng bề thế và cao cấp hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn viền chrome, kết hợp các khe hút gió và hốc gió kéo dài phía dưới tạo cảm giác chắc chắn. Cụm đèn trước và sau dạng LED thiết kế sắc sảo.

Xe trang bị mâm hợp kim kích thước 21 inch, khoảng sáng gầm 205 mm, phù hợp di chuyển trong nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

Nội thất

Khoang nội thất mang phong cách "cận sang" và thực dụng. Ghế được trang bị vật liệu da Nappa trắng hoặc đen, trong đó hàng thứ hai là dạng thương gia, tách biệt nhau. Hệ thống loa trên xe là Bose 12 loa. Các trang bị tiện nghi khác bao gồm đồng hồ lái 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, màn hình HUD, sạc không dây, sưởi và làm mát hàng ghế đầu, điều hòa hàng ghế thứ hai, cửa gió hàng ghế thứ ba, cửa sổ trời panorama.

Nội thất CX-90 mang phong cách "cận sang". Ảnh: Hồ Tân

An toàn

CX-90 được trang bị đầy đủ tính năng an toàn chủ động mới nhất từ Mazda, bao gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và phía sau, hỗ trợ giữ làn và duy trì làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát trạng thái người lái, cảnh báo mất tập trung, phanh thông minh cả trước sau, camera 360 độ, đèn chiếu xa tự động.

Cạnh tranh

Với mức giá xấp xỉ 2,5 tỷ đồng, đối thủ ngang giá của CX-90 tại thị trường Việt Nam là Lynk & Co 09 (2,199 tỷ đồng), Volkswagen Teramont Pro (2,799 tỷ đồng), Volkswagen Teramont Pro Max (2,888 tỷ đồng), mới ra mắt trong tuần qua. Các mẫu SUV cỡ E khác như Hyundai Palisade (1,469-1,589 tỷ đồng) hay VinFast VF 9 (1,499-1,699 tỷ đồng) đều có giá thấp hơn mẫu xe Nhật. Tuy nhiên, CX-90 là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị hệ truyền động hybrid sạc ngoài.

Hồ Tân