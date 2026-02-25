Volkswagen Teramont thêm hai bản Pro và Pro Max, giá 2,799-2,888 tỷ đồng

Mẫu SUV 7 chỗ của Volkswagen nhập khẩu Trung Quốc, ghế phụ khoang lái phong cách thương gia với chức năng massage 8 chế độ.

Hôm 24/2, Volkswagen Việt Nam thông báo mở bán Teramont Pro, mẫu xe lần đầu xuất hiện ở thị trường trong nước. Các đại lý cũng nhận cọc của khách cho các suất giao sớm trong tháng 3. Giá bán của Volkswagen Terarmont Pro là 2,799 tỷ đồng. Bản cao cấp hơn là Teramont Pro Max giá 2,888 tỷ đồng.

Teramont Pro có chung chiều dài trục cơ sở (2.980 mm) với Teramont X, mẫu xe đã bán tại Việt Nam từ tháng 3/2024. Tuy nhiên, kích thước tổng thể của Teramont Pro là lớn nhất trong dải SUV của hãng Đức ở thị trường trong nước.

Các thông số dài x rộng x cao của Teramont Pro là 5.158 x 1.991 x 1.788 mm. So với các đối thủ ở phân khúc SUV cỡ E như Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Palisade, kích thước của mẫu xe Volkswagen vượt trội.

So với Teramont X, Teramont Pro (cùng nhập Trung Quốc) dài hơn 241 mm, cao hơn 59 mm, còn chiều rộng tương đương. Mẫu X có cấu hình 5 chỗ, còn Pro 7 chỗ. So với Teramont, Teramont Pro nhỉnh hơn đôi chút ở tất cả các thông số.

Ngoài điểm tương đồng ở thiết kế đèn pha LED phân tầng, tạo hình Volkswagen Teramont Pro khác biệt hoàn toàn với bản X. Xe mang dáng dấp lực lưỡng, đậm chất SUV hơn và phần nào giống Teramont nhập Mỹ. Tay nắm cửa của xe thiết kế dạng ẩn, đèn hậu LED vắt ngang đuôi.

Khác biệt giữa hai bản Pro và Pro Max là một số chi tiết ở ngoại thất. Thiết kế la-zăng hai bản cũng khác, kích thước 20 inch trên bản Pro và 21 inch ở bản cao hơn. Nội thất cả hai bản tương đồng.

Teramont Pro có thiết kế khoang lái hiện đại, tiết giảm nút bấm và sử dụng màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn là nơi điều khiển hầu hết các chức năng trên xe. Điểm nhấn của mẫu xe này là hàng ghế trước tích hợp nhiều chức năng cho cả người lái và hành khách. Trong đó, ghế hành khách phong cách thương gia mà hãng gọi là Queen Seat. Ở phân khúc nói riêng hay ngành xe nói chung, ghế thương gia thường đặt ở hàng giữa.

Ghế Queen Seat trên Volkswagen Teramont Pro bọc da, chỉnh điện 14 hướng, thông gió, làm mát, sưởi, massage 8 chế độ, đệm đỡ chân, nhớ ba vị trí. Đây là trang bị duy nhất trong phân khúc dành cho ghế hành khách khoang lái.

Hãng Đức nhấn mạnh không gian rộng rãi của nội thất Teramont Pro. Hai hàng ghế sau có thể gập phẳng, hàng thứ ba gập điện.

Động cơ sử dụng trên Volkswagen Teramont Pro là loại 2.0 tăng áp, công suất 268 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG, dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion.

Mẫu xe Đức đi kèm hàng loạt tính năng hỗ trợ lái (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ và chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe, camera 360 độ... Thông tin chi tiết hơn về Teramont Pro sẽ có khi hãng ra mắt vào tháng cuối tháng 3.

Trong dải sản phẩm Volkswagen, giá bán 2,799-2,888 tỷ đồng của Teramont Pro là lựa chọn lớn và cao cấp nhất xét riêng các mẫu xe có chung tên Teramont. Teramont X (1,998-2,168 tỷ đồng) 5 chỗ, phong cách coupe, hướng đến khách trẻ cá tính, chuộng thiết kế năng động và nhiều công nghệ. Trong khi Teramont (2,138 tỷ đồng) 7 chỗ tiếp cận nhóm gia đình, doanh nhân ưu tiên nội thất rộng rãi. Còn Teramont Pro như bản nâng cấp thiết kế và tiện nghi so với Teramont.

So với các đối thủ trong phân khúc như Land Cruiser Prado (3,46-3,48 tỷ đồng) hay Palisade (1,469-1,589 tỷ đồng), giá Volkswagen Teramont Pro ở khoảng giữa.

Thành Nhạn