Chi phí khổng lồ dọn dẹp kính viễn vọng sụp đổ

Công việc dọn dẹp kính thiên văn mang tính biểu tượng Arecibo có thể tiêu tốn 30 - 50 triệu USD, Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) cho biết.

Ước tính trên được đưa ra trong một báo cáo vào hôm 5/3 của NSF khi Quốc hội yêu cầu cơ quan này nêu rõ tình hình điều tra vụ sập kính viễn vọng vô tuyến Arecibo ở Puerto Rico, Mỹ vào ngày 1/12, cũng như kế hoạch dọn dẹp và xây dựng lại đài quan sát mới.

Sự cố Arecibo xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi NSF nhận định cấu trúc của kính viễn vọng quá thiếu ổn định để sửa chữa. Cơ quan này ban đầu định lên kế hoạch phá dỡ có kiểm soát nhưng phần lõi nặng 900 tấn đã sụp đổ sớm hơn dự kiến, làm thủng mặt đĩa bên dưới của kính viễn vọng.

Khoảnh khắc kính viễn vọng Arecibo sụp đổ Khoảnh khắc kính viễn vọng Arecibo sụp đổ. Video: NSF.

"Công việc dọn dẹp cần đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Điều này không chỉ bao gồm sự an toàn của nhân viên, mà còn là sự an toàn của môi trường trong khu vực. Các mối quan tâm về bảo tồn lịch sử và văn hóa cũng cần được giải quyết", NSF nhấn mạnh.

Với mục tiêu đó, NSF đang làm việc với nhiều cơ quan, từ Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ đến Văn phòng Bảo tồn Lịch sử Puerto Rico, để xem xét những tác động tiềm tàng của quá trình dọn dẹp kính viễn vọng.

Mối quan tâm lớn hiện nay là tương lai của Đài thiên văn Arecibo có thể như thế nào. Các nhà khoa học muốn thay thế kính viễn vọng sụp đổ bằng một công cụ mới hiện đại hơn, nhưng báo cáo của NFS không đưa ra thông tin chi tiết về khi nào điều đó trở thành hiện thực.

