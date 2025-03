Chi nửa triệu đồng một giờ để tập gym 1:1

Hà NộiThay vì đến phòng gym truyền thống, nhiều người chi nửa triệu đồng cho một giờ rèn luyện tại phòng "gym private", có huấn luyện cá nhân (PT) kèm cặp.

Lan Anh, 29 tuổi, ở Đống Đa, từng đăng ký thẻ tập tại phòng gym quy mô lớn trong một năm nhưng không đạt kết quả như mong đợi. Những ngày đầu, cô hào hứng tự tìm hiểu các bài tập qua video trên mạng và tự thiết kế lịch tập. Tuy nhiên, niềm hứng khởi không kéo dài. Sau vài tháng, lịch trình trở nên lộn xộn, cơ thể cô không săn chắc mà thường xuyên đau lưng, khớp gối. Có tuần cô chỉ đến phòng gym một hai lần rồi bỏ dở.

Sau nhiều đắn đo, Lan Anh chuyển sang một phòng tập private gần cơ quan với gói tập 1:1 cùng huấn luyện viên. Tại đây, cô được đánh giá thể lực, thiết kế lộ trình phù hợp cùng hướng dẫn ăn uống khoa học để hỗ trợ giảm mỡ, tăng cơ. Sau một tháng, cô nhận thấy cơ thể thay đổi rõ rệt, giữ được thói quen tập đều đặn mỗi tuần ba buổi và tràn đầy năng lượng.

Một phòng tập 1:1. Ảnh: Thúy Quỳnh

Tương tự, Nam, 32 tuổi, cũng từng là thành viên trung thành của một phòng gym lớn suốt hai năm, nhưng dần nhận ra mô hình tập luyện không đáp ứng mong đợi. "Vào giờ cao điểm, tôi phải chờ đợi rất lâu để sử dụng máy móc, không gian cũng ồn ào vì nhiều người quay video hoặc trò chuyện, nghe nhạc", anh nói, thêm rằng nhân viên cũng hỗ trợ "hời hợt", không nhiệt tình.

Đầu năm nay, anh quyết định thử private gym với một huấn luyện viên cá nhân. Trải nghiệm tại đây khiến người đàn ông hài lòng bởi không gian yên tĩnh, cộng đồng tập luyện văn minh và sự hỗ trợ sát sao từ PT, giúp anh đạt hiệu quả cao hơn.

Private gym tập trung vào cá nhân hóa và tối ưu hóa trải nghiệm tập luyện. Mặc dù diện tích thường nhỏ, khoảng 50-80 m², các phòng tập này được trang bị chuyên sâu với quy mô vừa đủ. Chi phí cho mỗi buổi tập dao động từ 500.000 đồng, kèm dịch vụ huấn luyện chuyên biệt. Người tập không phải trả chi phí phụ hoặc mua thẻ tập như ở phòng truyền thống.

Trung bình một khóa 30 buổi ở gym 1:1 khoảng 15 triệu đồng trở lên tùy chất lượng từng cơ sở. Trong khi chi phí cho mua thẻ tập một năm tại mô hình truyền thống khoảng 8 triệu đồng trở lên.

Khảo sát của VnExpress cho thấy mô hình gym 1:1 ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt tại các thành phố lớn. Một cung đường ngắn tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có tới hai phòng gym dạng này. Huấn luyện viên tại đây cho biết tuy mở được nửa năm, song có gần chục học viên đăng ký theo khung giờ khác nhau.

Trên các hội nhóm mạng xã hội, thông tin về phòng gym private cũng nhận được nhiều quan tâm. Một số cơ sở cam kết chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho khách hàng, học viên không phải chuẩn bị thực phẩm, nước uống khi đến lớp.

Một huấn luyện viên hướng dẫn học viên tập. Ảnh: Huấn luyện viên cung cấp

Theo các chuyên gia, hiệu quả của private gym nằm ở việc đào tạo cá nhân hóa. Huấn luyện viên Nguyễn Anh Khoa, chủ một phòng gym tại quận Hai Bà Trưng, nhận định rằng sự sát sao trong hướng dẫn kỹ thuật, thiết bị chuyên sâu và lộ trình giảm cân, mỡ, hoặc tăng cân, cơ rõ ràng giúp học viên tối ưu kết quả.

"Kết quả sẽ tương xứng với số tiền mà khách hàng bỏ ra - là một trong lý do khiến mô hình phòng tập private thu hút", anh Khoa nói.

Ông Nguyễn Trọng Thủy, Trung tâm Y học thể thao Starsmec, nguyên bác sĩ đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, nhận định ưu điểm của mô hình này là hạn chế chấn thương do có PT hướng dẫn sát sao. Một nghiên cứu từ American Council on Exercise (ACE, 2019), người tập với huấn luyện viên cá nhân có tỷ lệ chấn thương thấp hơn 30% so với tập luyện tự do tại các phòng gym lớn. Nghiên cứu khác của National Strength and Conditioning Association (NSCA, 2020) cho thấy hướng dẫn sai kỹ thuật là nguyên nhân chính gây chấn thương trong tập luyện sức mạnh.

Mô hình này còn phù hợp với nhóm người tập có nhu cầu đặc biệt như phục hồi chấn thương, cải thiện thể thao chuyên sâu hoặc đơn giản là người ngại không gian đông đúc. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng phù hợp với private gym bởi chi phí cao và sự hạn chế về thiết bị chuyên dụng.

Mặt khác, private gym mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp và riêng tư nhưng đôi lúc thiếu sự tương tác xã hội, một yếu tố nhiều người cần để duy trì động lực tập luyện. Các phòng gym lớn lại có lợi thế về chi phí hợp lý, đa dạng thiết bị và không gian dành cho người muốn tự tập, bác sĩ Thủy nhận định.

Ông khuyến nghị kết hợp cả hai mô hình cũng là một lựa chọn thông minh. Người tập có thể dùng private gym để học kỹ thuật đúng và xây dựng nền tảng, sau đó chuyển sang phòng gym lớn để tận dụng sự đa dạng về thiết bị cũng như duy trì tương tác xã hội. Quan trọng nhất, dù ở bất kỳ mô hình nào, người tập cần duy trì sự đều đặn, tuân thủ lộ trình khoa học và phù hợp với thể trạng để đạt được lợi ích tối ưu.

Thúy Quỳnh