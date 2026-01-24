Chi Bảo giao lưu ngôi sao pickleball Lý Hoàng Nam

Tối 23/1, cựu diễn viên Chi Bảo tổ chức tiệc đón sinh nhật tuổi 53 bên vợ con và nhiều đồng nghiệp thân thiết tại biệt thự của gia đình ở TP HCM.
Tại sự kiện, Chi Bảo giới thiệu câu lạc bộ pickleball do anh làm chủ tịch. Thời gian qua, anh gắn bó với môn thể thao này vì thấy phù hợp, thường chơi với nhiều đồng nghiệp. Anh muốn tạo ra không gian để gắn kết tình cảm, thỉnh thoảng tổ chức giải đấu.
Ngôi sao pickleball Lý Hoàng Nam dự tiệc của Chi Bảo. Anh tham gia một đội hình chuyên nghiệp của câu lạc bộ. Lý Hoàng Nam làm đội trưởng, cùng tám thành viên sẽ hướng dẫn mọi người tập luyện, thi đấu.
Lý Hoàng Nam, 29 tuổi, quê Tây Ninh, từng là tay vợt tennis số một Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm. Gần đây, anh chuyển sang thi đấu pickleball. Tháng 12/2025, vận động viên hạ tay vợt số một châu Á - Jack Wong - tại chung kết PPA Tour, tổ chức ở Hàng Châu, Trung Quốc.
Chi Bảo bên con con gái Gia Linh, hơn một tuổi. Nhiều năm qua, anh ngưng công việc đóng phim nhưng thỉnh thoảng tham gia sự kiện showbiz. Chi Bảo nói vui với cuộc sống "bố bỉm sữa".
Anh từng là diễn viên nổi tiếng, ghi dấu ấn qua các phim Lục Vân Tiên, Người đẹp Tây Đô, Đồng tiền xương máu.
Ca sĩ Bảo Thy thân thiết với gia đình Chi Bảo nhiều năm qua. Tại sự kiện, cô được vinh danh khi thắng một hạng mục thuộc giải đấu do câu lạc bộ tổ chức trong hai ngày 22 và 23/1.
Hoa hậu chuyển giới Hương Giang (giữa) chụp ảnh cùng Văn Mai Hương (trái) và Bảo Thy.
Diễn viên Kim Thư có diện mạo mới với tóc ngắn.
Ca sĩ Ưng Đại Vệ diện cây trắng dự sự kiện.
Người mẫu, diễn viên Bình Minh.
Tân Cao
Ảnh: Nhân vật cung cấp