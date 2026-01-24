Chi Bảo giao lưu ngôi sao pickleball Lý Hoàng Nam

Ngôi sao pickleball Lý Hoàng Nam dự tiệc của Chi Bảo. Anh tham gia một đội hình chuyên nghiệp của câu lạc bộ. Lý Hoàng Nam làm đội trưởng, cùng tám thành viên sẽ hướng dẫn mọi người tập luyện, thi đấu.

Lý Hoàng Nam, 29 tuổi, quê Tây Ninh, từng là tay vợt tennis số một Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm. Gần đây, anh chuyển sang thi đấu pickleball. Tháng 12/2025, vận động viên hạ tay vợt số một châu Á - Jack Wong - tại chung kết PPA Tour, tổ chức ở Hàng Châu, Trung Quốc.