Thời trẻ của Chi Bảo, Phước Sang trong phim 'Lục Vân Tiên'

Chi Bảo cho biết ban đầu, anh nhắm vai phản diện Trịnh Hâm vì thích thử sức với các phân cảnh giàu chiều sâu tâm lý. Phút cuối, đạo diễn Đỗ Phú Hải chọn anh đóng Lục Vân Tiên vì cho rằng diễn viên hợp với thần thái của nhân vật hơn.



Trước bộ phim, Chi Bảo đã là một trong những tài tử hàng đầu của màn ảnh miền Nam, qua các tác phẩm Người đẹp Tây Đô, Đồng tiền xương máu. Hiện, ở tuổi 53, anh giải nghệ để chuyển sang kinh doanh, cùng vợ - Lý Thùy Chang - vun vén tổ ấm.