Thời trẻ của Chi Bảo, Phước Sang trong phim 'Lục Vân Tiên'

Phương Điền - một trong ba đạo diễn phim - giới thiệu loạt ảnh hậu trường do anh chụp bằng máy phim năm 2004. Chi Bảo vào vai chính trong tác phẩm chuyển thể từ truyện thơ cùng tên của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Lúc ra mắt, phim gây tiếng vang nhờ dàn diễn viên trẻ với ngoại hình sáng, được đầu tư ở phần bối cảnh, phục trang.
Chi Bảo cho biết ban đầu, anh nhắm vai phản diện Trịnh Hâm vì thích thử sức với các phân cảnh giàu chiều sâu tâm lý. Phút cuối, đạo diễn Đỗ Phú Hải chọn anh đóng Lục Vân Tiên vì cho rằng diễn viên hợp với thần thái của nhân vật hơn.
Trước bộ phim, Chi Bảo đã là một trong những tài tử hàng đầu của màn ảnh miền Nam, qua các tác phẩm Người đẹp Tây Đô, Đồng tiền xương máu. Hiện, ở tuổi 53, anh giải nghệ để chuyển sang kinh doanh, cùng vợ - Lý Thùy Chang - vun vén tổ ấm.
Phân cảnh của Chi Bảo, Nguyên Vũ trong tập cuối phim Lục Vân Tiên. Video: TFS
Diễn viên Cao Minh Đạt vào vai Trịnh Hâm - người hãm hại Lục Vân Tiên. Trước đó, anh nổi tiếng với vai thứ chính trong phim Những đứa con thành phố của đạo diễn Đỗ Phú Hải.
Nghệ sĩ Phước Sang đóng vai Bùi Kiệm - một trong những phản diện chính. Vai diễn mang về cho anh giải Mai Vàng ở hạng mục Nam diễn viên truyền hình năm 2004. Sau bộ phim, anh gây tiếng vang ở lĩnh vực sản xuất điện ảnh, trở thành ông bầu nổi tiếng thập niên 2000.
Nguyên Vũ đóng vai Vương Tử Trực (trái) - người đồng hành cùng nam chính. Để hóa thân nhân vật, anh mất nửa năm học kiếm thuật, wushu, cưỡi ngựa.
Thời điểm đó, anh là giọng ca nổi tiếng qua các bản hit Tình yêu thầm kín, Hãy yêu người đến sau, Mơ những ngày bên nhau. Gương mặt điển trai, diễn xuất tự nhiên giúp anh tiếp tục được mời đóng các phim Lấy vợ Sài Gòn, Dollars trắng.
Một phân cảnh hài hước trong phim. Khi khởi quay dự án năm 2002, hãng phim Đài truyền hình TP HCM (TFS) đầu tư 500 triệu đồng để may 800 bộ cổ phục.
Thân Thúy Hà đóng vai quận chúa Ngọc Điệp. Trước khi tham gia phim đầu tay, cô là người mẫu nổi tiếng thập niên 1990. Sau thành công của vai diễn, cô trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh. Năm 2025, cô gây chú ý với vai người mẹ trong Mưa đỏ - phim điện ảnh về cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị.
Phân cảnh tái hiện kỳ thi Đình.
Các nhân vật văn ôn võ luyện ở nơi thâm sơn cùng cốc, chờ lên kinh ứng thí.
Lục Vân Tiên là truyện thơ Nôm nổi tiếng của thi hào Nguyễn Đình Chiểu, sáng tác theo thể lục bát, xuất bản lần đầu năm 1889. Truyện xoay quanh Lục Vân Tiên - thư sinh trượng nghĩa. Một lần, trên đường đi thi, chàng đánh bọn cướp, cứu Kiều Nguyệt Nga, một tiểu thư con quan. Cảm kích trước hành động đó, Kiều Nguyệt Nga nguyện xin gắn bó với chàng để đáp đền ân nghĩa. Nhiều bộ phim từng lấy cảm hứng từ truyện, trong đó có Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh kungfu - ra rạp năm 2016.
Mai Nhật
Ảnh: Nhân vật cung cấp