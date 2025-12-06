Lý Hoàng Nam hạ tay vợt số 1 châu Á ở chung kết PPA Tour

Trung QuốcTay vợt Lý Hoàng Nam lần đầu vô địch một giải pickleball thuộc hệ thống PPA Asia Tour, khi thắng Jack Wong 11-4, 11-4 ở Hàng Châu hôm 6/12.

Hoàng Nam mừng sau khi vô địch PPA Tour Asia tại Hàng Châu ngày 6/12.

Sự tự tin của Hoàng Nam tại giải đấu ở Hàng Châu đạt đỉnh, sau khi anh đánh bại số 2 thế giới Federico Staksrud ở bán kết. Trước Jack Wong - tay vợt được đánh giá mạnh bậc nhất khu vực và cũng chuyển từ tennis sang, Hoàng Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận và thắng đậm sau hai set.

Jack Wong nhập cuộc tốt hơn và nhanh chóng tạo cách biệt 4 điểm. Tuy nhiên, việc bị dẫn trước không khiến Hoàng Nam nao núng. Tay vợt 28 tuổi bình tĩnh điều chỉnh lối chơi, bắt bài lên lưới của đối thủ rồi ghi liền 4 điểm để cân bằng tỷ số.

Khi lấy lại được thế trận, Hoàng Nam thi đấu mạnh mẽ hơn, tận dụng những pha điều bóng chuẩn xác để liên tiếp giành điểm. Anh kết thúc set đầu với chiến thắng 11-4, tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng với chuỗi 11 điểm.

Jack Wong có phần "cóng tay" sau chuỗi điểm thua. Tay vợt Hồng Kông (Trung Quốc) nỗ lực vực dậy tinh thần trong set hai, có thời điểm rút ngắn tỉ số từ 1-8 thành 4-9 sau vài pha xử lý chính xác. Hoàng Nam có dấu hiệu lỏng tay khi dẫn sâu, dẫn đến một số tình huống đánh lỗi không đáng có. Dù vậy, bản lĩnh thi đấu của tay vợt Việt Nam được thể hiện đúng lúc. Hoàng Nam nhanh chóng lấy lại thế trận và khép lại set đấu với tỷ số 11-4, qua đó thắng chung cuộc 2-0.

Pha ghi điểm quyết định của Hoàng Nam Pha ghi điểm quyết định của Hoàng Nam.

Chức vô địch tại Hàng Châu là danh hiệu PPA Tour Asia đầu tiên của Lý Hoàng Nam kể từ khi anh bỏ quần vợt sang pickleball – môn thể thao kết hợp tennis, cầu lông và bóng bàn đang bùng nổ tại châu Á. Thành tích này cũng đánh dấu bước tiến rực rỡ của pickleball Việt Nam trên bản đồ quốc tế, khẳng định tiềm năng của các VĐV nước nhà. Tính đến lúc này, bốn tay vợt hàng đầu Việt Nam là Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển, Phúc Huỳnh và Trịnh Linh Giang đều từng đăng quang tại PPA Asia Tour.

Là người "dấn thân" vào pickleball muộn nhất trong nhóm "Big 4" kể trên, nhưng cựu tay vợt tennis số 1 Việt Nam đang thăng tiến vượt bậc. Hoàng Nam sẽ nhận 1.800 USD tiền thưởng và 1.000 điểm thưởng PPA Asia Tour cho chức vô địch hôm 6/12.

PPA Asia chặng Hàng Châu diễn ra ngày 3-6/12 tại nhà thi đấu Liping Sport Center, quy tụ 372 tay vợt. Đây là chặng cuối của hệ thống PPA tại châu Á 2025. Giải đấu có tổng quỹ thưởng 50.000 USD.