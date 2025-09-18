Nhật BảnRunner người Kenya Faith Cherotich đánh bại nhà vô địch Olympic và thế giới Winfred Yavi để giành HC vàng nữ 3000m vượt chướng ngại vật tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025.

Trên sân vận động Quốc gia Nhật Bản ngày 17/9, Cherotich bám sát Yavi trong phần lớn thời gian, rồi tung cú nước rút quyết định ở 400m cuối, về đích trong 8 phút 51 giây 59.

Runner 21 tuổi lần đầu vô địch thế giới, đồng thời phá kỷ lục được thiết lập tại giải điền kinh VĐTG hơn một giây. Cột mốc cũ thuộc về Norah Jeruto (Kazakhstan) với 8 phút 53 giây 02 tại Eugene 2022.

Faith Cherotich (trái) và Winfred Yavi thi đấu tại chung kết nội dung 3000m vượt chướng ngại vật nữ (steeplechase) tại giải điền kinh VĐTG Tokyo 2025 ngày 17/9/2025. Ảnh: Canadian Running Magazine

Trong khi đó, kỷ lục thế giới ở nội dung này vẫn thuộc về Beatrice Chepkoech (Kenya) với 8 phút 44 giây 32 tại Fontvieille, Monaco hồi tháng 7/2018.

Trước đó, thành tích tốt nhất của Cherotich là hai lần vô địch Diamond League (2024, 2025) và giành HC đồng ở cả Olympic lẫn thế giới. "Từ HC đồng lên HC vàng, cảm giác thật tuyệt vời", cô bày tỏ. "Trong 400 m cuối tôi tự nhủ: Đây là khoảnh khắc của mình. Tôi tin vào bản thân và đã được đền đáp".

Faith Cherotich ăn mừng sau khi giành HC vàng. Ảnh: Reuters

Yavi là ứng viên số một, khi là nhà vô địch Olympic Tokyo 2024, giải điền kinh VĐTG Budapest 2023 và Diamond League 2023. Nhưng ngôi sao người Bahrain gốc Kenya không thể bảo vệ danh hiệu, chỉ về nhì với 8 phút 56 giây 46.

Sembo Almayew (Ethiopia) giành HC đồng với thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 8 phút 58 giây 86. "Chân tôi rất đau, nhưng tôi đã tự ép mình mạnh mẽ hơn trong mùa hè để sẵn sàng cho Tokyo", VĐV 20 tuổi cho biết.

Cherotich phá kỷ lục 3000m vượt chướng ngại vật Cherotich giành HC vàng 3000m vượt chướng ngại vật.

Giải điền kinh VĐTG 2025 (World Athletics Championships Tokyo 2025) diễn ra từ ngày 13 đến 21/9 trên sân Quốc gia Nhật Bản ở Tokyo. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai sự kiện này, sau Tokyo 1991 và Osaka 2007. Giải năm nay thu hút hơn 2.000 VĐV đến từ khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 49 nội dung.

Ngày thi đấu 17/9 còn trao huy chương ở nhiều nội dung khác. Tại 1.500m nam, Isaac Nader (Bồ Đào Nha) gây bất ngờ khi giành HC vàng với 3 phút 34 giây 10, hơn nhà vô địch thế giới 2022 Jake Wightman (Anh) đúng 0,02 giây. HC đồng thuộc về Reynold Cheruiyot (Kenya) với 3 phút 34 giây 25.

Ở nội dung nhảy sào nữ, Katie Moon (Mỹ) khẳng định vị thế số một khi vượt qua mức xà 4,90m trong lần nhảy cuối, thành tích tốt nhất mùa giải, để giành HC vàng thứ ba liên tiếp. Sandi Morris lần thứ tư giành HC bạc tại giải vô địch thế giới, còn HC đồng thuộc về Tina Sutej (Slovenia) với 4,80m.

Ở nội dung nhảy xa nam, Matteo Furlani (Italy) ghi tên mình vào lịch sử với cú nhảy 8,39m ở lượt thứ năm, qua đó trở thành nhà vô địch trẻ nhất nội dung nhảy xa nam trong lịch sử giải vô địch thế giới. Thành tích này giúp anh vượt qua Tajay Gayle (Jamaica, 8,34m) và Shi Yuhao (Trung Quốc, 8,33m).

Hồng Duy