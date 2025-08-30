VAR gây tranh cãi trong chiến thắng của Chelsea

AnhCông nghệ VAR đưa ra những quyết định được cho là có lợi cho Chelsea, khi thắng Fulham 2-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh.

Trên sân Stamford Bridge ngày 30/8, hai đội bóng cùng thành London chơi giằng co trong phần lớn thời gian, ngoại trừ thời điểm đầu hiệp hai khi chủ nhà chủ động đẩy nhanh nhịp độ. Nhờ khoảng thời gian chơi ép sân này, Chelsea kết thúc trận với sáu pha dứt điểm trúng hướng cầu môn, gấp đôi so với Fulham.

Một trong số đó là cú đánh đầu mở tỷ số của tân binh Joao Pedro từ quả phạt góc được thực hiện bởi Enzo Fernandez. Bàn thắng được ghi ở phút 45+9, dù thời gian bù giờ chính thức là tám phút.

Tiền đạo Joao Pedro (phải) mừng bàn thắng mở tỷ số trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 30/8. Ảnh: Reuters

Bàn thua này, cùng bàn thắng không được công nhận trong hiệp đầu tiên, khiến HLV Marco Silva bên phía đội khách bức xúc với trọng tài Robert Jones khi hai đội bước vào quãng nghỉ giữa trận. Nguyên nhân bởi ông Jones, sau khi tham khảo VAR, cho rằng Rodrigo Muniz phạm lỗi Trevor Chalobah trước thời điểm Joshua King sút thành bàn.

Ngoài pha bóng này, công nghệ video hỗ trợ trọng tài tiếp tục được sử dụng ở đầu hiệp hai trong vòng cấm Fulham, khi bóng đập vào cánh tay Joao Pedro rồi chạm tay Ryan Sessegnon. Ông Jones quyết định tiền đạo của Chelsea không có lỗi, đồng nghĩa đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Enzo Fernandez thực hiện thành công để lần thứ hai tại Ngoại hạng Anh vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận đấu.

Những phút thi đấu còn lại chứng kiến Chelsea chơi chậm, nhường thế trận cho đối thủ, song Fulham lại chật vật trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Robert Sanchez. Trận đấu khép lại với thắng lợi tối thiểu cho đoàn quân của HLV Enzo Maresca.

Kết quả này giúp Chelsea tạm vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh với bảy điểm. Dù vậy, chiến thắng không trọn vẹn cho đội chủ sân Stamford Bridge khi Liam Deap đau gân kheo và phải rời sân chỉ sau 14 phút bóng lăn.

Vy Anh