Cuộc so kè chênh lệch trên băng ghế chỉ đạo trận Man City - Chelsea

AnhTừng không được phép vào khu nhà đội một cách đây 7 ngày, giờ HLV tạm quyền Calum McFarlane phải dẫn dắt Chelsea đấu Man City của Pep Guardiola - người đã có hơn 1.000 trận cầm quân - trong màn ra mắt được xem là chênh lệch bậc nhất Ngoại hạng Anh.

7 tháng trước, McFarlane vẫn còn huấn luyện đội trẻ tại Southampton. 7 tuần trước, ông còn chuẩn bị cùng U21 Chelsea đấu Reading. Và chỉ 7 ngày trước, thẻ an ninh của McFarlane tại trung tâm huấn luyện Cobham thậm chí chưa cho phép ông bước vào khu vực dành cho đội một.

Nhưng hôm nay, trong một kịch bản khó tin như phim Hollywood, McFarlane sẽ dẫn dắt Chelsea chạm hành quân tới sân Etihad của Man City. Trong khi McFarlane có màn ra mắt sự nghiệp huấn luyện đỉnh cao, Guardiola sẽ bước vào trận đấu thứ 1.012. Sự tương phản ấy tạo nên một trong những cuộc đối đầu chênh lệch nhất lịch sử bóng đá đỉnh cao.

HLV tạm quyền Calum McFarlane trong buổi tập của đội một Chelsea ngày 2/1. Ảnh: Chelsea FC

Chelsea vốn quen với biến động trên băng ghế chỉ đạo. Việc thay HLV liên tục là điều thường thấy tại Stamford Bridge, cả dưới thời Todd Boehly hiện tại lẫn kỷ nguyên Roman Abramovich trước đây. Nhưng với McFarlane, đây là những ngày bất ngờ và đặc biệt nhất trong sự nghiệp.

"24 giờ qua thật điên rồ", ông nói hôm 2/1 trong buổi họp báo trước trận về việc làm HLV tạm quyền của Chelsea sau khi Enzo Maresca bị sa thải. "Mọi thứ diễn ra như một cơn lốc".

Câu hỏi đầu tiên của người hâm mộ Chelsea lúc này là McFarlane là ai? Ngay cả những CĐV theo dõi sát đội bóng cũng có thể không để ý đến việc ông gia nhập Chelsea từ Southampton hồi mùa hè. Ban đầu, McFarlane được bổ nhiệm làm trợ lý HLV đội U21, rồi được đôn lên HLV trưởng lứa trẻ này, khi Filipe Coelho rời CLB để sang Strasbourg.

Trước thời gian làm việc tại Southampton, McFarlane từng huấn luyện ở học viện Man City. Tuy nhiên, kinh nghiệm đó có lẽ không mang lại lợi thế đáng kể ở màn đại chiến hôm nay. Khi được hỏi trong buổi họp báo liệu có quen biết Guardiola từ thời còn làm việc tại Manchester hay không, McFarlane trả lời ngắn gọn: "Không".

Điểm tích cực với Chelsea là McFarlane không hoàn toàn xa lạ với các cầu thủ đội một. Những cầu thủ U21 xuất sắc thường xuyên được đôn lên tập cùng đội hình chính, trong khi một số ngôi sao đội một cũng hay theo dõi các trận đấu quan trọng của học viện tại Cobham.

HLV tạm quyền Calum McFarlane trong buổi họp báo trước trận Chelsea gặp Man City ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Chelsea FC

Khi được một phóng viên hỏi liệu có đang tận hưởng "15 phút nổi tiếng" của mình hay không, McFarlane thừa nhận việc một HLV tạm quyền xuất hiện luôn tạo cảm giác khó xử, nhưng khẳng định ông khá thoải mái trước thử thách Man City. "Tôi không cảm thấy mình nổi tiếng, ngoài việc nhận được thêm vài tin nhắn", ông nói.

HLV người Anh nhận cuộc gọi bổ nhiệm từ ban lãnh đạo CLB vào buổi chiều ngày 1/1/2026, phá vỡ hoàn toàn kế hoạch cá nhân. "Thực ra tôi đang trên đường đưa gia đình đi xem lễ hội ánh sáng ở Windsor", McFarlane kể. "Tôi nhận cuộc gọi và họ hỏi khi nào tôi có thể tới. Tôi nói một tiếng nữa. Vợ tôi không vui lắm, nhưng vẫn đưa các con đi xem".

Việc được báo trước tương đối sớm giúp McFarlane và các trợ lý có thời gian phân tích những trận gần đây của Man City, gồm trận gần nhất hòa 0-0 trên sân Sunderland. "Đội bóng cần được chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu Chủ nhật", ông nói. "Nhiệm vụ của chúng tôi là trao cho cầu thủ cơ hội tốt nhất để thể hiện trong môi trường đó".

McFarlane cũng từ chối nói về sự chênh lệch giữa hai HLV ở khu kỹ thuật. "Không phải về ban huấn luyện", ông nhấn mạnh. "Tôi biết đó là câu chuyện mà mọi người muốn nói đến, nhưng không phải. Cuối cùng, đây chỉ là một trận bóng đá. Không phải về tôi, hay trận đầu tiên của tôi, hay việc đối đầu Pep. Đây là Chelsea gặp Man City. Hai đội bóng hàng đầu. Chúng tôi sẽ tới đó và cạnh tranh".

Trước khi làm việc tại Man City và Southampton, McFarlane từng huấn luyện tại các học viện Fulham, Crystal Palace, và có thời gian làm việc ở CLB Tromso (Na Uy). Sau khi McFarlane được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Chelsea, một tờ báo địa phương tại Na Uy đã giật tít rằng một HLV cũ của họ đã có được "gigantjobb" - công việc khổng lồ.

Tại Cobham, McFarlane làm việc ở một khu vực khác với Maresca. Ông mô tả mối quan hệ giữa hai người là chuyên nghiệp, đúng với vị trí của HLV U21 và HLV trưởng đội một. "Nhiều cầu thủ của chúng tôi thường xuyên lên tập cùng đội một", ông nói. "Maresca và ban huấn luyện rất quan tâm đến sự phát triển của các cầu thủ trẻ".

McFarlane hiểu rõ vai trò của bản thân trong bức tranh tổng thể tại Chelsea. Việc trao đổi với cầu thủ lúc này chỉ xoay quanh trận gặp Man City và công tác chuẩn bị. Những câu hỏi về việc bổ nhiệm HLV trưởng dài hạn hay thời gian chờ đợi không thuộc phạm vi của ông.

Khả năng cao McFarlane sẽ chỉ dẫn dắt Chelsea đúng một trận, trước khi trở lại công việc thường nhật tại học viện. Nhưng ở góc độ cá nhân, đây là cơ hội hiếm có. McFarlane chỉ có một lần bước ra ánh sáng - và nó đến trước người được xem là HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Hồng Duy (theo Telegraph)