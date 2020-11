Chế độ ăn kiêng như lính 3 ngày trong tuần

Chế độ ăn kiêng "quân đội" thực hiện nghiêm ngặt liên tiếp trong 3 ngày, sau đó 4 ngày được nới lỏng, chu trình lặp lại cho đến khi cân nặng mong muốn.

Tên gọi của cách ăn này xuất phát từ tính kỷ luật và yêu cầu sức chịu đựng để đạt được mục tiêu, giống như đặc thù trong quân đội. Phương pháp ăn kiêng này cũng có những tên gọi khác như chế độ hải quân hay chế độ ăn kiêng 3 ngày.

Bạn phải theo kế hoạch nghiêm ngặt trong 3 ngày, bao gồm các thực phẩm đốt chất béo và kết hợp các thức ăn tăng trao đổi chất. 4 ngày sau đó, bạn được ăn tùy thích, nhưng nên giữ năng lượng nạp vào dưới 1.500 calo để duy trì quá trình ăn kiêng.

Cách hoạt động

Bạn theo chế độ ăn trong khoảng 1.100-1.4000 calo mỗi ngày, nam giới có thể tăng thêm 100 calo. Bữa ăn bao gồm protein, chất béo, các chế phẩm từ sữa, trứng, ngũ cốc, hoa quả, rau, kem, nước và cafe.

Chế độ ăn kiêng quân đội giúp bạn giảm cân nhanh. Những người ủng hộ chế độ này cho biết có thể giảm 4,5 kg trong 3 ngày. Đây là một trong những chế độ giảm nhanh chóng tốt nhất, mà không cần dùng thuốc giảm cân hay thực phẩm chức năng.

Chuyên gia đánh giá

Jen Bruning, nhà dinh dưỡng và là người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ, cho biết: "Có rất ít nghiên cứu về chế độ ăn kiêng quân đội nên tính an toàn và hiệu quả chưa được làm rõ".

Chưa có nghiên cứu khẳng định giảm 4,5 kg trong một tuần. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa JAMA năm 2016, người cắt 25% calo có thể giảm trung bình gần 8 kg trong hai năm.

Một nghiên cứu khác về chế độ nạp ít và rất ít calo được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng của Mỹ ghi nhận trung bình giảm khoảng 12kg ở người ăn kiêng trong 8 tuần. Mỗi ngày người tham gia nghiên cứu nạp ít hơn hoặc bằng 1.000 calo một ngày.

Chế độ ăn kiêng quân đội thực hiện nghiêm ngặt liên tiếp trong 3 ngày, sau đó 4 ngày được nới lỏng. Ảnh: Healthline

Một nghiên cứu nhỏ về việc hạn chế năng lượng vào ngày thay thế, được công bố trên BMC Public Health cho thấy người giảm 3 kg trong 8 tuần, tuy nhiên họ thay đổi lượng calo nạp vào mỗi ngày. Chỉ có 400-500 calo ngày ăn kiêng và tự do vào ngày còn lại.

Giảm cân theo chế độ ăn kiêng quân đội có thể không kéo dài. Bruning cho biết: "Cân nặng giảm có thể bởi hạn chế nạp calo và mất nước, rất có thể tăng lại khi không còn tuân thủ chế độ ăn kiêng".

Có phải lựa chọn tốt?

Bonnie Taub-Dix, chuyên gia dinh dưỡng và tác giả của cuốn sách Read It Before You It: Taking You from Label to Table không đồng tình với cách ăn khắc nghiệt và cho rằng: " Thực hiện phương pháp này có thể giảm 4,5 kg trong một tuần. Nó không lành mạnh, nên tránh.

Bruning đồng tình: "Do hạn chế calo nghiêm ngặt, thiếu nghiên cứu và thiếu dinh dưỡng đầy đủ, tôi không thể đề xuất chế độ ăn kiêng quân đội".

Tuy nhiên, chế độ này được rất nhiều người hâm mộ, có đến 78.000 người thích trang cá nhân Three Day, Military Diet. 50.000 bài đăng trên Instagram được gắn thẻ #military diet.

Bạn có thể sẽ bị cuốn hút bởi mong muốn giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn không có sức chịu đựng và tính kỷ luật thì có thể khó thực hiện.

Lưu ý, bạn cần đảm bảo cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết vào những ngày "nghỉ". Bruning nói: "Các kế hoạch bữa ăn hạn chế trong ngày không đủ calo để cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho phần lớn con người".

Thực đơn mẫu:

Sáng Trưa Tối Ngày 1 (1.400 calo) - 1/2 quả bưởi - 1 lát bánh mì nướng, nên chọn lúa mì nguyên cám - 2 thìa bơ đậu phộng - 1 tách cafe hoặc trà - 1/2 bát cá ngừ - 1 lát bánh mì - 1 tách cafe hoặc trà - 85 g thịt tùy chọn - 1 bát đậu xanh - 1/2 quả chuối - 1 quả táo - 1 cốc kem vani Ngày 2 (1.200 calo) - 1 quả trứng luộc - 1 lát bánh mì nướng (nên chọn lúa mì nguyên cám) - 1/2 quả chuối - 1 bát phô mai cottage - 1 quả trứng luộc - 5 bánh quy mặn - 2 chiếc bánh mì kẹp xúc xích - 1 bát súp lơ - 1/2 bát cà rốt - 1/2 quả chuối - 1/2 cốc kem vani Ngày 3 (1.100 calo) - 5 bánh quy mặn - 1 lát cheddar pho mai - 1 quả táo nhỏ - 1 quả trứng luộc - 1 lát bánh mì nướng (nên chọn lúa mì nguyên cám) - 1 bát cá ngừ - 1/2 quả chuối - 1 kem vani

Trong 4 ngày tiếp, bạn có thể ăn tùy thích, lý tưởng nhất hãy giữ dưới 1.500 calo một ngày. Lặp lại chế độ ăn cho đến khi đạt được mục tiêu.

Taub-Dix chỉ ra nhược điểm: "Chế độ này không khuyến khích duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, 3 ngày ăn kiêng rồi 4 ngày tiếp ăn theo ý thích".

Hãy trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu chế độ này hoặc bất kỳ chế độ kiêng khem nào. Bác sĩ có thể đưa ra chế độ tốt nhất cho bạn, dựa trên nhu cầu sức khỏe.

Nguyễn Ngọc (Theo Today)