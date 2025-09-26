Chạy marathon ở độ sâu 1.100 mét dưới lòng đất

Chạy marathon vốn đã là thử thách khắc nghiệt, nhưng làm điều đó ở độ sâu hơn 1.100 mét dưới lòng đất, trong bóng tối và sự im lặng tuyệt đối, sẽ đưa con người đến giới hạn thể chất lẫn tinh thần.

Bên trong mỏ kẽm Garpenberg, nơi diễn ra giải marathon dưới lòng đất sâu nhất thế giới. Ảnh: World's Deepest Marathon

Đó chính là thử thách mang tên World’s Deepest Marathon, do nhà thám hiểm nổi tiếng Bear Grylls và tổ chức BecomingX khởi xướng.

Ngày 25/10 tới, 60 VĐV nghiệp dư từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia sự kiện có một không hai này tại mỏ kẽm Garpenberg (Thụy Điển) - một trong những hầm mỏ sâu và hiện đại nhất châu Âu.

Đường chạy nằm ở độ sâu 1.120m, gấp bốn lần chiều cao tháp Eiffel và còn sâu hơn đáy biển Bắc. Người tham gia sẽ hoàn thành 18 vòng trên đoạn đường hầm dài 2,4 km, trong điều kiện không có ánh sáng tự nhiên, nhiệt độ lên tới 28 độ và độ ẩm cao.

Garpenberg là một trong những mỏ lâu đời nhất của Thụy Điển, có niên đại từ năm 350 trước Công nguyên. Ảnh: World's Deepest Marathon

Mục tiêu của giải đấu không chỉ là thử thách giới hạn con người, mà còn nhằm phá hai kỷ lục Guinness và quyên góp hơn 1 triệu USD cho từ thiện.

"Hãy tưởng tượng bạn chạy trên máy trong bóng tối, chỉ với đèn pin đội đầu, nhiệt độ tăng cao và không khí ngột ngạt. Đó là một trong những thử thách tinh thần khắc nghiệt nhất mà con người từng đối diện", Paul Gurney - đồng sáng lập BecomingX - chia sẻ.

Các cuộc chạy dưới hầm không phải điều mới mẻ, khi từng có 100 VĐV người Anh chạy 91 vòng trong hầm tránh bom Thế chiến thứ Hai ở Portsmouth năm ngoái. Nhưng Garpenberg là câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là nơi khai thác hơn 3,5 triệu tấn quặng kẽm, chì, bạc và vàng mỗi năm, với lịch sử khai thác kéo dài từ năm 350 trước Công nguyên.

Các VĐV sẽ di chuyển bằng thang máy xuống hàng trăm mét, rồi tiếp tục đi bằng xe chuyên dụng để tới điểm xuất phát ở độ sâu kỷ lục. Đáng chú ý, phần lớn người tham gia chưa từng thi đấu marathon, nhưng tất cả sẽ trở thành những kỷ lục gia thế giới nếu chạm đích.

Những người tham gia sẽ chạy 18 chiều dài của một đường hầm tối. Ảnh: World's Deepest Marathon

Một số gương mặt tiêu biểu là Toni-Ivana Awofeso và Claire-Marie Rozario, thuộc dự án Alpine Run Project - phong trào thể thao do cựu tù nhân, nay là Ironman John McAvoy sáng lập, nhằm đưa giới trẻ thành thị tiếp cận các thử thách ngoài trời.

Claire, 23 tuổi, thừa nhận lo lắng về sức bền tinh thần: "Mỗi vòng chạy sẽ như một sự cám dỗ muốn dừng lại. Đến 30 km, chỉ cần dừng uống nước cũng có thể khiến bạn nghĩ: 'Mình muốn bỏ cuộc'".

Cựu binh sĩ đặc nhiệm Không quân Anh (SAS), Bear Grylls, nổi tiếng toàn cầu qua loạt chương trình truyền hình sinh tồn. Ảnh: NBC

Bear Grylls nhấn mạnh: "Đây là bài kiểm tra thực sự về nghị lực và sức mạnh thể chất. Không chỉ là chuyện phá kỷ lục, mà là minh chứng cho khả năng của con người khi dám bước vào vùng tối chưa từng được khai phá".

Bear Grylls, 50 tuổi, là cựu lính đặc nhiệm SAS của Anh, nổi tiếng toàn cầu qua loạt chương trình truyền hình sinh tồn như Man vs. Wild hay Running Wild with Bear Grylls. Ông được xem như biểu tượng về sức bền và khả năng chinh phục những thử thách khắc nghiệt nhất của tự nhiên.

Ngoài truyền hình, Grylls còn là tác giả sách bán chạy, diễn giả truyền cảm hứng và từng giữ vai trò Trưởng hướng đạo sinh toàn cầu. Việc ông đứng sau ý tưởng về giải chạy marathon dưới lòng đất càng khiến sự kiện thêm phần kịch tính và thu hút.

Hồng Duy (theo The Sun)