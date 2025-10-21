Chạy hơn 362 km trong 2 ngày, Đăng Trung phá kỷ lục Backyard Việt Nam

MỹRunner Việt Nam Nguyễn Đăng Trung đạt thành tích chạy 54 vòng tại giải Big Backyard Individual World Championship 2025, phá kỷ lục quốc gia đến 16 vòng.

Đăng Trung dự giải với tư cách là nhà vô địch Backyard Việt Nam. Anh bắt đầu vào ngày 18/10, trước khi khép lại giải ngày 20/10. Trung bình, Đăng Trung chạy mỗi vòng trong 52 phút 54 giây. Anh hoàn thành một vòng nhanh nhất trong 47 phút 56 giây, còn chậm nhất là 58 phút 39 giây.

Đăng Trung phá sâu thành tích cá nhân tốt nhất (PB) và cũng là kỷ lục cũ của Việt Nam là 38 vòng (khoảng 255 km). Ở ba lần chạy Big Backyard trước, Đăng Trung đạt 38 vòng hồi tháng 10/2024, 30 vòng hồi tháng 10/2022 và 22 vòng hồi tháng 2/2022.

Trên trang cá nhân, Đăng Trung cho biết anh dự giải không chỉ để thử thách giới hạn bản thân, mà còn gây quỹ từ thiện cho một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận giáo dục đại học.

Đăng Trung khi đang chạy ở vòng 15 tại giải Big Backyard Individual World Championship 2025. Ảnh: Facebook / Dan Lee

Đăng Trung là chân chạy bền tiếng tăm của Việt Nam. Tháng 9/2024, anh hoàn thành quãng đường 330 km tại giải TOR De Geants (Italy), với tổng gain 25.359 m, trong 116 giờ 19 phút và 15 giây.

Backyard Ultra là một hình thức chạy ultramarathon, theo đó người chơi phải hoàn thành cung đường đất, ít dốc, khép kín, dài 6,706 km trong một giờ. Cứ mỗi 1 giờ, vòng chạy mới sẽ bắt đầu lại và những người chưa hoàn thành vòng chạy trước sẽ bị loại. Quá trình này sẽ được lặp lại liên tục cho đến khi tìm ra người cuối cùng trụ lại trên đường chạy, những người còn lại đều bị xem là DNF (không hoàn thành cuộc đua).

Big Backyard Individual World Championship 2025 là giải vô địch thế giới cá nhân của thể thức chạy bền cực hạn Backyard Ultra, diễn ra từ ngày 18/10 tại nông trại Big’s Farm, vùng Bell Buckle, bang Tennessee (Mỹ). Đây là nơi khởi nguồn của định dạng thi đấu đặc biệt này - một cuộc đua không có vạch đích, nơi vận động viên phải chạy liên tục cho đến khi chỉ còn một người duy nhất không bỏ cuộc.

Giải năm 2025 quy tụ những chân chạy xuất sắc nhất hành tinh. Họ được tuyển chọn thông qua hai con đường: trở thành nhà vô địch Backyard quốc gia tại nước mình, hoặc nằm trong danh sách "At-Large" gồm những runner có thành tích ấn tượng nhất trong giai đoạn vòng loại (từ 16/8/2023 đến 15/8/2025).

Đăng Trung chụp ảnh cùng Lazarus Lake - người sáng lập huyền thoại của cả Big Dog’s Backyard Ultra lẫn Barkley Marathons. Ảnh: Facebook / Nguyen Dang Trung

Tổng cộng có khoảng 75 VĐV góp mặt, bao gồm 50 nhà vô địch quốc gia và 25 suất bổ sung. Họ đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Australia, New Zealand, Ba Lan, Bỉ, cùng một số VĐV thi đấu với tư cách trung lập.

Sự kiện được tổ chức bởi Lazarus Lake - người sáng lập và giám đốc nhiều giải ultra trail như Barkley Marathons, Big's Backyard Ultra, Barkley Fall Classic, Vol State 500K, A Race for the Ages, Last Annual Heart of the South và Strolling Jim 40. Các cuộc đua của ông rất khắc nghiệt, nên Cantrell được tạp chí Trail Runner gọi là "thiên tài độc ác" hay "Leonardo da Vinci của nỗi đau".

Cantrell được biết đến trên toàn thế giới sau bộ phim tài liệu năm 2014 có tên The Barkley Marathons: The Race That Eats Its Young. Năm 2018, ông đi bộ khắp nước Mỹ, bắt đầu ở Rhode Island và kết thúc ở Oregon.

Hồng Duy