Chạy cuốc xe 2 km được 9 nghìn đồng nhưng khách bắt chờ lâu

Tiền kiếm về chưa đến 10 nghìn đồng nhưng mỗi cuốc xe mất gần nửa tiếng vì tôi đến nơi đón thì khách bảo 'chờ 5-7 phút'.

"Tôi làm tài xế xe công nghệ, một cuốc xe dưới 2 km trừ hết chi phí cho app... giá 15 nghìn đồng, tôi chỉ nhận được chưa tới 9 nghìn đồng.

Nhưng gặp rất nhiều khách, tôi tới nơi liên hệ thì họ bảo chờ tiếp 5-7 phút. Tiền kiếm về chưa tới 9 nghìn đồng nhưng cả lộ trình mất 25 phút".

Độc giả nickname anhtk2806 - một tài xế xe công nghệ, chia sẻ vài phút chờ đợi đôi khi trở thành áp lực, lãng phí thời gian như trên. Bình luận này được chia sẻ sau bài viết Hai cô gái lề mề gây kẹt xe vì bắt taxi công nghệ chờ lâu.

Bài viết này kể lại câu chuyện hai cô gái bắt taxi công nghệ, sau đó vì chậm chạp lên xe, khiến tài xế lúng túng vì con hẻm nhỏ kẹt xe. Nhiều độc giả thảo luận xung quanh vấn đề này.

Độc giả Tuanguyen kể: "Tôi còn gặp nhiều chị em lúc xuống xe còn buôn chuyện. Chị thì mở cửa ra mới cất điện thoại vào ví, tìm túi, xỏ giày; em thì lúc đấy mới hỏi lại số tiền, số tài khoản để chuyển khoản; xong xuôi mới đi vòng ra cốp xe cất cái nọ, lấy túi kia. Đã vậy còn cười đùa với nhau không ngớt giây nào trong khi xe cộ cả hai chiều ở ngõ đứng chờ".

Từ trải nghiệm của shipper giao hàng, độc giả sang le so sánh: "Tôi đi giao đồ ăn thấy gần như 100% người Âu Mỹ sẽ chờ sẵn nhận hàng. Các nước Đông Á, bao gồm cả nước ta, gần tới nơi gọi, hay tới nơi gọi thì cũng phải chờ ít nhất 5 phút.

Có trường hợp còn chờ tới 30 phút xong còn trách ngược lại, đặc biệt là các chị em, chắc trang điểm xong mới ra nhận. Một ngày một shipper chạy khoảng 30 chuyến, 5 phút × 30 chuyến là gần hai tiếng lãng phí rồi".

Độc giả Hoàng An kể về những khách nhất quyết yêu cầu tài xế chạy xe vào hẻm nhỏ tí xíu, nơi taxi vào là xe máy hết đường đi: "Có những con hẻm nhỏ xíu, xe taxi vào là xe máy không đi được nữa, mà khách cứ cố gọi xe vào đón tận nơi, dù không có người già, người bệnh, trẻ nhỏ, đồ cồng kềnh. Xe vào đón bị người dân mắng vì tội cố đi vào. Nếu khách chịu khó đi một đoạn ra đầu hẻm rồi bắt xe thì bác tài đỡ khổ, dân cư khác trong hẻm cũng đỡ khổ".

Tương tự, độc giả nickname shuntachi01 nói: "Nhiều người bắt tài xế xe công nghệ vào sâu trong hẻm ngoằn ngoèo để rước tận cửa, ảnh hưởng biết bao nhiêu người. Nhưng cũng có nhiều người rất dễ thương, họ ở trong hẻm nhưng luôn ra đầu hẻm để đón xe. Do đó việc có kẹt xe giờ cao điểm hay không nằm ở ý thức của mỗi con người".

Độc giả Trương Thiên Lan cho biết: "Tôi đặt xe, luôn đứng sẵn ở điểm đón trước tài xế 3-4 phút. Tôi khá nhạy trong việc nhận ra người nào đang đến đón mình. Tôi còn chủ động vẫy tay để các tài xế đỡ phải nhìn từng số nhà, nên họ đều rất vui vì tôi quá nhanh và không để họ mất thời gian chờ đợi vô ích".

Để tài xế xe công nghệ, shipper chờ đợi là bất công với những người làm dịch vụ, độc giả Haivy Nguyen chia sẻ và đề xuất:

"Tôi luôn chuẩn bị sẵn rồi mới đặt xe nên tài xế đến là tôi bước lên xe ngay. Thậm chí sau khi đến nơi mà xe đông quá tôi chủ động xuống xe xa ở cổng vào, cho bác tài đi nhanh hoặc không phải đi vào nơi đông.

Mẹ tôi năm nay đã 75 tuổi mà tội bà, mỗi khi đặt xe là bà luôn ngồi chờ. Mẹ nói già yếu, chậm chạp nên phải chuẩn bị, nên mẹ luôn chờ sẵn cho tiện.

Theo tôi, ứng dụng nên khuyến khích khách đặt hàng chờ sẵn để có thêm phần thưởng xu sau khi shipper xác nhận đã giao hàng đúng thời gian, không phải chờ khách.

Khách hàng nào không đúng giờ thì không tặng xu, không nhận được lời khen hay 'tick xanh' từ ứng dụng. Thậm chí nền tảng cũng nên có những câu khích lệ khách hàng chờ sẵn nhận đồ đúng giờ".

Hữu Nghị tổng hợp