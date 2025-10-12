Chạy chậm hay đi bộ nhanh giúp cải thiện sức khỏe nhiều hơn?

Tôi muốn tập thể dục để tăng thể lực, tránh bệnh hô hấp. Giữa chạy chậm và đi bộ nhanh, môn nào tốt hơn? (Hồ Lực, 22 tuổi, Đà Nẵng)

Trả lời:

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tập thể dục giúp cải thiện sức khỏe xương khớp, chức năng hô hấp, tăng khả năng thông khí cho phổi và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đi bộ nhanh và chạy chậm là hai bài tập dễ thực hiện mà nhiều người áp dụng.

Theo quy định, đi bộ nhanh được tính từ 100 đến 130 bước mỗi phút. Trong khi đó, chạy bộ được tính từ 140 bước mỗi phút hoặc 45-50 bước trong 15 giây. Cả hai bài tập này đều làm tiết nhiều mồ hôi nhưng đi bộ nhanh ít đốt cháy calo hơn so với chạy chậm.

Mọi người nên tập thể dục với cường độ vừa phải ít nhất 150 phút mỗi tuần. Đối với người khỏe mạnh, nên đi bộ từ 3km trở lên mỗi ngày để duy trì sức khỏe. Người trẻ tuổi và khỏe mạnh, hoàn toàn có thể chọn một trong hai bài tập trên để luyện tập, nên bắt đầu với tốc độ vừa phải rồi tăng dần tốc độ để tăng cường sự dẻo dai và đốt cháy nhiều calo hơn. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay hụt hơi, bạn nên dừng lại nghỉ ngơi thay vì gắng sức.

Chạy chậm và đi bộ nhanh là hai bài tập dễ thực hiện, tốt cho sức khỏe xương khớp, tim mạch và tăng khả năng thông khí cho phổi. Ảnh: Vecteezy

Bên cạnh việc tập luyện, bạn cần chú ý đến chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và uống đủ nước. Bạn chú ý đeo khẩu trang và thường xuyên súc họng để giảm nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp; luyện tập thói quen lành mạnh như tránh thức khuya, ăn quá mặn hoặc ngọt, uống rượu bia và sử dụng chất kích thích.

Các bệnh về đường hô hấp thường do virus, vi khuẩn và nấm mốc gây ra. Thời tiết chuyển mùa tạo điều kiện cho những tác nhân này phát triển, dễ dẫn đến các bệnh như cúm, sởi, thủy đậu, ho gà, phế cầu...

Việt Nam đã có vaccine phòng ngừa cho cả trẻ em và người lớn. Bạn nên tiêm vaccine càng sớm càng tốt nếu quan tâm đến sức khỏe.

Cúm có bốn loại vaccine, giúp phòng các chủng virus A/H1N1, A/H3N2 và cúm B, áp dụng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi cần tiêm hai mũi cách nhau tối thiểu một tháng nếu chưa từng chủng ngừa cúm. Người từ 9 tuổi chỉ cần một liều. Vaccine nên được nhắc lại hàng năm.

Vaccine phế cầu có năm loại, phòng các chủng vi khuẩn phế cầu phổ biến gây viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. Tiêm chủng áp dụng từ 6 tuần tuổi đến người lớn, lịch trình tùy theo độ tuổi và công nghệ từng loại mũi tiêm.

Sởi và thủy đậu có vaccine đơn và phối hợp, tiêm đủ hai mũi giúp hiệu quả phòng bệnh lên đến 98%. Não mô cầu có năm loại vaccine, giúp phòng năm nhóm huyết thanh vi khuẩn phổ biến gây các bệnh viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và viêm phổi.

Bác sĩ Vũ Thị Toàn

Bác sĩ trưởng VNVC Trường Chinh, Hệ thống Tiêm chủng VNVC