Chạy bộ giúp 'ông bố trẻ' vượt khủng hoảng tuổi trung niên

Hà NộiĐối mặt với sức khỏe sa sút và áp lực trụ cột gia đình, Nguyễn Mai Trung dùng chạy bộ để rèn ý chí và đạt thành tích đáng nể.

Mai Trung (35 tuổi, Hà Nội) làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử, là thành viên CLB Thành Công Runners. Anh gây chú ý trong giới chạy bộ Thủ đô bởi thành tích 2 tiếng 41 phút 55 giây tại VnExpress Marathon Hải Phòng 2024 - đứng thứ 69 danh sách những người chạy full marathon nhanh nhất lịch sử tại Việt Nam.

Nguyễn Mai Trung đạt top 2 nhóm tuổi VM Huế 2025 hồi tháng tư. Ảnh: VnExpress Marathon

Điều đặc biệt là Trung chưa từng qua trường lớp huấn luyện. Thành tích này đạt được hoàn toàn dựa vào ý chí và "kỷ luật thép" anh tự đặt cho bản thân. Những năm qua, Trung chưa bao giờ bỏ buổi chạy interval vào sáng thứ Tư và buổi chạy dài sáng thứ Bảy, cùng với đó là duy trì khối lượng tập luyện khoảng 100k mỗi tuần.

Hành trình của Trung bắt đầu năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát và vợ sinh con đầu lòng. Cảm nhận sức khỏe sa sút trong khi trách nhiệm trụ cột gia đình ngày càng tăng, anh tìm đến chạy bộ như cách tự vực dậy bản thân. Từ đó, Trung tự nghiên cứu tài liệu, giáo án nước ngoài và luyện tập, điều chỉnh theo cảm nhận thực tế của cơ thể.

Nam runner mất hơn một năm để xây dựng sức bền. "Tôi không phải người có tố chất nên phải xây nền trong hàng chục tháng trời trước khi vào các bài tốc độ. Càng hiểu cơ thể, tôi càng tin rằng cách tập luyện chậm nhưng chắc phù hợp với mình", Mai Trung chia sẻ.

Nam runner tập long run cuối tuần ở hồ Gươm. Ảnh: FBNV

Cột mốc đáng nhớ đầu tiên của anh là tại một giải đấu năm 2021, khi hoàn thành 21km với thành tích 1 tiếng 47 phút. Đến năm 2022, anh lần đầu thử sức full marathon và hoàn thành trong 3 tiếng 03 phút. Từ đó đến nay, Trung kiên trì tăng khối lượng và cường độ, nhanh chóng đạt sub3 sau vài tháng và đứng top lứa tuổi ở hơn chục giải đấu.

"Mọi thứ tôi đạt được đều nhờ tập luyện. Thời gian qua, gần như ngày nào tôi cũng chạy", anh kể. "Ban đầu, tôi chạy theo cảm tính, chưa có giáo án cụ thể nên tiến bộ chậm. Sau đó, tôi nhận ra tác dụng của bài interval trong việc cải thiện chỉ số VO2 max, tăng ngưỡng chịu đựng và khả năng duy trì pace nhanh trong thời gian dài. Đây là cơ sở để tôi nâng thành tích", Mai Trung đúc rút.

Các buổi chạy nhẹ, chạy phục hồi, tập cơ đóng vai trò bổ trợ, giữ sự cân bằng và tránh chấn thương. Trung bình mỗi tuần, anh duy trì từ 90 đến 110 km, giai đoạn cao điểm lên đến 150 km. Để duy trì lịch tập, anh phải chấp nhận hy sinh nhiều thói quen cá nhân. Thay đổi lối sống không tránh khỏi ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội. Trước đây, anh thường xuyên tụ tập sau giờ làm, uống bia rượu cùng bạn bè, nhưng hiện tại chỉ hẹn cà phê ban ngày và đã ngừng hẳn thói quen nhậu suốt sáu tháng qua.

Mai Trung (ngoài cùng bên trái) tập cùng Hồng Lệ và các elite tại Starlake. Ảnh: FBNV

"Tập marathon là hành trình làm bạn với cô đơn, cả trong và ngoài cuộc đua. Khoảng hai phần ba quãng đường đầu tiên có thể có người chạy cùng, nhưng đến giai đoạn cuối, khi cơ thể mệt mỏi nhất, chỉ còn lại một mình. Không kỷ luật, không chấp nhận nó đồng nghĩa mình thua cuộc", Trung chia sẻ.

Kinh nghiệm từ những buổi tập một mình trở thành điểm tựa tinh thần, giúp Trung đối mặt với những khoảnh khắc tưởng chừng phải bỏ cuộc ở các cuộc đua. "Khi không còn ai bên cạnh, thứ duy nhất thúc đẩy mình tiến lên chính là quyết tâm, nội lực bên trong. Những lần vượt qua thử thách đó giúp tôi mạnh mẽ hơn," anh nói.

Quá trình chuẩn bị này phục vụ cho một mục tiêu duy nhất vào cuối năm nay: phá mốc thành tích 2 tiếng 40 phút. "Nếu đạt mục tiêu này ở VnExpress Marathon Hanoi Midnight thì đến VnExpress Marathon Hải Phòng, tôi sẽ thi đấu với tâm lý thoải mái hơn", Trung xác định.

