Chạy bộ 30 km từ Hội An đến Đà Nẵng cầu hôn bạn gái

Trần Linh thức dậy từ 4h, đội mưa chạy 30 km từ Hội An đến Đà Nẵng để cầu hôn bạn gái sau 9 năm yêu nhau.

Trần Linh (sinh năm 1990) và bạn gái Tuyết Châu (sinh năm 1997) quen nhau từ thời còn là sinh viên. Sau này cơ duyên đưa họ đến với chạy bộ và sinh hoạt chung trong màu áo HARC - một CLB marathon lớn tại Quảng Nam. Anh Linh cho biết, dấu ấn lớn nhất trong khoảng thời gian hẹn hò là cả hai cùng nhau chinh phục nhiều giải chạy lớn nhỏ khắp cả nước. "Có khi mình làm pacer hướng dẫn cho bạn gái, có khi cả hai chạy cùng nhau. Mọi khoảnh khắc từ mệt mỏi, chấn thương đến chiến thắng, chúng mình đều có nhau", Linh nói.

Sau 9 năm yêu, Linh quyết định cầu hôn bạn gái hôm 11/12. Để ngày trọng đại của mình mang màu sắc của một runner, anh mặc trang phục thể thao, xỏ giày, cầm trên tay bó hoa tươi và chạy bộ đến nhà bạn gái.

Trần Linh (thứ 3 từ phải sang) cùng những người bạn trong HARC khi mới xuất phát. Ảnh: NVCC

Từ nhà tại xã Cẩm Kim (TP Hội An), Linh chạy qua chùa Cầu ra biển An Bàng và theo đường biển hướng Hội An - Đà Nẵng đến nhà chị Tuyết Châu. Tổng quãng đường khoảng 30 km. Đằng sau, một nhóm runner HARC chạy cùng như để chứng kiến cho hành trình tình yêu của đôi bạn trẻ.

Dọc đường trời mưa khá to, Linh vẫn giữ đều tốc độ và không nghỉ. "Mưa khá to nhưng tôi nghĩ như thế là may mắn. Để chứng tỏ tình yêu của mình, một chút khó khăn này không thể là trở ngại", anh nói.

Linh Trần và Tuyết Châu tươi cười trong khoảnh khắc hạnh phúc. Ảnh: NVCC

Sau khoảng 3 tiếng chạy liên tục, runner 32 tuổi hoàn thành hành trình dài 30 km, có mặt tại nhà bạn gái, tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Lúc này, Tuyết Châu đã đợi sẵn. Cô mặc trang phục của CLB, đầu mang khăn voan, ra đón bạn trai.

Đón lấy bó hoa từ anh Linh, Tuyết Châu gật đầu đồng ý lời cầu hôn. Cả hai ôm chầm lấy nhau dưới sự chúc phúc của bạn bè xung quanh. "Mặc dù mưa lạnh, tôi rất hạnh phúc khi cầu hôn người con gái tôi yêu nhất. Đây là khoảnh khắc đặc biệt nhất khi tôi cầu hôn theo kiểu của một runner, vốn là niềm tự hào của cả hai", anh Linh chia sẻ.

Trần Linh và Tuyết Châu đều là những runner từng nhiều lần tham gia VnExpress Marathon. Gần nhất, cả hai chạy 21km tại VM Nha Trang. Anh Linh kể đó là lần cả hai có cơ hội thi đấu cùng nhau. Anh chạy song hành cùng vợ sắp cưới trong suốt quãng đường và xem đó là cách để kỷ niệm hành trình 9 năm yêu nhau. "Chúng tôi xem đường chạy là nơi để lưu lại tình yêu của mình. Mong rằng sau này tôi và Châu sẽ có nhiều cơ hội để chạy cạnh nhau hơn", nam runner nói.

Cặp đôi tham gia VM Nha Trang hồi tháng 8. Ảnh: VM

Trần Linh đang làm việc tại Hội An trong khi Tuyết Châu làm việc trong một công ty công nghệ. Sau màn cầu hôn, cả hai dự kiến tổ chức tiệc cưới cuối tháng 12 năm nay. Năm 2023, cặp đôi tiếp tục chinh phục những giải marathon tiếp theo tại những địa phương họ yêu thích như Huế, Quy Nhơn.

Hoài Phương