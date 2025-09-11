Diễn viên Trung Quốc Châu Tấn chúc mừng Tân Chỉ Lôi đoạt giải tại LHP Venice, sau khi từ chối vai diễn mang lại danh hiệu cho đồng nghiệp.

Trên Sina ngày 10/9, Chỉ Lôi cho biết sau khi thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Venice hôm 6/9, điện thoại của cô như "sắp nổ tung" vì nhiều tin nhắn. Châu Tấn là một trong người chúc mừng cô sớm nhất, Tân Chỉ Lôi cảm động vì sự chân thành của đồng nghiệp.

Châu Tấn (trái) và Tân Chỉ Lôi trong "Như Ý truyện". Ảnh: Mtime

Người đẹp được vinh danh nhờ thể hiện ở phim The Sun Rises On Us All (Nhật quải trung thiên). Theo LTN, Châu Tấn từng được mời đóng nữ chính nhưng từ chối, Tân Chỉ Lôi thay thế đàn chị. Vì vậy, sau giải thưởng của Tân Chỉ Lôi, nhiều khán giả nhắc đến Châu Tấn, cho rằng minh tinh thiếu sáng suốt, vụt mất cơ hội quý. Không ít người bình luận những năm gần đây Châu Tấn mờ nhạt, thiếu tác phẩm gây tiếng vang.

Tân Chỉ Lôi cho biết cô buồn khi đọc những bình luận tung hô cô và hạ thấp những diễn viên khác. Theo người đẹp, mối quan hệ giữa các diễn viên lành mạnh, không "rối rắm, tệ hại như nhiều người nghĩ". Cô nói: "Chúng tôi đều cùng nhau tiến bộ, đều dựa vào nỗ lực của bản thân để tỏa sáng, tại sao không cùng nhau chúc mừng?".

Hai người đẹp từng đóng chung phim Như Ý truyện (2018), trong đó Châu Tấn đóng hoàng hậu còn Chỉ Lôi vào vai hoàng quý phi ganh đua với hoàng hậu.

Vẻ đẹp Tân Chỉ Lôi trong 'Phồn hoa' Tân Chỉ Lôi trong phim "Phồn hoa". Video: QQ

Tân Chỉ Lôi là người Trung Quốc thứ ba đoạt Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Venice, sau Củng Lợi (phim Thu Cúc đi kiện, 1992) và Diệp Đức Nhàn (phim Đào tỷ, 2011). Diễn viên cho biết cũng nhận được lời chúc từ Củng Lợi, đàn chị nói tự hào về cô.

Tân Chỉ Lôi lớn lên trong gia đình nghèo, gần 10 năm đóng vai nhỏ ở các phim truyền hình. Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Tân Chỉ Lôi khi cô được giới chuyên môn, giám khảo đánh giá cao ở phim Trường Giang Đồ. Tiếp đó, diễn viên chinh phục khán giả nhờ vẻ đẹp riêng, diễn xuất đa dạng ở các phim điện ảnh lẫn truyền hình như Như Ý truyện, Candle In The Tomb: The Wrath Of Time, Khánh dư niên. Năm 2023, phim Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ giúp tên tuổi Tân Chỉ Lôi lên tầm cao mới.

Như Anh (theo Sina)