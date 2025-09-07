Tân Chỉ Lôi - cô gái nghèo thành minh tinh châu Á

Khi Tân Chỉ Lôi viết trên Weibo "tôi là minh tinh quốc tế", hàng nghìn người chê cô khoác lác, 10 năm sau, cô đoạt diễn viên xuất sắc ở LHP Venice.

Tối 6/9, nghệ sĩ Trung Quốc được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Venice (Italy), nhờ thể hiện trong The Sun Rises On Us All (Nhật quải trung thiên). Người đẹp 39 tuổi nói như đang sống trong giấc mơ đã trở thành sự thật.

"Hơn 10 năm trước, tôi từng ba hoa rằng có ngày tôi sẽ đứng trên sân khấu lớn của thế giới, lúc đó tôi bị rất nhiều người chế giễu. Nhưng hôm nay tôi ở đây, tôi đã cạnh tranh với nhiều diễn viên quốc tế để đoạt giải thưởng này, tôi tự hào về bản thân", Tân Chỉ Lôi nói.

Theo Mtime, thành công của Tân Chỉ Lôi được phần lớn khán giả nhận xét xứng đáng. Hàng chục nghìn người cho rằng "cô viết lại cục diện" trong cuộc đua sự nghiệp của các diễn viên nữ Trung Quốc thế hệ 8x.

Tân Chỉ Lôi đoạt ảnh hậu nhờ phim "Nhật quải trung thiên". Tên phim tiếng Trung lấy cảm hứng từ lời ca trong một vở kịch thời Minh, mang ý nghĩa ẩn dụ nam và nữ trải qua kiếp nạn sẽ gạt bỏ được hiềm khích, cuối cùng viên mãn. Ảnh: QQ

Hơn 10 năm qua, làng giải trí Hoa ngữ không có nữ diễn viên nào đoạt giải thưởng quốc tế như Củng Lợi, Trương Mạn Ngọc từng làm được. Nhiều khán giả thất vọng, cho rằng "ảnh hậu tuyệt chủng ở Trung Quốc".

Mặt khác, những năm gần đây khán giả phàn nàn làng phim Hoa ngữ thiếu gương mặt thực lực, các diễn viên đóng phim thiếu chiều sâu, gu thẩm mỹ "một màu" khi các người đẹp đua nhau theo xu hướng "trắng, trẻ, gầy". Còn ngoại hình Tân Chỉ Lôi không theo xu hướng hot. Cô cũng không thuộc nhóm sao lưu lượng (sao có lượt tương tác cao trên mạng xã hội).

Tân Chỉ Lôi trong 'The Sun Rises On Us All' Tân Chỉ Lôi ở phim "Nhật quải trung thiên". Video: Guangzhou Mint Pictures

Diễn viên sinh năm 1986 trong gia đình nghèo ở Hắc Long Giang. Thời nhỏ, bố mẹ làm ăn xa, Tân Chỉ Lôi sống cùng bà ngoại. Học cấp ba, cô gái muốn thi vào trường nghệ thuật, mẹ cho cô 500 nhân dân tệ (1,8 triệu đồng) để tự đến thành phố khác thi, phỏng vấn.

Nữ sinh mang theo 500 tệ, ban ngày đi thi, buổi tối ngủ ở ga tàu, sau đó về nhà. Tân Chỉ Lôi đỗ đại học chuyên ngành thiết kế thời trang, khi mới nhập học, gia đình khó khăn hơn khi cha cô bị liệt vì tai nạn. Tân Chỉ Lôi vừa học vừa làm để trang trải học phí, phụ giúp gia đình.

Tám năm sau đó, Tân Chỉ Lôi làm diễn viên quần chúng, nhiều lần cô được nhận vào đoàn phim nhưng hụt hẫng vì lại bị loại. Tân Chỉ Lôi từng muốn từ bỏ ước mơ, có lúc chán nản đến mức nằm trên đường khóc.

Cuối đời, cha của diễn viên khao khát có chiếc máy tính để được lên mạng trò chuyện với người thân. Nhưng vì mưu sinh khó khăn, Tân Chỉ Lôi không thể mua máy tính cho bố. "Bây giờ bố không còn, mỗi năm tôi chỉ có thể đốt máy tính giấy cho ông", diễn viên nói trong talk show năm 2018.

Khi bà ngoại Tân Chỉ Lôi đến Bắc Kinh điều trị ung thư gan, thu nhập của cô khoảng 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng (hơn 7,3 triệu đồng). Thương bà cả đời tần tảo, Tân Chỉ Lôi đánh bạo đưa bà đi ăn một bữa vịt quay. Tới tiệm, bà cháu đi về vì cháu không đủ tiền còn bà cũng không dám gọi món nào.

Năm 2011, Tân Chỉ Lôi có được vai phụ ở phim truyền hình Họa bì, từ đó cơ hội đóng phim nhiều hơn. Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Tân Chỉ Lôi khi cô được giới chuyên môn, giám khảo đánh giá cao ở phim Trường Giang Đồ. Trên Mtime, diễn viên nói: "Đây là phim điện ảnh đầu tiên tôi đóng chính, có chết tôi cũng đóng chứ đừng nói phim thuộc thể loại gì".

Vẻ đẹp Tân Chỉ Lôi trong 'Phồn hoa' Tân Chỉ Lôi trong phim "Phồn hoa". Video: QQ

Tiếp đó, Tân Chỉ Lôi chinh phục khán giả nhờ vẻ đẹp riêng, diễn xuất đa dạng ở các phim điện ảnh lẫn truyền hình như Như Ý truyện, Candle In The Tomb: The Wrath Of Time, Khánh dư niên. Năm 2023, phim Phồn hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ giúp tên tuổi Tân Chỉ Lôi lên tầm cao mới.

Theo HK01, khi bấm máy năm 2020, Tân Chỉ Lôi bị nhiều người gọi là "nữ chính xấu nhất trong phim Vương Gia Vệ". Bấy giờ, trong ấn tượng của không ít khán giả, Tân Chỉ Lôi "gương mặt thô, môi quá dày, luống tuổi".

Tuy nhiên, trong Phồn hoa, cô được khen toát lên vẻ kiêu sa, nét đẹp khó trộn lẫn với bất kỳ ai. Trên Yitiao, Tân Chỉ Lôi cho biết cô cũng bất ngờ vì diện mạo của mình trên phim. Người đẹp nói: "Tôi nghĩ Phồn hoa chính là hình ảnh đẹp nhất về tôi trong cuộc đời. Nhờ bộ phim, tôi mới ý thức được mình có thể đẹp như thế. Trước đây tôi không đánh giá cao vẻ ngoài của mình, xem phim, có lúc tôi còn không dám tin, đây là tôi ư?".

Khí chất kiêu sa của Tân Chỉ Lôi trong phim Vương Gia Vệ. Ảnh: HK01

Tân Chỉ Lôi tự nhận có tham vọng, có mục tiêu rõ ràng. Cô từng nói: "Tôi rất muốn nổi tiếng", "Tôi khao khát giàu có", "Tôi muốn trở thành minh tinh quốc tế". Khi diễn viên chưa nổi tiếng, không ít người cười cợt những câu đó của diễn viên.

Sau khi Tân Chỉ Lôi đoạt giải ở Venice, nhiều khán giả chia sẻ lại câu nói của đạo diễn Vương Gia Vệ một năm trước: "Tương lai của Tân Chỉ Lôi sẽ rực rỡ hơn. Bây giờ mới chỉ là sự bắt đầu cho thời gian đẹp nhất của cô ấy".

Nghinh Xuân (theo Mtime, Sina)