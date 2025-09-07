Tân Chỉ Lôi thắng Nữ chính xuất sắc Liên hoan phim Venice

ItalyMinh tinh Trung Quốc Tân Chỉ Lôi đoạt cúp Volpi Nữ chính xuất sắc với vai trong "The Sun Rises On Us All", ở LHP Venice 2025.

Tối 6/9 giờ địa phương (rạng sáng 7/9 giờ Hà Nội), tại lễ bế mạc sự kiện, Tân Chỉ Lôi nhận giải thưởng từ thành viên ban giám khảo - minh tinh Triệu Đào. Cô là người Trung Quốc thứ ba giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, sau Củng Lợi với phim Thu Cúc đi kiện (1992) và Diệp Đức Nhàn với phim Đào Tỷ (2011).

Tân Chỉ Lôi nâng cúp Volpi cho Nữ chính xuất sắc ở Liên hoan phim Venice 2025. Ảnh: AFP

Diễn viên cho biết giây phút nhận cúp như một giấc mơ. "Tôi muốn nói với mọi cô gái: chỉ cần có ước mơ, hãy mạnh dạn mà mơ, mạnh dạn mà làm. Biết đâu một ngày nào đó, ước mơ sẽ thành hiện thực, giống như tôi hôm nay. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn gia đình tôi. Mẹ ơi, mẹ xem này!", cô phát biểu lúc nhận giải. Hơn 10 năm trước, khi chập chững vào nghề, cô từng nói: "Một ngày nào đó, tôi nhất định phải đứng trên sân khấu thế giới, tôi muốn trở thành ngôi sao quốc tế".

Diễn viên còn gửi lời tri ân đạo diễn Thái Thượng Quân, bạn diễn Trương Tụng Văn, Phùng Thiệu Phong cùng êkíp The Sun Rises On Us All.

Trong bộ phim, Tân Chỉ Lôi hóa thân Mỹ Vân, xa cách người yêu cũ Bảo Thụ (Trương Tụng Văn đóng) sau một tai nạn. Bảy năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau, cùng đối mặt nỗi đau trong quá khứ.

Bộ phim xoáy vào câu hỏi: "Chúng ta nợ người mình yêu điều gì", miêu tả nghịch lý khi tình cảm tan vỡ nhưng số phận vẫn buộc hai con người gắn kết. Cuộc tái ngộ giữa Mỹ Vân và Bảo Thụ, đặt trong bối cảnh nữ chính mang bầu còn người yêu cũ vừa mãn hạn tù và đang điều trị ung thư, khơi dậy những xung đột và khát vọng tha thứ.

Tân Chỉ Lôi trong 'The Sun Rises On Us All' Tân Chỉ Lôi trong trích đoạn phim "The Sun Rises On Us All". Video: Guangzhou Mint Pictures

Theo Variety, màn thể hiện của Tân Chỉ Lôi cuốn hút người xem cả trong những phân đoạn không dùng lời thoại. Cô bộc lộ cảm xúc và chiều sâu nội tâm qua biểu cảm gương mặt. Trang IndieWire nhận xét dù có một số phân đoạn chưa hòa nhập vào tiết tấu chung, tác phẩm được tính chân thực nhờ diễn xuất của dàn nghệ sĩ. Trong đó, Tân Chỉ Lôi nổi bật khi làm chủ màn ảnh qua những cảnh đời thường.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, phim phác họa bức tranh xã hội đô thị Trung Quốc hiện đại, nơi con người dễ lạc lõng giữa đám đông, những mối quan hệ từng gắn bó có thể tan vỡ và để lại vết thương trong lòng. Đoạn kết để lại dư âm về sự mong manh của tình yêu, gửi thông điệp: mặt trời tình yêu trong đời mỗi người có thể mọc lên rồi lặn xuống, nhưng ánh sáng của nó vẫn còn vang vọng mãi.

Tân Chỉ Lôi, 39 tuổi, sinh tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Trước khi đến với nghệ thuật, cô từng học thiết kế thời trang tại Cáp Nhĩ Tân. Năm 2011, cô khởi đầu sự nghiệp diễn xuất với Họa bì bản truyền hình. Sau đó, diễn viên theo học tại Học viện Hý kịch Trung ương, một trong những trường đào tạo diễn viên hàng đầu Trung Quốc, để trau dồi chuyên môn.

Năm 2012, cô gây chú ý khi vào vai Lý Giai Huyên trong Một lòng yêu anh, remake từ phim Hàn Quốc. Tân Chỉ Lôi dần khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều vai diễn, tiêu biểu là nhân vật Gia quý phi Kim Ngọc Nghiên trong Như Ý truyện (2018).

Tân Chỉ Lôi trong "Phồn hoa" Tân Chỉ Lôi trong phim "Phồn hoa" của đạo diễn Vương Gia Vệ. Video: CCTV

Giải Sư Tử Vàng cho phim hay nhất thuộc về Father Mother Sister Brother của đạo diễn Jim Jarmusch. Tác phẩm gồm ba câu chuyện về ba gia đình, khai thác mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Sư Tử Bạc cho Đạo diễn xuất sắc được trao cho Benny Safdie với phim tiểu sử về võ sĩ MMA Mark Kerr The Smashing Machine, có The Rock đóng chính.

Tài tử Italy Toni Servillo đoạt Nam chính xuất sắc với La Grazia, do Paolo Sorrentino thực hiện. Nhà làm phim Gianfranco Rosi - từng thắng Sư Tử Vàng năm 2013 - nhận giải đặc biệt của ban giám khảo với phim tài liệu Below the Clouds về cuộc sống ở thành phố Naples dưới bóng núi lửa Vesuvius.

Giải Kịch bản xuất sắc thuộc về At Work của Valerie Donzelli và Gilles Marchand. Diễn viên Luna Wedler thắng giải Marcello Mastroianni dành cho gương mặt triển vọng nhờ vai diễn trong Silent Friend của Ildikó Enyedi.

Đạo diễn người Mỹ Jim Jarmusch đoạt giải Sư Tử Vàng cho Phim xuất sắc "Father Mother Sister Brother" tại Liên hoan phim Venice lần 82. Ảnh: AFP

Theo Variety, Venice từ lâu được xem là một trong những sự kiện điện ảnh ít mang tính chính trị nhất nhưng năm nay là ngoại lệ. Xung đột ở Gaza thường xuyên được đề cập ở các buổi thảo luận trong và ngoài sự kiện công chiếu phim. Tác phẩm giành giải thưởng lớn của ban giám khảo - The Voice of Hind Rajab - kể về cái chết của cô bé 5 tuổi người Palestine khiến nhiều khán giả rơi nước mắt, nhận được tràng vỗ tay kỷ lục 22 phút.

Nhiều ngôi sao Hollywood lẫn châu Á góp mặt trên thảm đỏ, như diễn viên Jacob Elordi, đạo diễn Guillermo del Toro, Idris Elba, George Clooney, Adam Sandler, Thư Kỳ, Son Ye Jin và Lee Byung Hun.

Liên hoan phim Venice thành lập năm 1932, là sự kiện phim ảnh lâu đời nhất thế giới. Chương trình lần 82 diễn ra từ ngày 27/8 đến ngày 9/9, khai mạc với buổi công chiếu La Grazia của đạo diễn người Italy Paolo Sorrentino, phim bế mạc là Dog 51 do Cédric Jimenez thực hiện. Giải Sư Tử Vàng thành tựu trọn đời năm nay tôn vinh đạo diễn Đức Werner Herzog và minh tinh Mỹ Kim Novak.

Ban giám khảo giải Sư Tử Vàng do đạo diễn Mỹ Alexander Payne làm trưởng ban, cùng diễn viên Fernanda Torres (Brazil), đạo diễn Mohammad Rasoulof (Iran), Stéphane Brizé (Pháp), Maura Delpero (Italy), Cristian Mungiu, (Romania), diễn viên Triệu Đào (Trung Quốc).

Quế Chi (theo Variety, Deadline)