Châu Bùi: 'Tôi yêu Binz ở những điều nhỏ bé'

Fashionista Châu Bùi nói không ngại bị nhận xét "phụ nữ mà yêu đâm đầu" bởi tin sự chân thành giúp tình cảm của cô với rapper Binz bền vững.

Châu Bùi: 'Tôi hết lòng khi yêu Binz'

Cặp sao công khai mối quan hệ tình cảm hồi năm 2022 sau ba năm quen biết. Gần đây, Châu Bùi và Binz thoải mái hơn khi nói về sự gắn kết trong cuộc sống, kế hoạch tương lai.

Châu Bùi, 26 tuổi, hiện là fashionista nổi tiếng, có hơn 3,4 triệu người theo dõi trên Instagram. Người đẹp thường xuất hiện tại các sự kiện quốc tế như Paris Fashion Week (Pháp), Milan Fashion Week (Italy), thể hiện hình ảnh trẻ trung, năng động.

Rapper Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, 36 tuổi, quê Gia Lai, tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008. Sau thời gian ở Mỹ, anh về nước từ năm 2018 đến nay để phát triển sự nghiệp, có các bản hit như They Said, Gene, So Far, OK, Don't Break My Heart. Hồi tháng 9/2023, Bigcityboi - bản rap hút hơn 100 triệu view của Binz được chọn xuất hiện trong bom tấn The Expendables 4, phát hành tại 37 quốc gia. Giữa năm 2024, anh lần đầu tham gia sân chơi âm nhạc thực tế trong vai trò thí sinh tại show Anh trai vượt ngàn chông gai, vào đến chung kết, nằm trong nhóm Gia tộc toàn năng cùng 17 thành viên.

Tân Cao - Việt Quang