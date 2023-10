Châu Bùi đóng MV cùng Binz

Rapper Binz mời bạn gái - fashionista Châu Bùi - tham gia MV "Hit Me Up", lấy cảm hứng từ các bộ phim điện ảnh kinh điển.

Lần đầu tiên Châu Bùi góp mặt trong dự án âm nhạc của bạn trai, phát hành tối 19/10. Cô đóng nữ chính, có nhiều cảnh tình cảm với Binz.

Châu Bùi đóng MV "Hit Me Up" cùng Binz MV "Hit Me Up" của Binz. Video: YouTube Binz Da Poet

Nội dung MV xoay quanh chuyện tình giữa cô gái và bạn trai - nghệ sĩ nổi tiếng. Khi ở nhà một mình, cô bật tivi, vô tình xem loạt phim đa thể loại gồm kinh dị, lãng mạn, hài hước. Do bị ám ảnh bởi các cảnh phim cùng nỗi nhớ người yêu, cô tưởng tưởng ra nhiều cảnh khác nhau.

Hình ảnh "cùng nhau già đi" của Binz, Châu Bùi trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Êkíp cho biết Châu Bùi đáp ứng các yêu cầu, thể hiện rõ phong cách thập niên 1970. Các phân cảnh tình cảm, Binz và Châu Bùi có sự ăn ý, thực hiện nhanh chóng.

Binz xúc động đọc thư của Châu Bù Binz xúc động đọc thư của Châu Bùi tại một chương trình hồi tháng 9. Video: Nhân vật cung cấp

Cặp sao công khai mối quan hệ hồi tháng 11/2022 tại một đêm nhạc sau ba năm quen biết. Các loạt ảnh đi du lịch, viết thư tỏ tình nhau của Binz, Châu Bùi từng khiến khán giả chú ý. Bạn gái rapper 26 tuổi, từng thi The Face Vietnam 2017 nhưng bỏ giữa chừng. Cô hiện là fashionista nổi tiếng, có hơn 3,4 triệu người theo dõi trên Instagram. Từ đầu năm đến nay, Châu Bùi xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn gồm Paris Fashion Week, Milan Fashion Week.

Khoảnh khắc hẹn hò của Binz, Châu Bùi năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Binz quay lại làng nhạc sau gần hai năm vắng bóng. Anh cho biết thời gian qua ngưng các dự án cá nhân, chọn sống chậm để cảm nhận rõ hơn về cuộc sống, tình yêu.

Nhạc phẩm Hit Me Up mở đầu cho EP đầu tay Đan xinh In Love, dự kiến phát hành cuối năm. Ca khúc mang giai điệu vui tươi, thuộc thể loại R&B pha soul, do Touliver làm giám đốc âm nhạc.

Mở đầu, MV mang cảm giác ma mị nhưng về sau thay đổi theo hướng hài hước. Phần hình ảnh do Phương Vũ đạo diễn, tái hiện nhiều phân cảnh đặc trưng trong loạt phim kinh điển như Titanic, A Clockwork Orange, The Shining và Singin' in the Rain.

Hình ảnh hài hước của Binz trong MV mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Binz thay đổi diện mạo với phong cách thời trang cổ điển như như đội tóc giả nhuộm vàng, để ria mép, khác hình ảnh ngầu trong "cây" đồ hiệu như trước đây. Rapper nói: "Nhân vật trong MV là một phần tính cách tôi mà trước đây ít khi bộc lộ. Tôi mong sẽ mang lại tiếng cười, năng lượng tích cực cho khán giả, cũng để mọi người hiểu về Binz hơn".

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, 35 tuổi, quê Gia Lai, tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008. Sau thời gian ở Mỹ, anh về nước từ năm 2018 đến nay để phát triển sự nghiệp, có các bản hit như They Said, Gene, So Far, OK, Don't Break My Heart. Hồi tháng 9, Bigcityboi - bản rap hút gần 100 triệu view của Binz được chọn xuất hiện trong bom tấn The Expendables 4, phát hành tại 37 quốc gia.

Binz hát tặng Châu Bùi trước hàng nghìn fan Màn trình diễn "Sao cũng được" của Binz gửi tặng Châu Bùi tại sự kiện hồi tháng 11/2022 ở TP HCM. Video: Tân Cao

