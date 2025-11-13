OpenAI phát hành GPT-5.1 với nhiều tùy chọn tính cách

OpenAI phát hành bản cập nhật GPT-5.1 cho mô hình GPT-5 ra hồi tháng 8, gọi đây là bản nâng cấp giúp ChatGPT thông minh và trò chuyện hay hơn.

Trong bản cập nhật, OpenAI mở rộng tùy chọn tính cách cho giọng điệu trò chuyện của ChatGPT, gồm: Mặc định, Chuyên nghiệp, Thân thiện, Thẳng thắn, Lập dị, Hiệu quả, Mọt sách và Hoài nghi. Ngoài ra, OpenAI cho biết đang thử nghiệm khả năng điều chỉnh phong cách của ChatGPT trực tiếp từ phần cài đặt cá nhân hóa. Một số người dùng có thể bắt đầu thử nghiệm trong tuần này.

Bản cập nhật bao gồm mô hình Instant và Thinking. Instant được miêu tả là ấm áp, thông minh và làm theo hướng dẫn tốt hơn phiên bản trước, trong khi Thinking dễ hiểu, phản hồi nhanh hơn với tác vụ đơn giản và ổn định hơn với tác vụ phức tạp. Trong phần lớn trường hợp, các truy vấn sẽ tự động được chuyển cho mô hình có thể phản hồi tốt nhất.

"Với hơn 800 triệu người dùng ChatGPT, chúng tôi đã vượt xa giai đoạn có một giải pháp phù hợp cho tất cả", Fidji Simo, Giám đốc mảng ứng dụng của công ty, viết trong bài đăng trên Substack hôm 12/11.

Logo ChatGPT hiển thị trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP

OpenAI dự định triển khai dần các mô hình mới trong vài ngày tới, bắt đầu từ người dùng trả phí rồi mở rộng đến người dùng miễn phí. OpenAI dự định đưa cả GPT-5.1 Instant và Thinking lên giao diện lập trình ứng dụng (API) của mình trong tuần này. Các mô hình GPT-5 cũ vẫn sẽ xuất hiện ở mục "Legacy Models" trên menu của ChatGPT trong ba tháng.

OpenAI cho biết, công ty muốn người dùng có thời gian để so sánh kết quả đầu ra của từng mô hình và thích ứng theo tốc độ riêng. Trong tương lai, công ty sẽ báo trước rõ ràng về thời gian ngừng hỗ trợ.

GPT-5.1 có nhiều tùy chọn tính cách. Ảnh: OpenAI

Sam Altman, CEO OpenAI, từng hết lời ca ngợi GPT-5, nhưng khi mô hình này ra mắt vào tháng 8, nhiều người dùng tỏ ra thất vọng. Hàng loạt chỉ trích nhắm vào chatbot như "kinh khủng", "thiếu sót", "khó chịu", "tàn bạo", thậm chí so sánh với "một thư ký làm việc quá sức". Một chủ đề trên Reddit với tiêu đề "GPT-5 tệ hại" đã thu hút gần 3.000 lượt bình chọn và hơn 1.200 bình luận từ những người không hài lòng với mô hình mới. Áp lực lớn đến mức OpenAI quyết định đưa GPT-4o trở lại phần tùy chọn chỉ một ngày sau khi GPT-5 ra mắt.

Thông báo về GPT-5.1 được đưa ra chỉ vài tuần sau khi OpenAI phát hành ChatGPT Atlas - trình duyệt web tích hợp AI. Trình duyệt này có "chế độ tác nhân" hiện chỉ khả dụng cho người dùng ChatGPT Plus và Pro, hoạt động tương tự công cụ Operator của OpenAI với khả năng thực hiện các thao tác trên trình duyệt thay mặt người dùng.

