ChatGPT khắc phục dấu gạch ngang dài

OpenAI cập nhật ChatGPT để tránh sử dụng dấu gạch ngang, đặc điểm "dễ nhận biết" trong phong cách viết của chatbot.

"Cuối cùng ChatGPT cũng tuân thủ nếu bạn yêu cầu nó không sử dụng dấu gạch ngang dài trong hướng dẫn tùy chỉnh", Sam Altman, CEO OpenAI, thông báo trên X ngày 14/11 và gọi bản cập nhật là một "chiến thắng nhỏ nhưng đáng mừng".

Logo ChatGPT hiển thị trên một mẫu smartphone. Ảnh: Reuters

Trước đó, nhiều người phàn nàn ChatGPT phớt lờ yêu cầu tránh dấu gạch ngang dài. Trong soạn thảo văn bản có các loại dấu gồm hyphen (-) gạch ngắn, en dash (–) dài hơn hyphen một chút, và em dash (—) gạch ngang dài, dùng để nhấn mạnh, tách ý, hoặc chèn thông tin, hay gặp nhất trong văn bản ChatGPT. Dấu em dash đôi khi được người viết sử dụng để thể hiện sự ngạc nhiên, tương phản, còn hiện nay, đây được coi là dấu hiệu nhận biết văn bản AI vì chatbot thường sử dụng chúng. Một số nhà sáng tạo nội dung thậm chí phải ngừng dùng gạch ngang dài vì sợ bị cáo buộc viết bằng ChatGPT.

Trong bài đăng trên Threads, OpenAI giải thích ChatGPT đã tuân thủ hướng dẫn tốt hơn. Điều này không đồng nghĩa chatbot sẽ mặc định loại bỏ gạch ngang dài trong văn bản đầu ra, nhưng người dùng có thể kiểm soát tần suất xuất hiện của chúng.

Bản cập nhật được đưa ra trong bối cảnh OpenAI đang tiếp tục cải thiện khả năng tùy chỉnh của ChatGPT. Người dùng hiện có thể yêu cầu ChatGPT ghi nhớ một số chi tiết cụ thể, ví dụ định dạng, và chatbot sẽ áp dụng chúng trong những tương tác sau này.

Theo Business Insider, ngoài gạch ngang dài, ChatGPT còn có những dấu hiệu dễ nhận biết khác như sử dụng các cụm từ sáo rỗng. Tuy nhiên, OpenAI chưa cho biết liệu có bản cập nhật nào để giải quyết vấn đề này hay không.

OpenAI ngày 12/11 cũng phát hành bản cập nhật GPT-5.1 cho mô hình GPT-5 ra hồi tháng 8, gọi đây là bản nâng cấp giúp ChatGPT thông minh và trò chuyện hay hơn. Trong bản cập nhật, OpenAI mở rộng tùy chọn tính cách cho giọng điệu trò chuyện của ChatGPT, gồm: Mặc định, Chuyên nghiệp, Thân thiện, Thẳng thắn, Lập dị, Hiệu quả, Mọt sách và Hoài nghi. Ngoài ra, OpenAI đang thử nghiệm khả năng điều chỉnh phong cách của ChatGPT trực tiếp từ phần cài đặt cá nhân hóa.

Thu Thảo (Theo Business Insider, TechCrunch)