Chàng Australia trúng 'sét ái tình' cô gái Việt

AustraliaTrước khi gặp Jarrod Hosking, năm 2014 chị Tuyết vừa chia tay mối tình 10 năm. Ở tuổi 36, cô lên app hẹn hò với mục đích: Tìm người phù hợp, tiến tới hôn nhân.

Cùng thời điểm đó, người đàn ông Australia, Jarrod Hosking, 42 tuổi, cũng lên mạng tìm bạn gái. Không rành công nghệ, thấy hồ sơ ai vừa ý, anh chỉ biết gửi thư làm quen. Một lần tình cờ, thấy ảnh cô gái Việt với nụ cười rạng rỡ, anh gửi email: "Xin chào, em có nụ cười đẹp quá, chúng ta làm quen nhé". Địa chỉ nhận là hòm thư của Ánh Tuyết.

Họ quen nhau, Tuyết bắt đầu dạy Jarrod Hosking cách sử dụng ứng dụng Viber, WhatsApp để hai người có thể liên lạc với nhau hàng ngày, thay cho email. Dẫu vậy, nàng người Việt, chàng người Australia chỉ có thể trao đổi với nhau những cuộc gọi tranh thủ và ngắn ngủi bởi lệch múi giờ.

Hai tháng sau, Tuyết nhận được tin nhắn: "Có thể em không tin, nhưng với anh, em là người rất đặc biệt. Chúng ta gặp nhau được không?". Jarrod hẹn gặp cô tại Singapore bởi anh tưởng Việt Nam vẫn còn chiến tranh.

Vợ chồng chị Tuyết, anh Jarrod Hosking trong một buổi đi uống cà phê cuối tuần, tháng 2/2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cuối tháng 5/2014, Tuyết một mình bước xuống sân bay Changi (Singapore), nơi Jarrod Hosking hạ cánh trước đó ba tiếng. Những ngày ở đảo quốc sư tử, họ cùng đi chơi, bàn luận đủ thứ chuyện, càng nói càng không dừng lại được và phát hiện cả hai có quá nhiều điểm tương đồng.

Tuyết ấn tượng với Jarrod Hosking bởi sự chu đáo. Khi đôi giày của cô bị rớt gót và hai người đi trên con đường không bằng phẳng, anh tình nguyện cõng cô suốt chặng đường vài km. Đi bộ, người đàn ông này cũng thường lùi lại phía sau vài bước. "Như vậy mới bảo vệ được em", anh lý giải.

"Tuyết cũng rất khác những cô gái tôi biết. Không mè nheo, đòi hỏi quà cáp. Cô ấy thích tranh luận về quyền phụ nữ, tự do và bình đẳng", người đàn ông Australia nói lý do thêm trân trọng cô gái Việt. Sau nhiều năm ly hôn, lần đầu anh có cảm giác rung động thực sự trước một phụ nữ. Còn với Tuyết, sự chăm sóc, quan tâm của người đàn ông mới quen khiến cô dần có cảm tình. Ở Singapore bốn ngày, Jarrod muốn Tuyết thành bạn gái anh, đồng thời ngỏ ý muốn sang Việt Nam thăm nhà.

Những ngày ở Bến Tre quê Tuyết, anh được dẫn đi thiện nguyện nhiều nơi, chứng kiến nhiều hoàn cảnh cơ cực. "Mỗi khi Tuyết ân cần với cụ già hay trẻ mồ côi, tôi thấy cô ấy giống cô tiên bước ra từ chuyện cổ tích", Jarrod nhớ lại.

Trong một năm kể từ lần đầu gặp gỡ, cứ vài ba tháng sắp xếp được lịch nghỉ, Jarrod lại bay sang Việt Nam gặp Tuyết. Cô gái khi rảnh cũng đáp máy bay sang thăm bạn trai.

Một lần khi cả hai đang ở Australia, Jarrod vô tình tiết lộ không muốn lập gia đình. Khi Tuyết gặng hỏi lý do, anh kể về cuộc hôn nhân thất bại trước đây, về những mối quan hệ kế đó mà đối phương chỉ nhắm tới việc kết hôn với anh để nhập quốc tịch hay tài sản của mình. Lời nói của người yêu như xát muối trái tim Tuyết, cô lặng lẽ khóc rồi bỏ lên phòng.

Hôm sau, Tuyết nói với Jarrod, nếu không tin tình yêu của cô, có thể ký hợp đồng tiền hôn nhân. Trước đề nghị của cô gái Việt, người đàn ông im lặng hồi lâu, nói cần thời gian suy nghĩ. Vài ngày sau, khi cả hai ngồi trên ghế sofa, Jarrod kêu túi quần anh bị cộm, nhờ Tuyết xem giùm. Thò tay vào túi, cô lôi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương. Jarrod quay sang ôm Tuyết, thì thầm vào tai cô: "Mình kết hôn, em nhé".

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức đầu năm 2016 tại Bến Tre. Tuyết sau đó theo chồng sang định cư tại New South Wales.

Những ngày đầu ở đất nước xa lạ, sợ vợ buồn, Jarrod đưa Tuyết đi chơi khắp nơi, chia sẻ văn hoá Australia để giúp cô hòa nhập. Đi siêu thị hay có dịp ghé đâu đó, anh đều mua tặng vợ những món quà nhỏ như hoa hồng, nước hoa, kẹp tóc... Gặp ai Jarrod cũng tự hào về người vợ Việt Nam đảm đang, chịu khó, khoe về những món ngon cô nấu mỗi khi anh đi làm về.

Điều kiện kinh tế dư dả nhưng Tuyết không muốn sống dựa vào chồng. Ngày đầu tiên đến Australia, cô nhờ anh chở đi mua bàn massage để lập một spa nhỏ ngay tại nhà. Người phụ nữ Việt tự in mẫu quảng cáo cho cửa hàng của mình rồi đi khắp vùng phát tờ rơi.

"Ở đây, nếu bị ai bắt nạt, em hãy gọi điện cho anh", Jarrod luôn dặn vợ mỗi khi cô ra ngoài.

Một lần, trên xe bus, Tuyết bị tài xế buông lời miệt thị. Biết chuyện, Jarrod lập tức đến công ty xe bus cách nhà hàng chục km, gặp giám đốc đề nghị sa thải tài xế có hành vi khiếm nhã. Từ đó, anh cũng không cho vợ sử dụng xe công cộng nữa. Cô muốn đi đâu, anh sẵn sàng nghỉ việc, dành thời gian đi cùng.

Tại Australia, Tuyết thường giúp đỡ phụ nữ Việt kinh tế khó khăn hoặc bị chồng bạo hành. Cùng với sự đồng hành của Jarrod, cả hai từng giúp một người bạn thoát khỏi người chồng vũ phu, đồng thời thắng kiện 100.000 đô la Úc.

Hai năm Covid-19, thi thoảng cuối tuần, Jarrod cùng với chiếc xe chở đầy thực phẩm đi hỗ trợ bạn bè, đồng hương của vợ. Tháng trước, một cơn bão càn quét qua Australia, nhiều gia đình tan hoang, Jarrod lại nhắc Tuyết xem người Việt nào bị ảnh hưởng, anh sẵn sàng trợ giúp. Cả hai lại cùng nhau vượt cả trăm km đến nhà bạn Tuyết, giúp họ dọn dẹp, lau chùi, sửa sang chỗ hư hỏng...

Nhiều lần Tuyết hỏi, sao Jarrod lại tốt với cộng đồng người Việt như vậy, người đàn ông 50 tuổi trả lời: "Vì em là người Việt và là vợ anh".

Lấy vợ Việt, Jarrod cũng dần dần bị "Việt hóa" bởi nhiễm tính cách của Ánh Tuyết. Từ khi kết hôn, Jarrod thường xuyên gọi điện hỏi thăm bố mẹ, việc trước đây anh hiếm khi làm. Mỗi lần đi ăn, anh cũng giành trả tiền, thay vì phân chia sòng phẳng với họ như trước. "Sự thiện lương trong tâm hồn Tuyết đã thay đổi tôi. Tôi biết sống cho người khác nhiều hơn, thay vì chỉ nghĩ cho riêng mình", anh nói.

Dù kết hôn đã hơn sáu năm, nhưng chưa ngày nào người đàn ông này quên hôn vợ trước khi đi làm. Anh cũng không quên thói quen gửi vào hộp thư của Tuyết một tin nhắn được "chấm câu" bằng hình trái tim và câu nói "I love you so much!".

Vợ bị suy thận, sức khỏe yếu, có thời gian rảnh là anh Jarrod Hosking lại ra cải tạo vườn để biến sân sau thành vườn hoa hồng và cây trái nhiệt đới. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Một năm trước, Tuyết chẩn đoán bị suy thận, thời gian đầu cô suy sụp, thường xuyên khóc. "Dù trái đất sụp xuống, anh vẫn luôn ở bên em", Jarrod khẳng định.

Anh chia đơn thuốc hàng ngày giục cô uống đúng giờ, tự lên thực đơn nấu nướng, đưa vợ đi dạo thư thái đầu óc. Thời gian chữa bệnh, gương mặt Tuyết bị sưng to, phù nề. Nhiều lần thấy cô bần thần trước gương, người chồng ôm nhẹ từ phía sau, an ủi: "Em luôn là người phụ nữ đẹp nhất anh từng biết".

Hồi mới đến quê chồng, Tuyết từng mong có một khu vườn trồng toàn hoa hồng, nhưng công việc bận rộn chưa thể thực hiện. Gần đây, biết sức khỏe vợ yếu, Jarrod một mình cải tạo hơn 100 m2 đất sau nhà, quyết định biến ước mơ của cô thành hiện thực. Giờ, cứ có thời gian rảnh là anh lại chở đất, xây rào, đào hố trồng cây, còn mua thêm nhiều giống trái cây nhiệt đới như cóc, xoài, ổi... để vợ vơi nỗi nhớ nhà.

Mục tiêu của người chồng là sẽ hoàn thành khu vườn vào đúng ngày anh cầu hôn cô bảy năm trước. Từ giờ tới đó còn hơn một tháng nữa.

Hải Hiền