Chanathip: 'Tôi chưa từng bị hành hung như vậy trên sân'

Phút bù thứ tư hiệp hai, khi Iraq đang dẫn chủ nhà 1-0, tiền đạo Mohanad Ali lao tới từ phía sau và sút mạnh vào đầu gối của Chanathip. Trung phong 25 tuổi hoàn toàn không có ý định chơi bóng trong tình huống này, chủ đích làm đau thủ quân Thái Lan dù đội khách đang dẫn bàn.

Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của Ali. Cầu thủ hai đội cũng lao vào nhau ẩu đả.

Cầu thủ Iraq (phải) hỏi thăm Chanathip (trái) trong lễ trao giải King's Cup trên sân Kanchanaburi, Thái Lan tối 7/9/2025. Ảnh: DailyNews

Chanathip phải rời sân trên cáng, nhưng sau đó vẫn có thể đi bộ dự lễ trao giải ngay trên sân. Khi được hỏi về tình huống này, tiền vệ 31 tuổi nói: "Tôi chưa từng bị hành hung thể xác như vậy khi chơi bóng đá. Rất tiếc vì những gì đã xảy ra. Nhưng may mắn là tôi đau cơ bắp, chứ không phải dây chằng. Tuy nhiên, tôi vẫn phải kiểm tra kỹ lưỡng vết thương".

Pha "bỏ bóng đá người" của Ali thường chỉ gặp ở các giải "phủi", hiếm thấy tại đấu trường chuyên nghiệp. King's Cup chỉ là giải giao hữu, nhưng có truyền thống 51 năm và được tính điểm FIFA. Chính Ali cũng từng hai lần đứt dây chằng đầu gối, và lần này anh suýt gây ra chấn thương tương tự cho đối thủ. Khi bị các cầu thủ Thái Lan lao tới xô xát, tiền đạo này vẫn định ở lại ăn thua đủ, trước khi được đồng đội can ngăn.

Khi được hỏi liệu có muốn nói gì với Ali không, Chanathip trả lời rằng anh rất tức giận, nhưng nghĩ rằng đối thủ có lẽ cũng hối hận với pha phạm lỗi. "Tình huống này không nên xuất hiện trong một trận bóng đá. Cậu ấy đang có đủ lợi thế, nhưng lại hành động bạo lực. Tôi bối rối và buồn vì những gì đã xảy ra".

Cầu thủ Thái Lan và Iraq đánh nhau Pha phạm lỗi của Mohanad Ali với Chanathip, và ẩu đả sau đó.

Cũng chính Ali ghi bàn duy nhất trận đấu với cú đánh đầu ở phút 75. Tiền đạo sinh năm 2000 đã ghi 27 bàn trong 60 trận cho Iraq. Anh cũng hai lần chọc thủng lưới đội tuyển Việt Nam, tại vòng bảng Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2026.

Bị đau, nhưng Chanathip vẫn xin lỗi người hâm mộ Thái Lan, vì không thể bảo vệ chức vô địch King's Cup. Trong trận này, tiền vệ sinh năm 1993 vào sân đầu hiệp hai, tạo ra hai cơ hội nhưng đồng đội không tận dụng được. "Thay mặt các cầu thủ trẻ, tôi xin lỗi người hâm mộ", anh nói. "Lúc này, chúng tôi rất cần sự ủng hộ từ các bạn".

Không như Chanathip, nhiều CĐV Thái Lan không tha thứ cho hành động của Ali. Sau trận, họ tràn vào tài khoản Instagram của cầu thủ này để công kích. "Nếu muốn đá đối thủ mạnh như vậy, hãy làm võ sĩ, đừng chơi bóng đá", tài khoản ilhamsryaprtma05 viết dưới một bài đăng của Ali.

Một tài khoản người Iraq, @v.o4a phản hồi: "Gửi các anh chị em người Thái, với tình yêu và lời xin lỗi chân thành. Hành động của Ali không đại diện cho tất cả chúng tôi. Bởi hành động đó không phù hợp và hoàn toàn phi đạo đức".

HLV Thái Lan, Masatada Ishii thì lên án pha triệt hạ của Ali. "Tôi không thể tin được một cầu thủ chuyên nghiệp lại làm như vậy", HLV người Nhật Bản nói. "Ali đã hành xử vô học, thích bạo lực hơn chơi bóng".

