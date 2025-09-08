Cầu thủ Thái Lan, Iraq đánh nhau

Thái LanSau khi tiền đạo Mohanad Ali đá mạnh vào chân Chanathip Songkrasin, cầu thủ Thái Lan và Iraq lao vào ẩu đả ở chung kết giải giao hữu King's Cup.

Thái Lan và Iraq gặp nhau trong trận chung kết tối 7/9, sau khi lần lượt loại Fiji và Hong Kong ở bán kết. Phút 75, tiền vệ phải Ibrahim Bayesh tạt bóng như đặt cho trung phong Mohanad Ali đánh đầu lái bóng về góc trái, tầm cao, hạ gục thủ môn Patiwat Khammai.

Ngay ở tình huống sau đó, Iraq phải chơi thiếu người do hậu vệ Frans Putros kéo ngã Supachok Sarachat và phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa thẻ đỏ gián tiếp. Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng ở đó.

Cầu thủ Thái Lan và Iraq đánh nhau Tình huống dẫn tới thẻ đỏ của Mohanad Ali và cuộc ẩu đả.

Phút bù thứ tư hiệp hai, tiền vệ đội trưởng Chanathip Songkrasin rê bóng ở giữa sân, bất ngờ bị Mohanad Ali đá mạnh vào chân trụ từ phía sau. Trọng tài người Malaysia, Nazmi Nasaruddin ngay lập tức chạy tới và rút thẻ đỏ trực tiếp cho Ali, nhưng điều đó không làm các cầu thủ chủ nhà nguôi giận.

Một loạt cầu thủ Thái Lan, từ dự bị lẫn đang thi đấu, chạy tới vung nắm đấm về phía Ali. Cuộc xô xát được chia thành nhiều nhóm nhỏ, trong đó một cầu thủ Iraq đấm mạnh vào người thành viên ban huấn luyện chủ nhà. Các cầu thủ đội khách cũng chạy tới bảo vệ Ali, và đưa anh sớm rời khỏi sân để tránh bị tấn công. Sau đó, cuộc ẩu đả mới chấm dứt.

Thái Lan chơi hơn hai người trong khoảng ba phút cuối, nhưng không thể gỡ hòa, chịu thất bại 0-1. Đây là lần thứ hai Iraq dự giải, và đều vô địch. Lần đầu là năm 2023, khi họ thắng chính Thái Lan trên loạt đá luân lưu.

Hậu vệ Apisit Sorada (số 3) đi bóng qua Ibrahim Bayesh, trong trận Thái Lan thua Iraq ở chung kết Kings Cup, trên sân Kanchanaburi, Thái Lan tối 7/9/2025. Ảnh: Changsuek

Chanathip phải rời sân trên cáng, dường như chấn thương đầu gối. Anh là người duy nhất ba lần giành giải "Cầu thủ hay nhất ASEAN Cup", năm 2014, 2016 và 2020.

Mohanad 25 tuổi, ghi cả ba bàn cho Iraq tại giải này, đầu tiên là cú đúp ở bán kết. Anh đã ghi 27 bàn trong 60 trận khoác áo tuyển Iraq. Ali cũng không quá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam, khi hai lần chọc thủng lưới đội tuyển, tại vòng bảng Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2026.

Sau trận, tài khoản Instagram của Ali với 2,3 triệu lượt theo dõi, thu hút thêm hàng chục nghìn lượt bình luận. Chủ yếu là những bình luận tiếng Anh hoặc tiếng Thái Lan, chỉ trích và thậm chí xúc phạm cầu thủ này.

Hoàng An