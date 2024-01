Chăm sóc hệ tiêu hóa dịp cuối năm

Bổ sung lợi khuẩn thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày giúp đường tiêu hóa khỏe mạnh, vượt qua những giai đoạn căng thẳng, nhất là thời điểm bận rộn cuối năm.

Cuối năm là thời điểm mà hầu như mọi người đều bận rộn và có thể căng thẳng khi phải "chạy nước rút" để hoàn thành những công việc, dự án chưa kết thúc đồng thời chuẩn bị cho năm tiếp theo. Cảm giác lo âu nếu kéo dài có thể dẫn tới hàng loạt các vấn đề về đường tiêu hóa ví dụ như co thắt, đầy hơi, chán ăn...

Công việc dồn dập trong thời điểm cuối năm dễ khiến mọi người stress. Ảnh: Freepik

Anh Đức Chung (29 tuổi), nhân viên văn phòng tại TP HCM thường xuyên bị khó tiêu, ợ hơi dù duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Anh đi khám và được chẩn đoán loạn khuẩn đường ruột, mà một trong những nguyên nhân là do căng thẳng quá độ trong thời gian dài.

"Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến mọi bộ phận của hệ tiêu hóa", tiến sĩ Kenneth Koch, công tác tại Trung tâm Y tế Baptist, Đại học Wake Forest ở Winston-Salem, Bắc Carolina, Mỹ cho biết. Chuyên gia tiêu hóa lý giải, cơ thể con người khi đối diện với sự căng thẳng có thể dẫn tới co thắt thực quản, khó tiêu do tăng axit trong dạ dày, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Nghiêm trọng hơn, sự căng thẳng có gây ra các bệnh về đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích.

Căng thẳng có thể gây ra các vấn đề ở đường ruột. Ảnh: Freepik

Để củng cố sức khỏe đường ruột, bổ sung lợi khuẩn là một trong những cách dễ thực hiện được các chuyên gia y tế khuyến cáo. Đường ruột chúng ta chứa khoảng 100.000 tỷ vi khuẩn, tạo thành một hệ vi sinh đường ruột, trong đó có 85% là lợi khuẩn, 15% là hại khuẩn. Khi vi khuẩn có hại tăng lên, cơ thể dễ mắc các vấn đề đường ruột, thậm chí giảm sức đề kháng. Vì vậy, việc bổ sung lợi khuẩn (còn gọi là probiotics) sẽ giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, ngăn chặn sự phát triển quá mức của vi khuẩn gây hại.

Lợi khuẩn có nhiều loại, trong đó L. paracasei Shirota là một trong những chủng nổi bật. Đây là vi sinh vật được bác sĩ người Nhật Minoru Shirota phân lập năm 1930 từ hơn 300 chủng giống vi sinh vật và đã được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản gần 90 năm qua. Lợi khuẩn L. paracasei Shirota được chứng minh có nhiều tác động tích cực tới sức khỏe con người, như khả năng hỗ trợ hệ thống miễn dịch, sức khỏe đường ruột, chống lại các mầm bệnh và bảo vệ sức khỏe tổng thể. Lợi khuẩn này đã được bác sĩ Shirota đưa vào sữa uống lên men Yakult, một loại thực phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe với hơn 6.5 tỷ lợi khuẩn trong mỗi chai 65ml. Sản phẩm đã đạt chứng nhận tiêu chuẩn FOSHU (Foods For Specified Health Use) do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản cấp vào năm 1998. Nhờ lợi ích sức khỏe cùng hương vị phù hợp với người dùng mọi lứa tuổi, sản phẩm được người tiêu dùng không chỉ tại Nhật Bản, mà tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam đón nhận và ưa thích.

Yakult hỗ trợ đường tiêu hóa khỏe mạnh, từ đó gia đình ăn Tết ngon miệng hơn. Ảnh: Yakult

Với những thành phần dinh dưỡng và lợi khuẩn, Yakult góp phần giúp người dùng tăng cường sức khoẻ đường ruột, vượt qua trạng thái "nặng nề" của cả cơ thể và tâm trí thời điểm cuối năm, từ đó tận hưởng niềm vui, sum vầy bên gia đình.

Diệp Chi