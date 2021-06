Chăm sóc da đúng cách khi đeo khẩu trang thường xuyên

Khi phải đeo khẩu trang liên tục, bạn nên làm sạch da với sữa rửa mặt dịu nhẹ, bôi kem dưỡng ẩm hằng ngày, dùng kem chống nắng, hạn chế trang điểm.

Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Tâm, giảng viên Bộ môn Da liễu Đại học Y Hà Nội cho biết, sử dụng khẩu trang và sát khuẩn tay thường xuyên có thể gây kích ứng da, khô da, viêm da, nổi mụn. Nếu da bị tổn thương, nổi mụn nhiều hơn khi đeo khẩu trang, bạn cần tìm hiểu kỹ nguyên nhân như viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc... Bác sĩ sẽ điều trị bệnh đi kèm và thực hiện các biện pháp chăm sóc da như gợi ý dưới đây.

Làm sạch da hằng ngày

Theo bác sĩ Hoàng Văn Tâm, bạn nên ưu tiên chọn lựa sản phẩm sữa rửa mặt, sữa tắm dịu nhẹ; không chứa xà phòng; pH tương đương pH da. Có thể chọn sữa rửa mặt và sữa tắm có bổ sung ceramide, lipid tỷ lệ 3:1:1 để hỗ trợ phục hồi da tốt hơn. Nên tránh sử dụng các sản phẩm có chứa chất dễ gây kích ứng như sodium lauryl sulfat, sodium laureth sulfat...

Lưu ý cần rửa mặt đúng cách theo các bước. Đầu tiên, làm ướt da bằng nước ấm, tránh rửa với nước quá nóng sẽ gây khô da. Sau đó, dùng phần lòng các đầu ngón tay bôi sữa rửa và chà xát nhẹ nhàng trên mặt. Không dùng khăn vải, miếng bọt biển hay các dụng cụ rửa mặt vì có thể làm tăng nguy cơ gây kích ứng da. Cuối cùng, rửa mặt sạch lại lần nữa bằng nước ấm và dùng khăn mềm lau khô.

Làm sạch da khi đeo khẩu trang cần thiết nhưng không nên quá mức vì sẽ làm mất đi các lớp dầu cần thiết, làm da dễ bị tổn thương hơn. Trường hợp muốn rửa mặt nhiều hơn hai lần mỗi ngày nên sử dụng sữa rửa mặt hai lần, còn lại chỉ rửa bằng nước sạch.

Bác sĩ Hoàng Văn Tâm chia sẻ thêm, nếu da bị mụn nhưng phải thường xuyên đeo khẩu trang, bạn nên dùng sữa rửa mặt chứa các thành phần sinh học như prebiotics. Chúng giúp cân bằng lại hệ vi khuẩn cho da và ngăn mụn tiến triển nặng hơn. Sản phẩm rửa mặt cho da mụn chứa thành phần glycolic acid 4% được khuyến cáo dùng.

Dưỡng ẩm da thường xuyên

Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay nhiều có thể làm da khô. Bôi kem dưỡng ẩm hàng ngày lên vùng da tay, da mặt rất cần thiết. Bạn nên bôi kem dưỡng ẩm trước khi đeo khẩu trang, sau khi rửa tay. Một số thành phần dưỡng ẩm có lợi như ceramide, có chứa tỷ lệ lipid sinh lý 3:1:1, acid hyaluronic hoặc natri hyaluronate, glycerin...

Với thời tiết nóng ẩm như hiện nay, nhiều người dễ gặp phải các vấn đề về da như viêm da cơ địa, viêm da tiết bã, rôm sảy... Bác sĩ Hoàng Văn Tâm cho biết, tình trạng tăng pH da thường đi kèm với các tình trạng này. Cân bằng pH da cũng quan trọng và nên dùng sản phẩm có thể duy trì pH da tối ưu.

Bác sĩ Hoàng Văn Tâm cho biết thêm, trong bối cảnh Covid-19, một số nghiên cứu đăng trên các tạp chí, chuyên trang y học như Journal of The American Academy of Dermatology, Dermatitis, Cureus... cho thấy nhiều người gặp phải tình trạng da tay khô, kích ứng, viêm da tiếp xúc khi thường xuyên rửa xà phòng, sát khuẩn tay. Để ngăn ngừa tình trạng này, các chuyên gia y tế khuyên sử dụng thường xuyên liệu pháp dưỡng ẩm giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Hạn chế trang điểm khi đeo khẩu trang

Đeo khẩu trang thường xuyên có thể tạo môi trường nóng ẩm, dễ gây bít tắc lỗ chân lông nên cần hạn chế trang điểm. Nếu phải trang điểm, có thể dùng các loại mỹ phẩm không gây mụn trứng cá.

Chọn sản phẩm chăm sóc da phù hợp

Da có thể trở nên nhạy cảm hơn khi đeo khẩu trang thường xuyên. Chăm sóc da càng đơn giản, ít sản phẩm càng tốt. Các loại không chứa hương liệu, chất tạo màu, chất bảo quản. Các sản phẩm dưỡng da không gây kích ứng, không dầu, không cồn là lựa chọn phù hợp.

Một bệnh nhân được bác sĩ Hoàng Văn Tâm hướng dẫn bôi dưỡng ẩm Ceradan bổ sung ceramide, cholesterol, acid béo tự do với tỷ lệ 3:1:1.

Sử dụng kem chống nắng bảo vệ da

Nhiều người thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử nên ngoài bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB từ ánh nắng mặt trời, cần dùng loại kem chống nắng có khả năng ngăn ngừa ánh sáng xanh phát ra từ thiết bị điện tử. Hiện nay, trên thị trường có kem chống nắng với khả năng ngăn ngừa >90% ánh sáng xanh. Bởi ánh sáng xanh có khả năng gây ra tình trạng lão hóa da sớm, tổn thương da cấp độ tế bào như xuất hiện nếp nhăn, nám, đồi mồi.

Dùng khẩu trang phù hợp

Để hạn chế các vấn đề về da, bạn cần chọn loại khẩu trang vừa vặn, thoải mái, che kín được toàn bộ phần mũi, má và cằm. Chất liệu mềm, tự nhiên và thoáng khí nên được ưu tiên. Nếu làn da nhạy cảm có thể sử dụng loại khẩu trang có lớp vải lót bên trong mềm mại. Trường hợp da đổ dầu nhiều hoặc đang có mụn trứng cá thì loại có lớp lót cotton sẽ phù hợp.

Hạn chế dùng khẩu trang bằng các loại vải tổng hợp như nylon, polyester, rayon do các thành phần này có thể gây kích ứng da. Để tránh khó chịu cho vùng tai đeo, bạn có thể dùng loại có dây đeo khác nhau và nên thay đổi mỗi ngày.

Ngọc An