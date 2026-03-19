Khách cho chó nhảy lên bàn trong quán cà phê

Ứng xử sau đó của đôi bạn trẻ cũng gây chú ý trong quán cà phê.

Chuyện tôi gặp mới đây trong một quán cà phê ở Phú Mỹ Hưng (TP HCM): Một đôi bạn trẻ dắt hai chó cưng vào quán cà phê. Họ rất lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ.

Hai chó cưng của họ cũng không làm phiền ai. Chúng được mặc áo rất lịch sự, đầy đủ vật dụng đi kèm như bình nước, khay uống nước riêng, và một xe nôi...

Hai chó cưng khi thì ngồi dưới đất, lúc lại nhảy lên ghế hay bàn của quán cà phê.

Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là khi rời đi, đôi bạn trẻ dùng khăn giấy lau sạch bàn cà phê.

Nhân chuyện nhà hàng đập 600 bộ bát đĩa vì khách cho chó lên bàn ăn và nhiều tranh luận quanh việc đưa thú cưng vào quán cà phê, nhà hàng tôi cứ thắc mắc mãi: Họ lau bàn để tránh điều tiếng? Và liệu có tránh được không?

