Nhà hàng đập 600 bộ bát đĩa vì khách cho chó lên bàn ăn

Trung QuốcÔng Giang, quản lý nhà hàng tại Thương Khâu (Hà Nam), đã đập bỏ 600 bộ bát đĩa và đóng cửa khử trùng quán khi phát hiện một thực khách mang chó lên bàn ăn.

Hôm 17/3, video ghi cảnh một vị khách mang chó cưng vào nhà hàng ở Thương Khâu, đặt ngồi ngay cạnh các đĩa thức ăn trên bàn, lan truyền trên mạng xã hội.

Camera an ninh cho thấy con chó chưa trực tiếp chạm mồm vào bát đĩa trên bàn ăn, quản lý Giang vẫn quyết định vứt bỏ toàn bộ 600 bộ bát đĩa đang sử dụng trong quán ngay trong ngày. Ông cũng dán thông báo tạm dừng kinh doanh để khử trùng toàn bộ không gian nhà hàng.

"Sự sạch sẽ là yêu cầu cơ bản nhất của ngành dịch vụ ăn uống. Chúng tôi không thể dùng lại số bát đĩa đó", ông Giang cho biết.

Cách xử lý của nhà hàng tạo ra hai luồng ý kiến. Nhiều thực khách hoan nghênh sự quyết liệt bảo vệ an toàn vệ sinh của ông Giang. Ngược lại, một số người cho rằng việc đập bỏ hàng trăm bộ bát đĩa là cực đoan, lãng phí và mang tính chất đánh bóng tên tuổi.

Theo chuyên gia y tế, nước bọt của chó và mèo có thể chứa các loại vi trùng gây hại, trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến tử vong. Trong khi đó, giữa bối cảnh thị trường thú cưng ngày càng phát triển ở Trung Quốc, ngày càng nhiều nhà hàng và cơ sở thương mại thân thiện với động vật xuất hiện ở các thành phố.

Trước sức ép của dư luận, người chủ chó đã công khai xin lỗi vì vi phạm nội quy, gây ảnh hưởng đến uy tín nhà hàng và trải nghiệm của người khác.

Những mâu thuẫn giữa người nuôi thú cưng và thực khách đề cao vệ sinh không hiếm tại Trung Quốc. Cuối tháng 12/2025, chi nhánh lẩu Nanmen Hotpot ở Bắc Kinh cũng phải đóng cửa 3 ngày, vứt bỏ toàn bộ dụng cụ ăn uống sau khi một nữ khách hàng quay video cho chó cưng ăn trực tiếp từ đĩa thịt trên bàn. Nhà hàng này sau đó đã khởi kiện vị khách ra tòa để yêu cầu bồi thường.

Quan điểm của các nhà hàng về chuyện thú cưng ăn cùng chủ vẫn là chủ đề gây tranh cãi ở nhiều nước.

Nhà hàng Ko-Ya, ở Bangkok, Thái Lan cho phép thú cưng ăn trong bát đĩa cùng với chủ nhân. Quản lý của Ko‑Ya cho biết bát đĩa và dụng cụ ăn cho thú cưng được tách riêng, rửa ở nhiệt độ cao và thực phẩm cho chó được chuẩn bị theo tiêu chuẩn riêng, đảm bảo vệ sinh. Việc cho thú cưng ăn cùng bàn là tùy chọn. Khách không muốn chia sẻ bàn có thể chọn khu vực khác. Nhà hàng cũng vệ sinh bàn ghế và khử trùng khuôn viên đều đặn.

Ở châu Âu, các thành phố như Berlin hay Rome xuất hiện nhiều nhà hàng thân thiện với thú cưng, nơi thú cưng được phép ở bên cạnh chủ, uống nước và đôi khi nhận đồ ăn nhẹ, nhưng hiếm khi được đặt lên bàn ăn chung với khách.

Tại châu Á như ở Singapore hay Hong Kong, nhiều quán cho phép thú cưng đi cùng chủ, chủ yếu ngồi tại khu vực ngoài trời. Một số nơi có chỗ riêng để phục vụ nước và đồ ăn nhẹ cho chó.

Nhật Minh (Theo Sina, Sohu, Chinese Daily)