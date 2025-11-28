Cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 bị khởi tố thêm tội

Hà TĩnhHơn một tháng sau khi bị bắt vì dùng búa đinh đánh con riêng của nhập viện, Nguyễn Văn Nam bị cáo buộc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Quyết định khởi tố thêm tội danh đối với Nam, 31 tuổi, trú xã Cổ Đạm, được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố chiều 28/11, căn cứ Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình giải quyết vụ án Cố ý gây thương tích liên quan việc Nam bạo hành con riêng của vợ, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm ở xã Cổ Đạm, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân, thu một khẩu súng hơi khí nén dài 113 cm cùng 141 viên đạn chì. Kết luận giám định xác định tang vật thuộc danh mục vũ khí quân dụng, quản lý theo Thông tư 75/2024.

Nam khai mua khẩu súng trên mạng, mục đích sử dụng để bắn chim.

Khẩu súng mà Nam mua để bắn chim. Ảnh: Hùng Lê

Trước đó, tối 18/10, khi vợ đi vắng, Nam chở con riêng của vợ về nhà trọ ở thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm. Cho rằng bé gái nói dối, trả lời không đúng ý mình, Nam bực tức, dùng tay, gậy gỗ và búa đinh đánh vào đầu khiến nạn nhân bị thương nặng, rồi tự băng bó cho bé trước khi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Nam đi làm, khóa cửa để bé ở trong nhà. Nạn nhân mở cửa sổ kêu cứu, được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Bé gái bị đa chấn thương, phải khâu 7 mũi ở đầu. Tối cùng ngày, Nam bị công an bắt khi đang trốn trên mái nhà mẹ đẻ.

Theo chính quyền địa phương, Nam nhiều lần bạo hành bé gái, bị nhắc nhở vào năm ngoái.

Hiện Nam đã bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, hôm 23/10.

Nghi can Nam thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Bé gái năm nay 10 tuổi, đang học lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm. Mẹ bé là chị Bàn Thị Bình, 29 tuổi, trú tỉnh Sơn La. Năm 2022, chị Bình kết hôn với Nam, vợ chồng sinh được hai con, đang thuê nhà ở thôn Phú Hòa để sinh sống.

Bé gái được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh từ ngày 19/10. Cuối tháng 10, sau khi vết thương tạm ổn định, em xuất viện, hiện đã chuyển về sinh sống, học tập tại quê ngoại ở tỉnh Sơn La.

Đức Hùng