CEO Telegram chỉ trích Pháp sau vụ khám xét X

Pavel Durov, nhà sáng lập kiêm CEO Telegram, cho rằng Pháp "không phải quốc gia tự do" sau khi cảnh sát lục soát văn phòng X ở Paris.

"Cảnh sát Pháp khám xét văn phòng của X ở Paris. Pháp là quốc gia duy nhất trên thế giới truy tố hình sự tất cả mạng xã hội đang mang lại cho người dùng một mức độ tự do nhất định (Telegram, X, TikTok...)", Durov viết trên X ngày 3/2 và nhận hơn 4,5 triệu lượt xem. "Đừng nhầm lẫn: đây không phải là một quốc gia tự do".

Pavel Durov trong một cuộc phỏng vấn với CNN hồi năm 2016. Ảnh: CNN

Ngày 3/2, công tố viên Pháp khám xét văn phòng X tại Paris trong khuôn khổ cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 1/2025, cáo buộc thuật toán của nền tảng này đã bị sử dụng để can thiệp vào chính trị Pháp. Vấn đề được mở rộng liên quan đến nghi vấn công cụ AI Grok phát tán nội dung phủ nhận cuộc diệt chủng Holocaust, cũng như nội dung khiêu dâm tạo bằng deepfake.

Văn phòng Công tố Paris cũng gửi trát triệu tập Elon Musk và Linda Yaccarino để thẩm vấn tự nguyện vào ngày 20/4 ở thủ đô Paris, do họ lần lượt là người điều hành trên thực tế và theo pháp lý vào thời điểm diễn ra điều tra. Bà Yaccarino từ chức CEO X vào tháng 7/2025, sau hai năm đảm nhận vị trí.

Trước đó, Durov cũng chỉ trích chính phủ Pháp, cáo buộc Tổng thống Emmanuel Macron đang "cố gắng bịt miệng" những lời chỉ trích trên mạng và ví với một trại lao động cưỡng bức tập trung.

Durov, tỷ phú 42 tuổi, hiện sống tại Dubai. Ông nổi tiếng năm 2006 khi sáng lập VK, mạng xã hội được ví như Facebook của Nga, trước khi lập ra Telegram năm 2013.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, Telegram bị chỉ trích là nơi lan truyền thông tin cực đoan. Công ty cho biết đã chặn hơn 42 triệu nhóm và kênh vi phạm điều khoản hoạt động, đồng thời cung cấp dữ liệu địa chỉ Internet trong một số vụ án điều tra khủng bố và hình sự.

Bản thân Durov từng đối mặt với thách thức pháp lý lớn tại châu Âu khi giới chức Pháp cáo buộc chính sách kiểm duyệt của Telegram tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm phát triển. Ông bị bắt tại Pháp năm 2024, sau đó được thả nhưng vẫn chịu sự giám sát.

Bảo Lâm (theo AA, WSJ)