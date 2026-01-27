CEO Telegram: 'Mất não mới tin WhatsApp an toàn'

Pavel Durov, CEO Telegram, chê khả năng bảo mật của WhatsApp trong bối cảnh ứng dụng này bị cáo buộc truy cập trái phép tin nhắn người dùng.

"Chỉ người mất não mới tin WhatsApp vẫn an toàn vào năm 2026. Khi phân tích cách WhatsApp triển khai mã hóa, chúng tôi phát hiện nhiều lỗ hổng có thể bị tấn công", Pavel Durov viết trên X ngày 26/1.

Nhận xét của ông được đưa ra sau khi Meta, công ty mẹ của WhatsApp, vướng vào một vụ kiện tập thể. Nhóm nguyên đơn đến từ nhiều quốc gia như Australia, Brazil, Ấn Độ đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang Mỹ tuần trước, cáo buộc Meta tuyên bố sai sự thật về quyền riêng tư của dịch vụ nhắn tin WhatsApp.

Vụ kiện thách thức điều cốt lõi trong cam kết bảo mật của WhatsApp: mã hóa đầu cuối mặc định, vốn sử dụng giao thức Signal. Nguyên đơn cáo buộc, trái với lời khẳng định trong ứng dụng rằng "chỉ người trong cuộc trò chuyện này mới có thể đọc, nghe hoặc chia sẻ tin nhắn", Meta và WhatsApp "lưu trữ, phân tích và có thể truy cập gần như mọi nội dung liên lạc được coi là 'riêng tư' của người dùng". Đơn kiện cho biết, thông tin này bắt nguồn từ những người tố giác nội bộ nhưng không nêu rõ danh tính.

Logo ứng dụng WhatsApp. Ảnh: Digital Trends

"Mọi tuyên bố cho rằng tin nhắn WhatsApp không được mã hóa đều hoàn toàn sai sự thật và vô lý", Andy Stone, người phát ngôn của Meta, phủ nhận cáo buộc, đồng thời gọi vụ kiện là "sản phẩm hư cấu vô căn cứ".

Durov từ lâu đã chỉ trích WhatsApp là "công cụ giám sát", khuyến cáo người dùng tránh xa, đặc biệt sau khi ứng dụng được Meta (trước đây là Facebook) mua lại năm 2014. Năm 2022, ông cảnh báo các lỗ hổng bảo mật được phát hiện "thường xuyên" trong WhatsApp không phải sự cố mà nhiều khả năng là "cửa hậu".

Sau Durov, Elon Musk cũng lên tiếng về vấn đề bảo mật của WhatsApp ngày 27/1: "WhatsApp không an toàn, ngay cả giao thức Signal cũng đáng ngờ. Hãy sử dụng X Chat".

Bản thân Durov từng đối mặt với những thách thức pháp lý lớn tại châu Âu khi giới chức Pháp cáo buộc chính sách kiểm duyệt của Telegram tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm phát triển. Tháng 9/2024, ông thông báo cập nhật chính sách quyền riêng tư của Telegram, nêu rõ địa chỉ IP và số điện thoại của những người dùng vi phạm quy tắc có thể được cung cấp cho cơ quan chức năng theo yêu cầu pháp lý hợp lệ.

Giới chức Nga nhiều lần chỉ trích cả WhatsApp lẫn Telegram vì "tiêu chuẩn kép" trong việc tuân thủ yêu cầu dữ liệu. Một số nhà lập pháp Nga thậm chí mô tả hoạt động của WhatsApp tại nước này là "sự xâm phạm an ninh quốc gia được hợp pháp hóa".

Thu Thảo (Theo RT, Forbes)