CEO OpenAI: 'ChatGPT là sản phẩm tệ hại'

Sam Altman, CEO OpenAI, đánh giá ChatGPT thú vị, nhưng là một sản phẩm tệ hại khi thường xuyên ngừng hoạt động.

"Mọi người yêu thích nó. Nhưng không ai có thể nói đó là sản phẩm tuyệt vời, được tích hợp tốt", Altman chia sẻ trong chương trình Hard Fork của New York Times ngày 13/2. "Mọi người truy cập vào website và thấy đôi khi nó hoạt động, đôi khi sập do quá tải".

Cuối tháng trước, CEO này cũng cho rằng người dùng đang kỳ vọng quá cao với ChatGPT. Ông tin AI của công ty mình không thể thay thế Google.

Giao diện hỏi đáp của ChatGPT. Ảnh: Bảo Lâm

Đầu tháng 2, Greg Brockman, nhà đồng sáng lập và chủ tịch của OpenAI, cho biết họ từng dừng phát triển ChatGPT để ưu tiên các sản phẩm và công cụ khác, nhưng không thành công. Cùng lúc đó, một số sản phẩm của đối thủ như Stable Diffusion bùng nổ khiến OpenAI quyết định tung ra ChatGPT. "Không ai trong chúng tôi say mê nó, thậm chí đánh giá chatbot này không thực sự hữu ích", ông nói với Forbes.

Giới chuyên gia lo ngại

Tại sự kiện Squawk Box của CNBC, nhà đồng sáng lập Apple Steve Wozniak nhận định ChatGPT ấn tượng và hữu ích đối với con người. Tuy nhiên, ông lo ngại nó "có thể gây ra sai lầm khủng khiếp vì không biết nhân tính là gì".

Trong khi đó, tỷ phú Mark Cuban khuyên người dùng thận trọng khi sử dụng các công cụ như ChatGPT hay DaVinci AI. "Chúng ta sẽ khó xác định lý do và cách thức máy đưa ra quyết định và ai sẽ kiểm soát chúng", ông nói trên podcast The Problem with Jon Stewart hồi tháng 12 năm ngoái

Tuần trước, Prabhakar Raghavan, đứng đầu mảng Google Search, khuyến cáo chatbot AI có thể tạo ra cạm bẫy về thông tin. "Điều này thể hiện qua việc máy móc có thể cung cấp câu trả lời thuyết phục nhưng hoàn toàn bịa đặt", ông nói. Mira Murati, CTO OpenAI, cũng thừa nhận điểm yếu lớn nhất của ChatGPT là "có khả năng bịa ra sự thật, không phải câu trả lời lúc nào cũng đúng". Người sử dụng có thể "dạy" ChatGPT trả lời cũng như cập nhật kiến thức mới. Tuy nhiên, điều này dẫn đến rủi ro là họ có thể cố tình đưa vào ChatGPT thông tin sai lệch.

Còn theo chuyên gia công nghệ Karen Hao, chatbot AI thực ra là "tấm gương phản chiếu dữ liệu" của người dùng. "Các chương trình hoạt động trên lượng dữ liệu khổng lồ đến mức nhà phát triển gần như không thể nắm bắt được bên trong chứa gì", ông nói với WSJ.

Trong khi đó, Andy Jassy, CEO Amazon, nhận định AI như ChatGPT đem đến những khả năng "ngoài sức tưởng tượng". Còn Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, thậm chí tin ChatGPT sẽ "thay đổi thế giới" và có ý nghĩa quan trọng như "buổi bình minh của Internet hay sự phát triển của máy tính cá nhân".

ChatGPT được OpenAI giới thiệu từ tháng 11/2022 và thu hút chú ý khi có thể đưa ra câu trả lời theo ngữ cảnh cho đa dạng chủ đề. AI này hoạt động dựa trên mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP (Natural Language Processing), được huấn luyện với nguồn dữ liệu lớn trên Internet để trả lời câu hỏi của người dùng. Khi một câu hỏi được gửi đến, mô hình sẽ tiến hành phân tích và tìm kiếm trong kho kiến thức đã "học" để đáp lại một cách hợp lý nhất.

Bảo Lâm