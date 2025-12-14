CEO Miss Universe từ chức sau một tháng nắm quyền

Ông Mario Búcaro rời ghế CEO Miss Universe sau một tháng đảm nhận vị trí, trong bối cảnh cuộc thi vướng nhiều bê bối.

Ngày 12/12, trang web Miss Universe (MU) đăng thông báo doanh nhân người Guatemala - ông Mario Búcaro, 48 tuổi - kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc điều hành tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization - MUO), không tiết lộ nguyên nhân. Trước đó, ông là người đứng đầu toàn cầu của MUO, chịu trách nhiệm chiến lược, tài chính, quan hệ quốc tế và vận hành tổ chức ở cấp thế giới.

Chân dung cựu CEO Mario Búcaro. Ảnh: Instagram/ Mario Búcaro

Mario Búcaro nhậm chức từ tháng 11, tiếp quản vị trí của Jakapong "Anne" Jakrajutatip - người phụ nữ chuyển giới đầu tiên nắm quyền cuộc thi - sau khi bà rời ghế CEO vào tháng 6. Theo thông cáo mới nhất, ông Búcaro cho biết những ai hiểu và từng làm việc với ông đều biết ông luôn tuân thủ các chuẩn mực đạo đức cao nhất. Trong mọi trách nhiệm, Búcaro nói bản thân luôn nỗ lực để lại giá trị tích cực cho các cộng sự.

Cựu CEO mô tả quãng thời gian đồng hành MUO là "một giai đoạn học hỏi vô giá", có vinh dự được làm việc cùng những người phụ nữ phi thường, chuyên gia ưu tú và một cộng đồng quốc tế tin vào việc trao quyền cho nữ giới. Hiện MUO chưa phản hồi về vấn đề trên với báo chí quốc tế.

Khoảnh khắc đăng quang của người đẹp Mexico Phút đăng quang của đại diện Mexico - Fátima Bosch, 25 tuổi - trong vòng chung kết 21/11. Video: FPT Play

Theo People, quyết định từ chức của ông Mario Búcaro nối tiếp loạt ồn ào bủa vây mùa giải Miss Universe ở Thái Lan năm nay. Đây cũng là mùa giải ông tham gia lãnh đạo sản xuất. Từ trước khi vòng chung kết diễn ra, MU liên tiếp vướng nhiều bê bối như bị cựu giám khảo tố cáo "lập hội đồng chấm thi thiếu minh bạch", cuộc tranh cãi giữa giám đốc quốc gia Thái Lan và tân hoa hậu Fátima Bosch khi còn là thí sinh trong cuộc gặp đầu tháng 11.

Sau ngày trao giải, cuộc thi tiếp tục vướng nghi vấn gian lận, phân biệt đối xử giữa các đại diện quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp từ Haiti - Melissa Sapini - cho biết ban tổ chức không chăm sóc tốt sức khỏe các thí sinh, để nhiều người bị ngộ độc.

Cuối tháng 11, chủ tịch của MU - doanh nhân người Mexico Raúl Rocha - vướng cáo buộc buôn lậu vũ khí, ma túy và nhiên liệu xuyên quốc gia. Ông nắm quyền thương hiệu hoa hậu hơn một năm sau khi mua lại 50% cổ phần MUO từ công ty của bà Jakapong "Anne" Jakrajutati đầu năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mexico hôm 24/11, ông Rocha nói quá chán nản với tình hình hiện tại, cho biết đang tìm người để trao lại Miss Universe.

Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới, với 165 quốc gia và vùng lãnh thổ mua bản quyền phát sóng. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng sở hữu toàn bộ cổ phần thương hiệu trong giai đoạn 1996-2015. Ông bán chương trình vào tháng 9/2015 cho công ty quản lý tài năng WME-IMG - ba tháng sau khi ông tuyên bố tranh cử tổng thống lần thứ nhất. Năm 2022, bà Anne Jakrajutatip mua lại sân chơi sắc đẹp với giá 20 triệu USD.

Những năm gần đây, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.

Phương Thảo (theo People)