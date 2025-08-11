CEO Intel chuẩn bị gặp ông Trump

Ông Lip-Bu Tan, CEO Intel, được cho là sẽ đến Nhà Trắng ngày 11/8, sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu từ chức.

WSJ dẫn nguồn tin thân cận rằng ông Tan sẽ có "cuộc trò chuyện sâu rộng" với Tổng thống nhằm giải thích về lý lịch cá nhân và nghề nghiệp của mình trước đây. Ông cũng đề xuất những cách thức để chính phủ và Intel có thể hợp tác.

Một nguồn tin khác nói ông Tan hy vọng được Tổng thống ủng hộ việc lãnh đạo Intel, bằng cách thể hiện cam kết của mình với đất nước, cũng như nêu bật tầm quan trọng của Intel trong việc duy trì năng lực sản xuất như một vấn đề an ninh quốc gia.

Intel chưa đưa ra bình luận.

CEO Intel Lip-Bu Tan. Ảnh: Intel

Tuần trước, ông Donald Trump yêu cầu Tan từ chức. Theo Reuters, vấn đề xảy ra sau một số cáo buộc ông Tan có mối quan hệ với doanh nghiệp Trung Quốc, gồm cả doanh nghiệp liên quan đến quân đội khi còn lãnh đạo các quỹ đầu tư trước đây.

Ông Tan, 65 tuổi, sinh ra ở Malaysia, lớn lên ở Singapore, hiện có quốc tịch Mỹ. Ông tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật hạt nhân tại Viện Công nghệ Massachusetts và bằng thạc sĩ kinh doanh thứ hai tại Đại học San Francisco.

Thực tế, ông được đánh giá có vai trò lớn trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp chip của Trung Quốc, theo WSJ. Năm 1987, ông thành lập công ty đầu tư mạo hiểm Walden International tại San Francisco với mục tiêu trở thành "niềm tự hào của người Hoa ở nước ngoài". Tên doanh nghiệp lấy cảm hứng từ cuốn Walden của Henry David Thoreau, có nội dung đề cao lối sống giản dị, tự cung tự cấp và tư duy phản biện.

Năm 1993, một số quan chức Trung Quốc mời Walden đầu tư mạo hiểm cho đất nước, theo một video quảng cáo của công ty này. Một năm sau, Walden lập quỹ đầu tư tập trung vào Trung Quốc. Có lúc, Walden là cổ đông lớn nhất của Sina, công ty mẹ của Weibo.

Tác động của ông Tan rõ rệt nhất trong lĩnh vực bán dẫn. Walden là một trong những nhà đầu tư ban đầu vào SMIC, hãng gia công chip lớn nhất Trung Quốc. Ông cũng có tên trong hội đồng quản trị của SMIC khoảng 18 năm. Khi công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Trung Quốc năm 2020, ông cho biết "Walden đã luôn sát cánh cùng SMIC" và hỗ trợ những đột phá trong sản xuất của doanh nghiệp.

Vai trò của ông Tan đối với ngành công nghệ Trung Quốc nằm trong tầm ngắm của Washington từ năm 2023, khi ủy ban quốc hội chuyên về cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc xem xét các giao dịch kinh doanh của ông. Báo cáo của ủy ban nêu ông Tan và Walden "cung cấp cho các công ty Trung Quốc những kỹ năng quản lý và cố vấn vô giá".

Giai đoạn từ năm 2009 đến 2021, ông giữ chức CEO công ty Cadence Design ở Thung lũng Silicon, chuyên thiết kế phần cứng và phần mềm sản xuất chip, được cho là đã bán sản phẩm cho một trường đại học quân sự Trung Quốc có liên quan đến việc mô phỏng vụ nổ hạt nhân. Tháng trước, Cadence phải nộp phạt 140 triệu USD.

Trong thư gửi nhân viên ngày 8/8, ông Tan cho rằng "đã có thông tin sai lệch" về sự nghiệp và vai trò lãnh đạo trước đây của ông, nhấn mạnh Intel đang "hợp tác" với Nhà Trắng dưới thời ông Trump để "giải quyết vấn đề đã được nêu ra và đảm bảo họ có đầy đủ thông tin thực tế". Ông cũng cho biết bản thân "luôn hoạt động theo các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức cao nhất" trong bốn thập kỷ làm trong ngành và hiện được hội đồng quản trị hiện tại "hoàn toàn ủng hộ".

Bảo Lâm (theo WSJ, Reuters)