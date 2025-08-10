Intel được kêu gọi tách bộ phận sản xuất thành công ty độc lập

Nhóm cựu thành viên hội đồng quản trị Intel kêu gọi tách bộ phận sản xuất thành công ty độc lập để "đảm bảo việc thống trị sản xuất chip".

Theo Fortune, nhóm cựu thành viên hội đồng quản trị của Intel gồm Charlene Barshefsky, Reed Hundt, James Plummer và David Yoffie đã chỉ ra công ty đang trải qua lần thay đổi CEO thứ tư trong 7 năm, nhưng kết quả kinh doanh gần như không cải thiện. Nhóm lập luận chỉ có một bước đột phá mạnh mẽ mới có thể khôi phục sức cạnh tranh và bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, đó là "giải phóng" mảng sản xuất bán dẫn Intel Foundry.

CEO Intel Lip-bu Tan. Ảnh: Intel

Intel hiện có hai mảng kinh doanh chính là Intel Foundry sản xuất bán dẫn và Intel Product phụ trách bán hàng gồm chip xử lý, thiết bị mạng và phần mềm. Nguồn tin cho biết nhóm đã kêu gọi hội đồng quản trị và các cổ đông hiện tại phải "kiên quyết" tách Foundry thành công ty độc lập với đầy đủ thành phần CEO, chủ tịch và hội đồng quản trị riêng.

Intel chưa đưa ra bình luận.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh áp lực lên hãng chip ngày càng gia tăng, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu CEO Lip-Bu Tan từ chức. Vấn đề xảy ra sau một số cáo buộc ông Tan có mối quan hệ doanh nghiệp Trung Quốc, gồm cả doanh nghiệp liên quan đến quân đội nước này khi còn lãnh đạo các quỹ đầu tư khác trước đây.

Bên cạnh đó, theo WSJ, ông Tan có bất đồng với một số thành viên hội đồng quản trị Intel. Căng thẳng được cho đã âm ỉ từ tháng 3. Trong đó, Chủ tịch Frank Yeary ưu tiên bán mảng Foundry đang thua lỗ và đã đàm phán với Nvidia, Amazon, TSMC. Trong khi đó, ông Tan muốn duy trì hoạt động của bộ phận này vì nó "cần thiết cho sự độc lập về công nghệ của Mỹ". Ngoài ra, nỗ lực gần đây của ông nhằm huy động vốn mới và mua lại một công ty AI cũng đã bị các thành viên trong hội đồng trì hoãn.

Trong thư gửi nhân viên ngày 8/8, ông Tan cho rằng "đã có thông tin sai lệch" về sự nghiệp và vai trò lãnh đạo trước đây của ông, nhấn mạnh Intel đang "hợp tác" với Nhà Trắng dưới thời ông Trump để "giải quyết vấn đề đã được nêu ra và đảm bảo họ có đầy đủ thông tin thực tế". Ông cũng cho biết bản thân "luôn hoạt động theo các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức cao nhất" trong bốn thập kỷ làm việc trong ngành và hiện được hội đồng quản trị hiện tại "hoàn toàn ủng hộ".

Bảo Lâm (theo Fortune, WSJ)