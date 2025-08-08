CEO Intel nói gì khi bị ông Trump yêu cầu từ chức?

Trước việc bị Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu từ chức, CEO Intel Lip-Bu Tan khẳng định luôn tuân thủ pháp luật "ở mức cao nhất".

"Tôi xin bắt đầu bằng câu: Mỹ đã là quê hương của tôi trong hơn 40 năm. Tôi yêu đất nước này và vô cùng biết ơn những cơ hội đã mang lại cho tôi", ông Tan mở đầu thư gửi nhân viên, sau đó được công bố trên website của Intel ngày 8/8. "Tôi cũng yêu công ty. Dẫn dắt Intel vào giai đoạn quan trọng này không chỉ là một công việc. Đó là một đặc ân".

CEO Intel Lip-Bu Tan trước trụ sở công ty ở California hồi tháng 3. Ảnh: Intel

Trong thư, ông nhấn mạnh ngành công nghiệp bán dẫn mang lại cho ông nhiều thứ, và việc lên lãnh đạo Intel trong thời khắc then chốt là niềm vinh dự để "khôi phục sức mạnh" cho công ty. Vai trò của Intel với vị thế dẫn đầu về công nghệ và sản xuất, an ninh quốc gia và sức mạnh kinh tế của Mỹ càng thôi thúc ông thay đổi.

Ông cũng đề cập đến Walden International và Cadence Design Systems - hai công ty ông từng đóng vai trò chủ chốt nhưng có liên quan đến Trung Quốc. Đây được cho là một trong những lý do khiến ông bị Tổng thống Donald Trump đòi sa thải. Trước đó, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton gửi thư đến Chủ tịch hội đồng quản trị của Intel Frank D. Yeary, bày tỏ nghi vấn về mối liên hệ giữa ông Tan với doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời nhắc đến vụ án hình sự liên quan đến Cadence Design - nơi ông Tan từng là CEO giai đoạn 2008-2021. Nhà sản xuất phần mềm thiết kế chip này được cho là đã bán sản phẩm cho một trường đại học quân sự Trung Quốc có liên quan đến việc mô phỏng vụ nổ hạt nhân.

"Có rất nhiều thông tin sai lệch lan truyền về vai trò trước đây của tôi tại Walden International và Cadence Design Systems", ông Tan cho hay. "Tôi muốn nói rõ: hơn 40 năm trong ngành, tôi đã xây dựng các mối quan hệ trên toàn thế giới với hệ sinh thái đa dạng. Tôi luôn hoạt động theo tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức cao nhất. Danh tiếng của tôi được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, bằng những việc làm, lời nói chuẩn mực. Đây cũng chính là cách tôi đang lãnh đạo Intel".

Ông nhấn mạnh sự liên kết của công ty với lợi ích chiến lược của Mỹ. Ông cho biết Intel đang hợp tác với chính phủ nhằm "giải quyết các vấn đề đã được nêu ra và đảm bảo họ có đủ thông tin thực tế", khẳng định mình và Intel hoàn toàn đồng tình với cam kết của Tổng thống trong việc thúc đẩy an ninh quốc gia và kinh tế Mỹ, cũng như tự hào khi lãnh đạo một công ty đóng vai trò then chốt trong những mục tiêu mà người đứng đầu nước Mỹ đưa ra.

Cuối cùng, ông Tan khẳng định hội đồng quản trị Intel hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của ông trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp. Trước đó, nguồn tin WSJ cho biết nội bộ Intel vẫn có một số bất đồng, đặc biệt trong việc có nên rút khỏi mảng sản xuất bán dẫn không. Một số đề xuất mua lại công ty AI của ông Tan cũng bị từ chối.

Theo Bloomberg, Intel là một phần quan trọng trong nỗ lực tái thiết ngành công nghiệp bán dẫn trong nước của Mỹ. Hãng được trợ cấp gần 8 tỷ USD từ Đạo luật CHIPS và Khoa học để đầu tư sản xuất ở Mỹ, gồm một cơ sở cung cấp cho quân đội.

Tuy nhiên, theo Digitimes, một số người tin việc Intel tiến hành cải tiến công nghệ quy trình 14A và 18A có thể không phù hợp với tầm nhìn của chính quyền về việc đưa sản xuất trở về quê nhà. Số khác cho rằng chiến lược mạnh tay cắt giảm nhân sự của ông Tan, gồm cả bộ phận đúc chip, có thể đi ngược lại lập trường của Tổng thống Trump về mở rộng việc làm trong nước.

Lip-Bu Tan, 65 tuổi, là chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư mạo hiểm. Ông nhậm chức CEO Intel hồi tháng 3 với mục tiêu vực dậy công ty vốn tụt hậu khá xa so với đối thủ bằng nhiều chiến lược cải tổ, như sa thải nhân viên, tái phân bổ nguồn lực và thoái vốn khỏi một số mảng kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính quý II/2025 cuối tháng 7, lợi nhuận Intel vượt kỳ vọng nhưng công ty cho biết sẽ thu hẹp mảng xưởng đúc - bộ phận sản xuất chip cho đối tác bên ngoài - vốn ghi nhận khoản lỗ 3,17 tỷ USD. Công ty đã hủy kế hoạch xây dựng nhà máy tại Đức và Ba Lan, đồng thời hợp nhất hoạt động kiểm thử và lắp ráp tại Việt Nam, Malaysia.

Bảo Lâm tổng hợp