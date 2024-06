Celine Dion dự sự kiện sau bạo bệnh

New YorkDanh ca Celine Dion lần đầu xuất hiện ở buổi chiếu phim cùng con trai cả sau thời gian điều trị bệnh hiếm.

Celine Dion ở buổi chiếu 'I Am: Celine Dion' Celine Dion ở buổi chiếu "I Am: Celine Dion". Video: People

Theo People, ca sĩ 56 tuổi trông rạng rỡ tại sự kiện ra mắt phim tài liệu mới của cô, hôm 17/6. Cô diện váy trắng cùng sơ mi lụa dài tay thanh lịch, kết hợp thắt lưng bạc, vòng tay và khuyên tai đinh tán. Con trai René-Charles Angélil, 23 tuổi, chọn vest đen và giày đồng điệu. Sự kiện còn có đạo diễn Irene Taylor, các diễn viên Laverne Cox, Lena Hall, nhà thiết kế Martha Luna.

Kể từ khi được chẩn đoán mắc bệnh "người cứng" năm 2022, Dion hiếm khi dự các sự kiện. Lần gần nhất, cô gây bất ngờ khi xuất hiện tại Grammy 2024 tháng 2 để trao giải Album của năm cho Taylor Swift, nhưng không chụp hình thảm đỏ. Trong cuộc phỏng vấn tháng 4 với Vogue, cô nói: "Hiện diện trước khán giả khá là căng thẳng nhưng cũng là vinh dự".

Celine Dion và con trai René-Charles Angélil. Ảnh: AFP

I Am: Celine Dion phát trên Prime Video ngày 25/6,kể về quá trình nghệ sĩ chống chọi bệnh hiếm và sự trở lại với âm nhạc. Khi phim tung trailer hồi tháng 4, nhiều khán giả nói sốc trước nỗi đau danh ca trải qua. Theo Daily Mail, một trong những cảnh xúc động nhất là khi giọng nói nhân viên y tế vang lên qua một cuộc gọi khẩn cấp tại Las Vegas - nơi cô đang tổ chức các đêm diễn trong tháng 6/2019.

Celine Dion, 56 tuổi, là ca sĩ người Canada. Cô được xếp hạng The Vocal Trinity - một trong ba diva có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cùng Whitney Houston và Mariah Carey. Celine Dion giành được năm giải Grammy, bao gồm Album của năm và Thu âm của năm. Năm 2016, Billboard vinh danh cô là Nữ hoàng nhạc đương đại. Cô nổi tiếng với những bản hit The Power of Love, Because You Loved Me, Where Does My Heart Beat Now?. Cô cũng thể hiện hai ca khúc kinh điển My Heart Will Go On - nhạc phim Titanic (1997) và Beauty and the Beast.

Tháng 12/2022, Celine Dion lần đầu lên tiếng về tình trạng mắc hội chứng SPS (Stiff-Person Syndrome) - rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống). Đây là căn bệnh có tỷ lệ chỉ 1/1.000.000 người mắc phải. Cô mất kiểm soát cơ bắp, không thể điều khiển thanh quản bình thường nên không thể hát như trước. Tháng 5/2023, ca sĩ thông báo hủy bỏ các chuyến lưu diễn vô thời hạn để tập trung chữa bệnh.

Họa Mi (theo People)