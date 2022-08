CĐV Man Utd dọa không đến sân trận Liverpool

AnhNhóm CĐV Man Utd kêu gọi bỏ trống sân Old Trafford trong trận gặp Liverpool ở vòng 3 Ngoại hạng Anh để biểu tình phản đối gia đình chủ sở hữu Glazer.

Một tài khoản trên mạng xã hội Twitter kêu gọi CĐV Man Utd không đến sân ngày 22/8.

Nhiều CĐV đã sử dụng hashtag #EmptyOldTrafford (Bỏ trống sân Old Trafford) trên Twitter, nhằm kêu gọi những người khác không đến sân vào ngày 22/8. "Mọi chuyện quá đủ rồi. Nhà Glazer hãy rời Man Utd ngay", một CĐV viết. "Nếu bạn yêu Man Utd thì đừng đến sân Old Trafford", người khác kêu gọi. "Ghế của tôi sẽ bỏ trống ở trận gặp Liverpool. Hãy chung tay làm điều này" là thông điệp của người thứ ba.

Trong trận gặp Liverpool đầu tháng 5, khoảng 10.000 CĐV Man Utd đã vây kín sân Old Trafford, sử dụng bom khói và bất chấp các quy tắc an ninh để biểu tình phản đối nhà Glazers. Họ thậm chí ném các vật thể và giao chiến với cảnh sát, trong khi hàng trăm người khác tràn vào sân. Do ban tổ chức không kiểm soát được tình hình, trận đấu phải dời lịch sang ngày khác.

Khi trận đấu được lên lịch lại sau đó hai tuần, thầy trò Jurgen Klopp phải di chuyển bằng hai chiếc xe màu đen dự phòng và vòng ra phía sau sân Old Trafford nhằm tránh CĐV quá khích của đội chủ nhà.

Ở trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa này gặp Brighton ngày 7/8, nhiều CĐV Man Utd lại biểu tình phản đối nhà Glazers. Họ giơ cao biểu ngữ có nội dung "Chống lại lòng tham, chống lại nhà Glazer và chiến đấu vì Man Utd". Nhóm người này còn đốt bom khói và cùng hô vang "Chúng tôi muốn nhà Glazer rời CLB". Sự cố khiến một cửa hàng của Man Utd phải đóng cửa một tiếng trước giờ thi đấu.

Trên khán đài hôm đó, anh em nhà Glazer đều có mặt và chứng kiến Man Utd thua 1-2.

Avram Glazer (ngồi hàng giữa) ngồi trên sân Old Trafford chứng kiến trận ra quân của Man Utd tuần trước. Ảnh: AP

Cựu giám đốc Michael Knighton, người từng thuộc ban lãnh đạo Man Utd giai đoạn 1989-1992, tiết lộ đang lên kế hoạch để mua lại CLB. Doanh nhân 70 tuổi nói: "Tất cả đều biết Man Utd cần chủ sở hữu mới. Đó là mục tiêu của tôi. Mọi chuyện đang tiến triển tốt. Tôi đã nói chuyện với nhiều người và đạt một số thỏa thuận với tài chính tốt".

Chủ sở hữu của Man Utd đang là Joel và Avram Glazer - hai người con trai của Malcolm Glazer, người qua đời năm 2014. Họ từng phải vay khoảng 848 triệu USD, theo nguyên tắc đòn bẩy tài chính, khi thâu tóm Man Utd với giá hơn một tỷ USD năm 2005. Khoản nợ đó được gán vào Man Utd.

Kể từ năm 2010 đến 2020, Man Utd phải trả hơn 1,133 tỷ USD tiền lãi, nợ gốc và cổ tức cho nhà Glazer.

Hồng Duy (theo The Sun)