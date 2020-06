Nhà Glazer, Man Utd và cuộc kháng chiến chống Mỹ

Tròn 15 năm kể từ khi thâu tóm Man Utd, những sự thật về nhà Glazer vẫn còn là làn sương mờ ảo đối với các CĐV. Chỉ một điều chắc chắn là những ông chủ người Mỹ còn lâu mới chịu từ bỏ.

Hôm đó, anh em nhà Glazer - gồm Joel, Avie và Bryan - dự khán trận đấu đầu tiên của họ tại Old Trafford với tư cách là chủ sở hữu của Man Utd, và đây là lần đầu tiên họ xem bóng đá. Trong suy nghĩ của Bryan, bóng đá (soccer - theo tiếng Mỹ) cũng như bóng chày hay bóng bầu dục (bóng đá kiểu Mỹ - football). Tức là, Rooney phải chạy về sân nhà để hoàn tất việc ghi bàn, hoặc đặt bóng vào phía sau đường biên ghi bàn rồi đá vào cầu môn. Nhưng đấy không phải là luật của bóng đá Anh. Và Giám đốc Điều hành David Gill phải giải thích: "À thì, bàn thắng đã được ghi và trận đấu tiếp tục". Mặt của giới chủ Mỹ dài thộn, đầy ắp vẻ ngạc nhiên và trở thành câu chuyện tiếu lâm của CĐV Man Utd.

"Ơ, cái quái gì xảy ra với trái boooóng thế", một cựu giám đốc giấu tên của Man Utd kể lại với phóng viên The Athletic bằng ngữ điệu đơn đớt bắt chước giọng Mỹ. Câu hỏi đó của Bryan Glazer, một trong ba người con của Malcolm Glazer - người vừa thâu tóm Man Utd vài tháng trước.

Do không có cuốn tự truyện trên kệ sách, chúng ta chỉ có thể tự hỏi Glazer có thể nói gì về Man Utd và liệu ông ta có muốn một chương vào ngày những con trai của ông ta phải yêu cầu cảnh sát hộ tống ra khỏi Old Trafford hay không.

"Cuộc gặp do người đại diện của tôi dàn xếp. Chúng tôi gặp nhau tại khách sạn Hilton và cả hai bố con đang ở chung một căn phòng nhỏ, có hai giường đôi. Tôi ngồi trên một chiếc ghế bành còn họ ngồi trên giường. Lúc đó, Malcolm chủ động dẫn dắt cuộc gặp. Ông ta có những ý tưởng rõ ràng về những câu chuyện muốn kể, như những cuộc mạo hiểm kiếm tiền từ khi còn là một thằng nhóc. Rồi có một câu chuyện dài về các bộ phận của đồng hồ. Sau đó, Malcolm nói về cuộc sống đầu đời của mình ở thời kỳ hậu Đại Suy Thoái. Ông ta cho thấy mình là người thông minh, tháo vát và tiết kiệm.

Malcolm đã tặng cho Allen một cục sạc dự phòng in hình NFL, để thể hiện sự hiếu khách. Trong gần một tiếng rưỡi của buổi gặp gỡ ở New York, Allen thấy có rất ít dấu hiệu của một nhà tỉ phú hay ông chủ của một CLB thể thao. Bryan cũng tham dự.

Trong phòng họp chính treo bức tranh chân dung George Best khổng lồ chụp trong trận chung kết cúp châu Âu năm 1968.

Sau này, Nayani tiếp tục viết một cuốn sách có tên dài loằng ngoằng: "The Glazer Gatekeeper - Người giữ cửa cho gia tộc Glazer & Phát Ngôn Trong Sáu Năm Thay Một Ông Chủ Câm Lặng". Đó là tài liệu lớn nhất rộng rãi nhất về gia đình này trong xuất bản, dù khác xa với sự mặc khải.

Sự tiếp xúc duy nhất của gia đình này với CLB là cuộc phỏng vấn của Joel trên MUTV từ chuyến thăm tới Old Trafford vào tháng 6/2005. Trong đó, ông nhấn mạnh việc giao tiếp với người hâm mộ là cực kỳ quan trọng: "Người hâm mộ chính là huyết mạch của CLB. Mọi người muốn biết những gì xảy ra. Chúng tôi sẽ liên lạc".

Dù đã phải chiến đấu dữ dội để giành quyền sở hữu Man Utd, một số nguồn tin cho biết Malcolm Glazer chưa bao giờ đặt chân vào Old Trafford. Lão Đại nhà Glazer đã qua đời vào ngày 28/5/2014, và trên thực tế, rất ít người biết đến người đàn ông đã thay đổi cả lịch sử của Man Utd một cách rất quyết liệt.

Theo kết quả kinh doanh hàng quý được công bố vào 22/5/2020, khoản nợ ròng của Man Utd đã tăng lên 429 triệu bảng, chủ yếu là do chi vào việc mua Harry Maguire và Bruno Fernandes. Tổng nợ gốc bằng tiền USD vẫn không thay đổi ở mức 650 triệu USD (khoảng 530 triệu bảng).

Tuy nhiên, nhà Glazer hẳn là cảm thấy canh bạc của họ đã thu hoạch lớn. Cổ tức hàng năm của Man Utd mang lại khoảng 84 triệu bảng theo cập nhật mới nhất. Hãy thêm vào đó 75 triệu bảng từ sàn giao dịch chứng khoán New York. Cộng thêm việc bán cổ phiếu, nhà Glazer đã đút túi thêm 200 triệu bảng trong 15 năm chăn dắt "Quỷ Đỏ".

Sự giận dữ tương tự của cảm xúc đã diễn vào ngày 29/6/2005, ngày Joel, Avie và Bryan đến thăm Old Trafford lần đầu tiên. Rất nhiều người vẫn nhớ lại việc ba anh em nhà Glazer chấn động sau khi bị hàng trăm CĐV Man Utd chặn lối thoát hiểm, và phải được xe của cảnh sát áp tải về nơi an toàn.

Đó là lý do tại sao một số cựu giám đốc của Man Utd đã phải ẩn danh khi tiếp xúc với phóng viên tờ The Athletic để trò chuyện về sự kiện của 15 năm trước.

Sự bực bội sục sôi trong lòng các hội nhóm CĐV lớn của Man Utd. Một số người đã thành lập CLB của riêng họ: FC United của Manchester, thay vì đặt chân trở lại Old Trafford. Một nhóm CĐV giàu có khác đã lập tổ chức Hiệp Sĩ Đỏ để thực hiện cuộc thánh chiến đòi lại "Đất Thánh" vào năm 2010. Những người này biểu thị sự chống đối bằng cách mặc những trang phục màu Vàng - Xanh trên sân Olf Trafford. Nhưng việc xuất hiện công khai quá sớm đã mất đi yếu tố bất ngờ khiến nhà Glazer hoá giải một cách đơn giản chỉ bằng việc tăng giá bán.

Nhưng ông ấy cũng là một người thực tế sau khi nghe Sir Alex từ chối lời đề nghị. "Ông ấy đã từ chối rất lịch sự, trên cơ sở rằng ông có trách nhiệm không chỉ với bản thân và gia đình, mà còn với tất cả những người ông đã đưa đến Old Trafford và đang làm việc dưới quyền ông ấy", Walsh kể. "Đúng là tôi đã yêu cầu ông Ferguson chấp nhận rủi ro rất lớn mà không có cam kết pháp lý nào ngoại trừ niềm tin. Chúng tôi tin rằng CLB sau đó sẽ được kiểm soát bởi người hâm mộ chứ không phải những kẻ hút máu mủ CLB vì lợi nhuận cá nhân. Đó là quan điểm mà tôi đã trình bày với ông Ferguson trong cuộc gọi đó. Nhưng tôi hoàn toàn tôn trọng và hiểu quyết định của ông ấy".

Walsh là một trong số những người hâm mộ đã làm việc với hội đồng cổ đông Man Utd và ngân hàng Nomura của Nhật Bản, đối thủ của nhà Glazer trong thâu tóm này. Theo một cách nào đó, Walsh là một người duy tâm. "Tôi đã hy vọng rằng, nếu vụ thoả thuận với nhà Glazer sụp đổ, sau đó, Ferguson sẽ được đưa trở lại Old Trafford trên vai người hâm mộ", ông nói.

Nhưng sáu tháng sau, nhà Glazer đã tăng cường sức mạnh và những người thuộc phe "kháng chiến chống Mỹ" đã làm mọi việc để ngăn chặn. Họ tin rằng, chỉ cần một sự can thiệp mạnh mẽ nào đó xuất hiện, họ sẽ thành công. Nhưng đó là cú đổ xúc xắc cuối cùng của Walsh và các thành viên của mình.

Một đòn đánh tài chính khổng lồ chính là bối cảnh dẫn tới bức thư được gửi vào ngày 26/5/2005 , khi Chủ tịch của Man Utd lúc đó là Sir Roy Gardner và các Giám đốc phi điều hành Ian Much và Jim O’Neill đề nghị từ chức khỏi vị trí của mình.

- Ban đầu, các ông chủ Mỹ muốn xây dựng lại Old Trafford khi tiếp quản, nhưng sau đó nghĩ rằng một cuộc cải tạo toàn diện bây giờ không có ý nghĩa tài chính

- Dù sáu anh chị em nhà Glazer ngồi cùng mâm "Ban quản trị" nhưng Joel là sếp sòng, và ông ta dành tám tiếng mỗi ngày để điều hành Man Utd từ văn phòng tại Washington DC, nơi có treo trên tường một bức tranh khổng lồ về George Best.

Các thành viên chủ chốt khác vẫn được thừa kế bởi nhà Glazer. Vào tháng 4/2007, Lee Daley, một CĐV trọn đời của Man Utd, đã bỏ vai trò Giám đốc Điều hành của Saatchi & Saatchi UK để trở thành Giám đốc Thương mại của tập đoàn Man Utd. Ông đã đến Old Trafford với tầm nhìn dài hạn về cuộc cách mạng hóa chiến lược thương mại của CLB bằng cách khai thác sự bùng nổ truyền thông xã hội. Nhưng ông đã từ chức chỉ sau bốn tháng, với giấc mộng trở thành nhà bán tài trợ vinh quang bị vỡ tan tành.

Về mặt thương mại, việc tài trợ áo đấu với Chevrolet, trị giá 450 triệu bảng trong bảy mùa, là một thành công lớn. Nhưng thỏa thuận sẽ không được gia hạn trước năm 2021 và người chịu trách nhiệm cho thỏa thuận tại General Motors, Joel Ewanick, đã bị cách chức ngay sau khi công bố vào năm 2012, do không đáp ứng được kỳ vọng của công ty.

Tuy nhiên, đó là một triết lý rất khác với nhà Glazer. Họ đưa ra một quan điểm: "'Có hàng trăm công ty trên thế giới mà chúng ta chưa từng nghe đến. Tất cả họ đều chuẩn bị để trả gấp 10 lần so với các nhà tài trợ hiện tại. Vì vậy, chúng ta không phải tìm cách phát triển thị trường mà là tìm kiếm đối tác hời nhất trên bàn".

Những CĐV như Walsh và Bones sẽ lập luận mạnh mẽ rằng các CLB bóng đá là tài sản của cộng đồng chứ không phải là nhượng quyền thương mại như ở Mỹ. Nhưng Man Utd cũng đã tập trung vào việc kiếm tiền ngoài sân cỏ từ trước khi nhà Glazer đến. Hatton giải thích về hoạt động này từ năm 1997. Ông là người đầu tiên đi vào thị trường để hiểu được số lượng người hâm mộ của Man Utd tại 23 thị trường. "Sau rất nhiều nghiên cứu thống kê, chúng tôi tổng kết Man Utd có 623 triệu CĐV", ông nói. "Kế hoạch kinh doanh của chúng tôi bắt đầu từ việc nghiên cứu họ: họ ở đâu, họ thích gì, họ làm gì. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho họ cái gì và bán cho họ thứ gì. Biến người hâm mộ thành khách hàng, đó là một dòng sản phẩm do chúng tôi tạo ra và là đạo đức kinh doanh của chúng tôi".

Ben Hatton có thể nhớ biết bao lần ông trút giận lên cách tiếp cận của nhà Glazer mỗi khi ngồi uống với đồng nghiệp sau giờ làm. Nhưng 13 năm kể từ khi tẩy chay Man Utd, ý kiến của ông đã thay đổi. "Thật ra, cách làm của giới thể thao Mỹ chăm chỉ hơn ở Anh. Hoạt động kinh doanh thể thao ở Mỹ chính xác là kinh doanh. Đó là lý do tại sao nhượng quyền thể thao của họ lại bền vững và ở Anh thì không. Trọng tâm của họ là kinh doanh. Nếu Man Utd ghi bốn bàn, họ có lẽ cũng không biết bốn bàn thắng đó đến như thế nào".

Các nguồn tin trong ngành cho biết sự thay đổi này có nghĩa là không có CLB nào được ươm trồng tốt hơn từ cuộc khủng hoảng hiện tại so với Man Utd, với tỷ lệ tiền lương trên thu nhập là 53% - một trong những mức thấp nhất tại Premier League. "Có một cuộc tranh luận lớn hơn về hình dạng của trò chơi này. Bản thân Man Utd đã làm thay đổi bộ mặt của bóng đá. Barcelona, Real Madrid, AC Milan, Bayern Munich - tất cả những CLB vẫn chỉ đang theo đuổi tiền tài trợ", một cựu giám đốc của Man Utd bình luận.

Song chừng đó vẫn là không đủ đối với một số người hâm mộ, những người đã thành lập CLB ly khai FC United thay vì mua vé xem Man Utd của nhà Glazer. Andy Walsh, khi đó đã 43 tuổi và nghĩ lại ký ức của 38 năm ủng hộ Man Utd trong khi ngồi trong xe hơi bên ngoài Old Trafford, chuẩn bị rút tiền khỏi tài khoản và ngừng gia hạn vé mùa với Man Utd. "Tôi đã khóc. Điều này là không hợp lý nhưng những cảm xúc đó mới biến chúng ta thành con người. Nếu bạn coi đây như một vụ ngừng giao dịch thuần tuý, cảm xúc của bạn đã chai mòn và bạn sẽ làm hỏng môn thể thao này".

Ngày hôm sau, Sir Bobby Charlton, người đã bày tỏ mối quan ngại về việc thâu tóm, đã đến Old Trafford để gặp nhà Glazer. Sau đó, ông nói với các phóng viên rằng, ông đã xin lỗi giới chủ mới vì cảnh tượng hôm qua. "Tôi đã cố gắng giải thích họ rằng không thể ngó lơ người hâm mộ, những người rất có yêu mến CLB nhưng đôi khi lại quá đà".

Đội ngũ an ninh của Man Utd dựng lên một cánh cổng thép xung quanh lối vào của lãnh đạo CLB và người hâm mộ đã phản ứng bằng cách dựng rào chắn trên đường. Cảnh sát chống bạo động đã đến với chó nghiệp vụ. Bên trong sân, các nhân viên tự hỏi làm thế nào họ có thể thoát ra được.

18h15 ngày thứ Tư, ngày 29/6, anh em nhà Glazer đến Old Trafford để gặp đội ngũ quản lý cấp cao của CLB. Lời đã nói ra. Phóng viên và nhiếp ảnh gia đã đến. Khoảng 400 CĐV Man Utd, những người tập trung suốt buổi tối trên sân để hát những bài hát chống nhà Glazer.

David Davies, người ba lần làm Giám đốc Điều hành của FA, đã nhận được một cuộc gọi từ Barwick vào thứ Ba ngày 28/6/2005. Ông nói, ông Brian Brian, một người ủng hộ Liverpool thực sự, nói: "Này, đám nhà Glazer đang đến FA. Ông phải gặp họ". Bởi David nổi tiếng là người am hiểu Man Utd.

Vào thời điểm vụ thâu tóm trị giá 790 triệu bảng hoàn tất, người ta tin rằng, nhà Glazer đã chỉ bỏ vào 270 triệu bảng của chính họ và phần lớn số tiền còn lại đến từ việc đi vay và thế chấp chính CLB này. Họ chấp nhận đánh bạc với cả tương lai của một CLB, thứ mà chính phủ Anh cần can thiệp. Nhưng bộ trưởng Caborn phản biện: "Chúng tôi không thể ngăn chặn vụ thâu tóm. Đó thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý Premier League và FA. Một khi họ đã vượt qua bài kiểm tra pháp nhân và phương thức giao dịch phù hợp, thì chính phủ chẳng thể làm gì.

Vì vậy, Magnier và McManus là những người sẽ quyết định ai là vua của Old Trafford thông qua số cổ phiếu mà họ sở hữu. Delaney tin rằng những người này sẽ lắc đầu nếu nhà Glazer tiếp cận. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Trước sự ngạc nhiên của Delaney, vào ngày 12/5/2005, Red Football, chi nhánh đầu tư của nhà Glazer, tuyên bố đã đạt được thỏa thuận mua cổ phần của Magnier và McManus.

Coolmore, dẫn đầu bởi John Magnier và JP McManus, đã tích lũy quyền sở hữu của họ trong thời gian kết bạn với Sir Ferguson, người muốn củng cố cơ sở quyền lực của mình khi Man Utd trở thành một Công ty TNHH đại chúng (PLC). Nhưng mối quan hệ của họ đã xấu đi vì nảy sinh tranh chấp về quyền sở hữu chú ngựa đua có tên Rock of Gibraltar. "Con ngựa chó chết", những CĐV trung thành của Man Utd gào lên vì nó làm mất cơ hội cản trở nhà Glazer thâu tóm CLB.

Bones làm việc trong một nhà máy cách sân Old Trafford nửa dặm, và vào những ngày thi đấu, ông sẽ đến đây để vận động các CĐV trung thành bỏ tiền mua cổ phần của Man Utd. "Tôi đã bị tàn phá khi nhà Glazer thâu tóm CLB. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thực sự rất gần với sự tiếp quản Man Utd. Chúng tôi đã tham dự các cuộc họp định kỳ trong phòng họp của Old Trafford vào các buổi chiều thứ Sáu để thảo luận về tâm tư của người hâm mộ với David Gill và những người khác. Và tôi nhớ rằng, kết quả của một cuộc họp ở London báo về những tín hiệu khá thuyết phục".

Scudamore, Barwick và Caborn đều hỏi liệu nhà Glazer sẽ làm bóng đá theo kiểu hớt váng hay không nhưng họ đã được trấn an: "Chúng tôi đến từ một hệ thống phân phối bình đẳng hơn nhiều so với các bạn. Tất cả các quyền tiếp thị và bản quyền truyền hình được tập trung trong NFL, sau đó họ phân phối đồng đều cho các CLB thành viên".

Gill tháp tùng ba anh em nhà Glazer từng bước của chuyến thăm, chỉ năm tháng sau khi phản đối việc thâu tóm của họ. Vào tháng 12/2004, ông đã bán số cổ phần trị giá 1,3 triệu bảng cho Jim O'Neill, một CĐV trọn đời của Man Utd và là thành viên Hội đồng Quản trị, nhằm tránh bị nhà Glazer thâu tóm. Ông cũng hiến tặng một số cổ phiếu trị giá 25.000 bảng cho hội cổ đông Man Utd. Mùa Thu năm trước đó, Gill đã gọi các đề xuất mua Man Utd của nhà Glazer là hung hăng và có khả năng gây thiệt hại, dù bây giờ ông phủ nhận mình đã phát ngôn rằng "Nợ nần là con đường diệt vong", những thứ sau này được viết to trên các biểu ngữ màu xanh lá cây - vàng nổi tiếng.

Chuyến đi của họ đến Vương quốc Anh rất yên ắng để tránh những cuộc biểu tình. Các cuộc họp chỉ được thiết lập trước một hoặc hai ngày, do David Gill, Giám đốc Điều hành của Man Utd, gọi cho FA và Premier League để thu xếp.

Joel Glazer trong cuộc phỏng vấn đầu tiên và duy nhất trên kênh truyền hình của Man Utd.

Một đồng nghiệp khác cũng kể lại ấn tượng đó, khi nói rằng anh em nhà Glazer rất giỏi trong việc nhớ tên người thân khi tụ họp ở mỗi trận chung kết. Những người khác mô tả Joel là một người chu đáo và giỏi đánh giá, liên tục đặt câu hỏi. Khi cuộc khủng hoảng nCoV bắt đầu, ông quyết định thanh toán lương đầy đủ cho những người lao động bình thường và không nhân viên bị sa thải hay giảm lương. Ông cũng tự hào rằng Man Utd chưa bao giờ bị điều tra vì vi phạm công bằng tài chính hoặc bị cấm vì vi phạm chuyển nhượng.

Tuy nhiên, một cựu giám đốc khác quen thuộc với các phương pháp của họ về phía doanh nghiệp lại vẽ ra một bức tranh hơi khác. "Joel sẽ lo hầu hết các cuộc nói chuyện nhưng Bryan là người ồn ào nhất. Avie là một thiên tài tài chính. Họ đều hơi giống Donald Trump. Chém gió cũng ác".

Ban đầu, một số nhân viên nghi ngờ nhà Glazer "quyết định mọi thứ xung quanh bàn ăn gia đình", một quan điểm "gia đình trị" được thiết lập khi Joel Kassewitz, chồng của Darcie được tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị và Kevin Glazer được giao công việc cập nhật trang web từ phiên bản năm 2005.

Trong Hội đồng Quản trị hiện tại, Joel được coi là ông trùm lớn và dành phần lớn thời gian trong ngày để xử lý các công việc ở Man Utd. Avie vẫn quan tâm nhưng Bryan đã lùi lại sau khi kết hôn vào năm 2015. Nguồn tin cho biết Joel muốn được thông báo về mọi thứ và thực sự có hứng thú với bóng đá, đã xem rất nhiều trận đấu ở Ngoại hạng Anh trên kênh NBC, và không chỉ các trận đấu có Man Utd.

Các nguồn tin cũng tin vào triển vọng phát triển của nhà Glazer. Có rất nhiều phân tích được thực hiện ở mặt sau của mọi quyết định thương mại. Nhưng những quyết định đó có thể chỉ ra thực tế rằng chính nhà Glazer đã ký kết nó, sau khi để các trợ lý làm công việc chuẩn bị. Ví dụ, khi Man Utd đang thay đổi nhà tài trợ áo đấu và tiến gần đến việc ký kết hợp đồng với hãng Nike. Với những hợp đồng dạng này cần phải chuẩn bị trước cả 18 tháng nhưng vì hãng Nike muốn ký thật nhanh để kịp mùa giải mới. Mọi người đều sẽ đồng thanh: "Chúng ta cần một quyết định ngay bây giờ". Khi đó, nhà Glazer mới lên tiếng: "Chà, cái giá phải trả cho vấn đề là gì?". Như thế, nhà Glazer không quan trọng phải hớt ngay đối tác béo bở mà phải tính toán xem lợi hại rốt cuộc thế nào. Họ không sợ phải chi nhiều tiền hơn nếu có lý do chính đáng.

Theo tờ The Athletic, có một đối tác tài trợ áo tiềm năng là Etihad Airways có trụ sở tại Abu Dhabi của UAE, hiện ngự trị trên áo đấu và tên SVĐ của Man City, từng rất gần với thỏa thuận tài trợ cho Man Utd. Thế nhưng chỉ có nhà Glazer mới có thể lắc đầu từ chối.

Chúng ta có thể cho rằng nhà Glazer không coi trọng tiền. Nhưng thực ra không phải. Họ sẵn sàng bắt nhân viên nhảy xuống mọi cái hố trong sân Old Trafford để tìm lại đồng 10 bảng trót đánh rơi. Vấn đề là kinh doanh phải có nguyên tắc. Một nhân viên của CLB nói rằng, cách tiếp cận này đã thấm sâu vào cả khía cạnh bóng đá, với nhà đàm phán trưởng Matt Judge, người từng làm việc với Woodward tại JP Morgan, để tạo nên nền tảng: Nhà Glazer quản lý tất cả mọi thứ dù nhỏ nhất.

Đó là lý do Man Utd mất quá nhiều thời gian để ký hợp đồng với cầu thủ hoặc đề nghị gia hạn hợp đồng. Không phải trùng hợp ngẫu nhiên mà nhiều cầu thủ đang bước vào năm cuối cùng của họ. Quyết định đi từ Matt đến Ed, đến Joel, rồi lại đến Ed đến Matt. Nó cực chặt chẽ. Và trong thời gian đó, Liverpool đã kịp mua xong một cầu thủ.

Tuy nhiên, Man Utd tin rằng tốt hơn hết là xem xét cẩn thận cầu thủ phù hợp thay vì nhanh nhẩu đoảng và Joel quan tâm đến các phân tích của hệ thống trinh sát mang lại sự cân bằng hơn tất cả.

Nhà Glazer, khi trở lại Mỹ, đã yêu cầu thiết lập hệ thống liên lạc qua video tại trụ sở Man Utd ở London. Hệ thống này gồm một màn hình lớn, cũng kết nối tổng hành dinh ở Manchester. Một khi vấn đề tài chính của mọi chuyện đã được điều chỉnh, sắc lệnh sẽ được ban hành.

Ở quy mô nhỏ hơn, một số nhà môi giới đã nói về những khó khăn trong việc có được các gói phúc lợi nhằm trợ phụ huynh chở con cái đến trung tâm tập luyện Carrington. Nhưng ngay cả ở vấn đề nhỏ như con thỏ này, câu trả lời sẽ là: "Chúng ta phải thông qua hội đồng". Một khoản chi nhỏ như hạt lạc bên cạnh những chi phí to như con ma mút.

Nhưng trong quá trình xử lý này, vẫn có nhiều chi tiết có thể bị bỏ lỡ trong các cuộc đàm phán. Ví dụ như một cầu thủ chuẩn bị đáo hạn hợp đồng mới nhưng lời đề nghị ban đầu từ Woodward và Judge thấp hơn 10.000 bảng so với mức lương của anh ta đang được hưởng vào thời điểm đó. Đây không phải âm mưu chơi bẩn vì 30 phút sau, họ đã ký kết thoả thuận và tăng gấp đôi mức lương cho cầu thủ kia.

Các tay cò khác gần gũi với Man Utd nói rằng, các cuộc đàm phán có thể tiến triển thuận lợi, Woodward đã luôn giữ đúng với lời hứa khi đàm phán với những cầu thủ giàu khả năng. Dù vậy, đã có rắc rối khi Man Utd đàm phán với Sporting Lisbon ở vụ Bruno Fernandes. Sporting đòi 71,5 triệu bảng nhưng Woodward đã trả ở mức thấp hơn nhiều nhưng quy định rằng Man Utd sẽ trả đủ mức giá trên nếu các điều khoản về hiệu suất được đáp ứng. Nhiều khả năng, Man Utd sẽ trả khoảng 58 triệu bảng cho tân binh đã ký hợp đồng vào ngày 30/1.

Nhà Glazer chưa bao giờ từ chối chi tiền để mang về những bản hợp đồng lớn cho Man Utd. Gần nhất là tiền vệ Bồ Đào Nha - Bruno Fernandes.

Do từng bị nhiều đòn đau về chuyển nhượng trước đó, có một cảm giác chắc chắn rằng, nhà Glazer không muốn Man Utd bị khai thác bởi vị thế CLB nhà giàu. Họ thực sự đã rất ủng hộ các HLV quá nhiều. Khoản chi chuyển nhượng gần 900 triệu bảng kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu chứng thực điều đó.

Trong các tài liệu liên quan đến việc tái cấp vốn năm 2006 của Man Utd, nhà Glazer phác thảo khoản chi tiêu ròng 25 triệu bảng mỗi mùa Hè, tương phản rõ rệt với sự phô trương của Man City. Nhưng nhà Glazer không bao giờ nói không với yêu cầu mua người của Sir Alex Ferguson. "Nhìn vào như một người ngoài cuộc, tôi nghĩ rằng họ đã thực hiện khá tốt so với chiến lược mà họ đã đặt ra từ những năm trước. Điều duy nhất tôi thấy không ổn đó là mức độ đòn bẩy trong kế hoạch kinh doanh của họ và chuyện nợ nần trong hai hoặc ba năm đầu tiên khi họ đặt chân xuống Old Trafford", Hatton nói.

Sự thay đổi từng bước trong thu nhập từ tiền Bản quyền truyền hình đã giúp Man Utd rất nhiều. Chỉ riêng ở nước Anh, tiền bản quyền Premier League đã tăng từ 1,024 tỷ bảng lên 1,706 tỷ bảng năm 2007 và đạt 5,136 tỷ bảng vào năm 2016. Các nguồn tin khẳng định, nhà Glazer đã dự đoán mức tăng như vậy do kinh nghiệm của họ trong nền thể thao Mỹ.

Tăng giá vé chắc chắn là một phần trong chiến lược ban đầu của nhà Glazer. Trong các tài liệu năm 2006, họ đã phác thảo niềm tin rằng giá vé tại Old Trafford vẫn thấp, dù đã thực hiện tăng trung bình 12,5% trong mùa giải đầu tiên của họ. Cụ thể, họ cho rằng giá vé của Man Utd quá thấp so với giá tại các CLB khác ở London và trong khi các đội bóng Ngoại hạng anh ở phía Bắc nước Anh được xem là có lực lượng CĐV giàu có hơn. Do đó, điều này dẫn tới việc tăng thêm 36% giá vé vào đầu mùa giải 2012-2013. Họ đã giới thiệu giá vé theo phong cách nhà hát opera, vị trí xem càng tốt, giá càng cao.

Nhưng Man Utd đã đóng băng giá vé chung kể từ năm 2012, và điều đó, một phần giải thích lý do tại sao doanh thu ngày thi đấu đã giảm xuống ở mức trung bình khoảng 115 triệu bảng. Khán giả rất biết ơn vì CLB đã chống lại sự gia tăng giá vé nhưng họ vẫn bực mình vì sự không đầu tư vào sân bóng. Dù nhà Glazer đã được ghi nhận với quyết định tăng sức chứa Old Trafford, lên 76.000 bằng cách phát triển các góc khán đài một phần tứ ở phía Tây Bắc và Đông Bắc của SVĐ, nhưng họ đã không thực hiện cam kết xây dựng mới.

Sir Roy Gardner, Chủ tịch của công ty TNHH Manchester United, đã tuyên bố trong năm 2005 rằng, các chi phí ước tính 43 triệu bảng cho nâng cấp sân sẽ được hoàn vốn trong vòng sáu năm. Nhưng với việc nhà Glazer tăng giá vé, quá trình này đã được hoàn trả nhanh hơn nhiều.

Dù vậy, nhà Glazer đã đồng ý chi thêm một chút cho các góc khán đài một phần tư nhỏ hẹp. Khi họ tiếp quản, các góc phần tư vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch. Có một lựa chọn để phủ các góc phần tư bằng các tấm tôn thay vì sử dụng vật liệu đắt tiền bởi nó tiết kiệm được cả nửa triệu bảng.

Nhưng nhà Glazer đã nói rằng, cứ làm đồ ngon, tốn kém mà ngon lành thì cũng OK. Đây chắc chắn là khát vọng của Man Utd với sân bãi của mình. Họ dường như muốn chia sẻ quan điểm rằng Old Trafford phải là một trong những SVĐ tốt nhất ở Vương quốc Anh. Một nguồn tin khác nói: "Khi mới đến, nhà Glazer có ý định xây dựng lại Old Trafford. Nhưng họ đã tuyệt vọng trong việc mua đất. Và thứ duy nhất họ mua được là chỗ mà Gary Neville xây khách sạn. Không ai nghĩ rằng nhà Glazer có thể làm bất cứ điều gì với mảnh đất đó".

Dù sao nhà Glazer đã từ bỏ ý định làm sân mới. Có thể là 1 tỷ bảng là một khoản tiền quá lớn. Nó không giống như Emirates hay sân của Tottenham, nơi bạn có thể bán những lô ghế với số tiền lớn. Nhưng nhà Glazer đã bỏ bê Old Trafford đáng thất vọng. Đám đông khán giả mệt mỏi còn dịch vụ khách hàng là khủng khiếp. Tại Man City, nhân viên bảo vệ đối xử với bạn như một khách hàng có giá trị. Tại Man Utd, họ chỉ gầm gừ với bạn. Đó là một thứ văn hóa và nó đến từ đỉnh cao.

Nhưng Man Utd đã mạnh mẽ bác bỏ điều này và chỉ ra 20 triệu bảng đã chi trong năm qua để nâng cấp sân Old Trafford. Nó bao gồm 11 triệu bảng cho các cơ sở phục vụ người hâm mộ khuyết tật. Vào tháng 11/2019, Woodward đã nói với fanzine United We Stand rằng: "Chúng tôi đang xem xét một kế hoạch đầu tư trong khi duy trì những gì làm cho Old Trafford trở nên đặc biệt".

CLB đang hoà nhập với người hâm mộ theo những cách khác nhau. Một diễn đàn người hâm mộ tổ chức sinh hoạt hàng quý mạnh mẽ đã dẫn đến việc những chỗ ngồi có thanh vịn chống mỏi (rail seating) đã được chấp nhận thử nghiệm với 1.500 chỗ được lắp đặt đúng thời điểm cho mùa 2020-2021. Và cả việc giới thiệu khu vực ca hát ở khán đài Stretford End dẫn đến bầu không khí trong sân được cải thiện trở nên sôi nổi, sống động hơn. Trớ trêu thay, đó cũng là ở nơi mà những tiếng hô phản kháng bắt nguồn từ trận đấu với Norwich phát ra.

Mức lương 3,16 triệu bảng của Woodward - cao nhất đối với một giám đốc một CLB Premier League - đã được tiết lộ một ngày trước trận tiếp Norwich. Khi Burnley đánh bại một Man Utd đang tuyệt vọng về sự sáng tạo vào ngày 22/1/2020, tâm trạng này thật u ám.

Nhà Glazer không có ở đó trong trận thua Burnley để chứng kiến một bầu không khí thù ghét đã có trong thập kỷ qua. Avie là người duy nhất tham dự một trận đấu trong tất cả các mùa, nhưng các thành viên gia đình Glazer vẫn được gửi bản tin thường xuyên. Vì vậy, sự phản kháng mới đây có nhiều điểm tương đồng với năm 2010, khi phong trào Vàng - Xanh lên cao.

Khẩu hiệu "Yêu United, ghét nhà Glazer" đã được dán khắp Manchester vào thời điểm đó, nhưng sự thật, nhà Glazer không bị xáo trộn bởi khẩu hiệu, khăn quàng cổ hay bài hát. Sự can thiệp có ý nghĩa duy nhất đối với quyền sở hữu của họ chỉ có thể đến từ một cuộc đấu thầu khi một nhóm người hâm mộ giàu có của Man United tập hợp thành Hội Hiệp sĩ Đỏ. Nhưng cũng chẳng làm gì được nhà Glazer.

Một khi mọi người bắt đầu nói về việc mua lại Man Utd, nhà Glazer đã tăng giá. Sức mạnh của họ là có 50 hiệp sĩ, trong đó có cả những cầu thủ lớn vẫn ẩn danh, và họ là người từ thiện. Nhưng đó cũng là điểm yếu của tổ chức này. Có rất nhiều cái Tôi và một số người ủng hộ mạnh mẽ hơn những người khác. Nhưng rồi nó đều giới hạn về việc họ có thể sẽ đi bao xa. Nhà Glazer đã nói rất rõ rằng, họ muốn nhiều hơn các đối tác sẵn sàng trả tiền để mua Man Utd. Và đó là sự thật.

Sau cuộc kháng chiến thất bại, một Hiệp Sĩ Đỏ đã nói với một người bạn: "Tôi thực sự đã rất thất vọng. Nhà Glazer là những kẻ phá hoại cuộc đời tôi và đó có lẽ là thất bại lớn nhất của tôi. Tôi đã thất bại trong việc tống cổ những người khủng khiếp này ra khỏi CLB mà tôi yêu quý".

Khi Hiệp sĩ Đỏ được thành lập, nhà Glazer vẫn còn khoản nợ ước tính 220 triệu bảng cho các khoản vay PIK cá nhân được sử dụng để thâu tóm CLB, tích lũy lãi suất với tỷ lệ phạt trả chậm 16,25%. Nhưng áp lực đó đã giảm bớt vào tháng 11/2010 khi Joel khẳng định rằng số dư chưa thanh toán sẽ được trả lại trong vòng bảy ngày.

Các chuyên gia tài chính cho biết, nhà Glazer đã rất may mắn khi được hưởng lợi từ thời điểm khủng hoảng tín dụng, qua đó, nhằm khuyến khích nền kinh tế toàn cầu, các khoản vay cũ và mới đều được hưởng lãi suất thấp. Như trước đó, họ đã phải trụ vững mới qua được vận hạn năm 2008.