CĐV Malaysia: 'Vụ gian lận nhập tịch là nỗi hổ thẹn quốc gia'

Làn sóng phẫn nộ bùng lên sau khi LĐBĐ châu Á (AFC) xử thua Malaysia 0-3 ở trận gặp Nepal và Việt Nam vì dùng cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách.

Trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt dưới bài đăng chính thức của LĐBĐ Malaysia (FAM), hàng nghìn bình luận đã xuất hiện, phần lớn thể hiện sự thất vọng, giận dữ và cảm giác bị phản bội.

"Nỗi hổ thẹn quốc gia", tài khoản Khairiel Idzham viết ngắn gọn trên Facebook nhưng nhận được hàng trăm lượt đồng tình. Quan điểm này lặp lại ở nhiều bình luận khác, khi người hâm mộ cho rằng bê bối đã làm tổn hại nghiêm trọng danh dự bóng đá Malaysia.

7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan). Ảnh: Star

Tài khoản Fareez Razali bình luận dài hơn: "Tất cả bắt nguồn từ những người ở cấp cao luôn nghĩ mình đúng. Họ là gánh nặng, ngu dốt và làm xấu mặt đất nước".

Một CĐV khác, Hafizul Shukor thẳng thừng chỉ trích: "Tìm cầu thủ thì phải hợp lệ! Đây lại làm giả cả giấy khai sinh. Thật ngu ngốc".

Không ít ý kiến cho rằng sự việc là hệ quả của một cuộc cách mạng sai hướng. Farez Izat viết: "Cuộc cách mạng ngu ngốc, chỉ phá hủy bóng đá nước nhà".

Trong khi đó, Imat AR phản hồi: "Các người đã phá hủy bóng đá Malaysia".

Một trong những bình luận được chú ý đến từ tài khoản Mohd Helmi: "Đủ rồi, đừng làm xấu mặt đất nước nữa".

Tương tự, Pak Teh Latif chỉ viết: "Đáng xấu hổ".

Sự giận dữ của người Malaysia chủ yếu nhắm vào cách điều hành của FAM. Tài khoản Conrad C. Marcus nhận xét: "Khi nói dối trở thành điều bình thường".

Trong khi, Khairul Ridzuan Jaapar gọi đây là "trang sử đen của Malaysia".

Nhiều CĐV tiếc nuối cho những cầu thủ nội đã nỗ lực thi đấu. Afiq Bruno viết: "Những cầu thủ từ các CLB khác nỗ lực thi đấu cho đội tuyển giờ trở nên vô nghĩa".

Taufid Adnan cũng đồng cảm: "Tội nghiệp các cầu thủ khác. Đây là kết cục họ phải nhận sao?".

Một số người hâm mộ chuyển sang châm biếm. Nazrul Farhan than thở: "Tôi vất vả mua vé đi xem, cuối cùng lại thành ra thế này".

Mohd Farhan Zakaria thậm chí đòi được hoàn tiền, vì đã mua vé xem trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6/2025. Trận đấu đó bị AFC xử Malaysia thua 0-3 hôm 17/3, do chủ nhà dùng 7 cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ thi đấu.

Trên nền tảng X (Twitter), phản ứng cũng gay gắt không kém. Tài khoản @_fabulistjiwa viết: "Thật ngu dốt. Họ phá hủy môn thể thao của người dân. Bóng đá chúng ta bị hủy hoại".

@Manivannan_Letchumanan chỉ trích trực diện: "FAM là kẻ phá hoại ngành bóng đá Malaysia, hủy hoại tương lai của thế hệ trẻ".

Một số ý kiến đặt câu hỏi về tính minh bạch của vụ việc. Tài khoản @Gyokerennn viết: "Vậy là thật sự có gian lận đúng không?".

Trong khi @NGnola36268 gửi lời nhắn đến các cơ quan chức năng: "Họ đâu rồi... sao im lặng vậy?".

Bên cạnh chỉ trích, cũng có những bình luận thể hiện sự bất lực. "Câu chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi", tài khoản @Eyman_Xgen viết.

Theo phán quyết của AFC ngày 17/3, Malaysia bị xử thua 0-3 ở hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam, do vi phạm quy định khi sử dụng cầu thủ không đủ tư cách. Quyết định này khiến Malaysia mất ngôi đầu bảng F, đồng thời trao suất đi tiếp cho Việt Nam.

Bê bối bắt nguồn từ việc FAM đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ bị xác định là giả mạo hoặc không hợp lệ. Trước đó, LĐBĐ Thế giới (FIFA) đã ra án phạt nặng, bao gồm cấm thi đấu 12 tháng với các cầu thủ liên quan và phạt tiền liên đoàn. Dù FAM kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao, phần lớn quyết định vẫn được giữ nguyên.

Sau án phạt mới nhất từ AFC, FAM cho biết sẽ yêu cầu giải thích chi tiết trước khi cân nhắc các bước tiếp theo. Họ có thể kháng cáo, với hy vọng giảm bớt tiền phạt như từng đạt được trong vụ kiện lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, người hâm mộ Malaysia không còn quan tâm chuyện kháng cáo lần nữa.

Như bình luận của Muiz Genji: "Đây là vấn đề danh dự quốc gia, không phải chuyện tiền phạt".

Hoàng An tổng hợp