Simeone: 'Tôi bị xúc phạm suốt trận gặp Liverpool'

AnhTheo HLV Diego Simeone, ông chịu những lời lăng mạ và cử chỉ khiêu khích từ khán giả Liverpool, trước khi bị truất quyền chỉ đạo tại Champions League.

"Họ nói nhiều về việc tạo ra một bầu không khí đẹp, nhưng rồi lại xúc phạm tôi từ ngay phía sau khu kỹ thuật, suốt trận đấu", Simeone nói trên kênh Movistar sau trận tối 17/9. "Không thể biện minh phản ứng của tôi, nhưng các bạn không biết thế nào là phải chịu đựng những lời lăng mạ liên tục suốt 90 phút. Họ xúc phạm, làm cử chỉ, và tôi thì phải giữ im lặng, vì tôi là HLV".

Một khán giả Liverpool chế giễu HLV Diego Simeone cuối trận thua của Atletico trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh, lượt đầu Champions League tối 17/9/2025. Ảnh: chụp màn hình

Simeone cho biết khoảnh khắc Virgil van Dijk bật cao đánh đầu ghi bàn phút bù hiệp hai càng khiến mâu thuẫn bị đẩy lên. "Tôi quay lại, thấy họ tiếp tục lăng mạ. Và trong căng thẳng, chuyện gì đến cũng phải đến", HLV 55 tuổi nói thêm. "Tôi đã giải thích với trọng tài thứ tư rằng phản ứng như vậy là vì bị khiêu khích. Nhưng thay vì được cảm thông, tôi lại nhận thẻ đỏ. Hy vọng Liverpool sẽ xác định được người xúc phạm tôi, có hình phạt thích đáng".

Sau khi Van Dijk ghi bàn, Simeone nổi nóng, lao về phía một khán giả ngồi ngay sau khu huấn luyện để đòi ăn thua đủ. Theo Marca, người này đã giơ ngón tay thối để chế giễu ông. Các nhân viên an ninh cùng ban huấn luyện Atletico phải lao vào can ngăn, kéo Simeone ra xa. Nhưng ông tiếp tục tranh cãi với trọng tài bàn, để rồi bị trọng tài chính Maurizio Mariani truất quyền chỉ đạo.

Đây không phải lần đầu Simeone nổi nóng với khán giả Anh. Năm 2022, ông từng rời sân Old Trafford trong mưa chai lọ và vật thể lạ, sau trận thắng Man Utd ở lượt về vòng 1/8 Champions League. UEFA vì thế có thể đưa ra án phạt nặng cho HLV người Argentina vì tái phạm. Ông cũng từng bị phạt 24.000 USD vì ăn mừng phản cảm trong trận thắng Juventus năm 2019.

Ngoài xô xát cuối trận, Simeone cũng dành lời khen cho học trò. "Chúng tôi không may với bàn thua đầu tiên, rồi bị dẫn 0-2 chỉ sau vài phút", ông nói. "Nhưng tinh thần và chất lượng cầu thủ giúp Atletico trở lại. Marcos Llorente đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi gỡ hòa 2-2, rồi chỉ thua vì một pha không chiến xuất sắc của Van Dijk".

Anfield đã chứng kiến trận cầu kịch tính nhất vòng mở màn Champions League. Liverpool dẫn 2-0 sau sáu phút nhờ công Andy Robertson và Mohamed Salah. Atletico cân bằng tỷ số nhờ cú đúp của Llorente. Nhưng kịch bản ngược dòng của đội khách bị dập tắt với pha tỏa sáng của Van Dijk. Đây là chiến thắng thứ năm liên tiếp của Liverpool mùa này. Tất cả đều đến từ những bàn thắng cuối trận.

Liverpool sẽ gặp chủ nhà Galatasaray ở lượt hai, tối 30/9. Còn Atletico sẽ trở về sân nhà gặp Frankfurt, nhưng chưa rõ liệu Simeone có được ngồi ghế chỉ đạo hay không.

Hoàng An tổng hợp