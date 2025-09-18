HLV Simeone đòi ăn thua đủ với khán giả Liverpool

AnhHLV Diego Simeone bị truất quyền chỉ đạo trong những phút bù khi Atletico Madrid thua Liverpool 2-3 ở Champions League, sau tranh cãi với khán giả chủ nhà.

Trận cầu tâm điểm tại Anfield tối 17/9 đem đến đủ yếu tố kịch tính. Liverpool khởi đầu như vũ bão, dẫn 2-0 chỉ sau 6 phút nhờ công Andy Robertson và Mohamed Salah. Tuy nhiên, tiền vệ Marcos Llorente gỡ lại một bàn ở phút bù hiệp một, rồi bất ngờ vô-lê cân bằng tỷ số 2-2 phút 81.

Hy vọng kiếm điểm cho CLB Tây Ban Nha bị dập tắt ở phút bù hiệp hai, khi Virgil van Dijk bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Dominik Szoboszlai, ấn định chiến thắng 3-2 cho Liverpool. Cả sân Anfield như nổ tung vì trận thắng muộn. Cùng lúc đó, máy quay chiếu đến cảnh Simeone nổi nóng với một khán giả ngồi sau ghế huấn luyện của ông.

HLV Diego Simeone đòi ăn thua đủ với khán giả Liverpool cuối trận thua của Atletico trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh, lượt đầu Champions League tối 17/9/2025. Ảnh: chụp màn hình

Theo phóng viên TNT Sports gần đó, HLV người Argentina định lao về phía CĐV bị cho là cười nhạo ông sau bàn thua. Các nhân viên an ninh mặc áo phản quang, cùng thành viên ban huấn luyện Atletico phải kịp thời can ngăn, kéo Simeone ra xa. HLV 55 tuổi tiếp tục tranh cãi với trọng tài bàn về sự việc. Nhưng thay vì nhận được sự cảm thông, ông lại bị trọng tài chính Maurizio Mariani rút thẻ đỏ trực tiếp.

Truyền thông Anh mô tả Simeone "mất kiểm soát" trong tình huống này, vì những lời khiêu khích từ khán giả. Dù vậy, phản ứng dữ dội và việc bị đuổi sân trong những phút cuối đã khiến HLV Atletico thành tâm điểm chỉ trích, lu mờ màn trình diễn quả cảm của học trò.

Liverpool tiếp tục duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa. Trước Atletico, họ cũng từng hạ Bournemouth, Newcastle, Arsenal và Burnley, đều nhờ những bàn thắng muộn. "Chúng tôi lại tìm ra cách để thắng", Van Dijk nói với TNT Sports sau trận. "Tôi có khoảng trống nửa bước chân thôi, nhưng đủ để ghi bàn".

Trong khi, Simeone cho biết ông đã bị các khán giả ngồi sau lăng mạ và xúc phạm suốt trận. Với thẻ đỏ này, HLV người Argentina cũng có nguy cơ bị cấm chỉ đạo ở những trận tiếp theo. Ở lượt hai, Atletico về sân nhà tiếp Frankfurt tối 30/9.

