'Cây xăng không thể chây ỳ xuất hóa đơn cho khách hàng'

'Người Việt ưa lối sống tiện theo kiểu xuề xòa, nên không nhìn thấy những lợi ích của quy định cây xăng bán lẻ phải xuất hóa đơn điện tử'.

"Hóa đơn điện tử nhằm mục đích khiến cho các doanh nghiệp bán xăng dầu phải thống kê ra được các đơn hàng nhỏ lẻ, từng 20, 30, 50, 100 nghìn đồng cho mỗi lần đổ. Tức là cửa hàng sẽ phải có những thống kê chi tiết cho mỗi lần đổ xăng, còn người mua cũng có thể tra cứu được đơn hàng mình đã mua hết bao nhiêu, cái đó là dùng phần mềm chứ không phải in ra giấy. Đây là cách để quản lý tài chính các cửa hàng xăng dầu minh bạch hơn.

Điều này cũng là hợp lý và đúng đắn, quan trọng là các cửa hàng xăng dầu 'chày cối' tới bao giờ mới làm thôi? Nhiều của hàng cứ kêu ca, đòi hỏi, cứ muốn dễ dàng lấy tiền của khách hàng, bơm đểu nhiều, đến lúc bị quản lý chặt lại kêu khổ với khó. Nếu minh bạch ngay từ đầu thì đâu tới mức vậy".

Đó là chia sẻ của độc giả Quang Dang xung quanh quy định các cây xăng bán lẻ phải xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng sau từng lần bán từ tháng 7/2022. Đến nay, chỉ 2 doanh nghiệp là Petrolimex và Saigon Petro thực hiện với trên 2.700 cửa hàng (chiếm 16% cả nước). Những khó khăn được nêu ra là việc lắp đặt thiết bị để in hóa đơn điện tử sẽ rất tốn kém nhưng đa số không có nhu cầu. Thêm vào đó, thời gian in mỗi hóa đơn sẽ mất tới 5 phút có thể gây ách tắc tại cây xăng. Chi phí in trung bình 662 đồng cho một hóa đơn cũng là một gánh nặng với các đại lý.

Không đồng tình với những than phiền mà các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đưa ra, bạn đọc Nguyen Duy bình luận: "Các cửa hàng nêu đủ thứ khó khăn này nọ để không xuất hóa đơn. Việc lắp các thiết bị in trên cây xăng giống như các máy in trong siêu thị, rất đơn giản và là chi phí rất nhỏ so với thời gian sử dụng và doanh thu, chi phí khác... Và việc in tự động chỉ tốn vài chục giây ngay sau khi đổ xăng xong.

Nếu đi du lịch các nước như Thái Lan, Singapore... các bạn sẽ thấy việc này rất đơn giản. Việc xuất hóa đơn giúp cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quản lý tốt hơn, giúp các cơ quan chức năng và cả người dân dễ kiểm tra, quản lý. Tóm lại, chi phí rất nhỏ so với lợi ích".

Đồng quan điểm, độc giả Hoabinhnong nhấn mạnh: "Xuất hóa đơn là kiểm soát đầu ra, cân đối với đầu vào, nhằm phát hiện hiện tượng buôn lậu xăng dầu vốn đang rất phức tạp. Cơ cấu giá xăng hiện nay có số tiền mà cây xăng thu hộ chiếm rất lớn (hơn một phần ba) như phí cầu đường, quỹ bình ổn giá, thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường... Nếu cây bán xăng dầu lậu thì đi kèm họ sẽ chiếm luôn các khoản thu hộ này. Cho nên phải xuất hóa đơn khi bán xăng là đúng đắn".

>> Nhân viên cây xăng bắt chuyện khách để gian lận

Lấy dẫn chứng từ một quốc gia phát triển, bạn đọc Nguoixala phân tích: "Ở Đức nơi tôi đang sinh sống, khi mua bất kỳ một sản phẩm gì, khách hàng cũng được xuất hóa đơn. Kể cả làm một bộ móng tay hoặc cắt tóc cũng có hóa đơn. Khách hàng lấy hóa đơn hay không không quan trọng, quan trọng là người bán không thể trốn thuế. Nếu bị Sở Thuế kiểm tra, họ sẽ truy lại hồ sơ từ 10 năm trước. Do đó, xuất hóa đơn là việc rất cần thiết. Nếu bạn không lấy hóa đơn thì thôi nhưng người bán vẫn phải nhập số tiền vào máy.

Ở chỗ tôi, khi đến cây xăng, khách tự bấm chọn số lượng xăng, loại xăng rồi tự bơm. Sau đó, họ đi vào cửa hàng gần đó trả tiền cho người nhân viên và nhận lại hóa đơn. Nhanh thì mất 10 phút, chậm thì 20 phút tùy vào việc có xếp hàng hay không. Đối với chúng tôi, chờ như vậy là bình thường vì thật ra nhịp sống thường ngày rất chậm, ít việc phải đi lại, không vội vã nhiều việc như ở Việt Nam".

"Tôi hiện làm việc ở Myanmar. Ở đây, mỗi lần đổ xăng người mua đều được xuất hóa đơn. Tờ hóa đơn chỉ nhỏ bằng nửa tờ vé số và cũng không mất thời gian gì cả. Mọi việc đều có khởi đầu chưa quen nhưng dần dần sẽ thành nếp. Người Việt thường không có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng, cho nên khi có chuyện xảy ra, chúng ta cũng không có chứng từ gì để giải quyết, khiếu nại. Vì vậy, theo tôi, nên thay đổi thói quen, đừng vì một, hai phút chờ lấy hóa đơn mà bỏ qua việc cần thiết như vậy", độc giả Dinhbuisy nói thêm.

Nhấn mạnh những lợi ích của quy định các cây xăng phải xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng, bạn đọc Kiên Pt kết lại: "Dân ta vẫn quen lối sống tiện dụng theo cách xuề xòa. Việc in hóa đơn cho mỗi lần bán xăng mới đầu sẽ gây bất tiện cho các doanh nghiệp cùng cửa hàng nhỏ lẻ, nhất là ở vùng sâu vùng xa, nhưng về quản lý xã hội và nhà nước thì đây lại là việc bắt buộc phải làm để đảm bảo chất lượng, cùng tính minh bạch trong quản lý thuế các loại.

Đây cũng là một thử thách để thanh lọc các doanh nghiệp yếu kém, giúp người dân yên tâm hơn về chất lượng nhiên liệu khi sử dụng, hạn chế cháy nổ do xăng dầu giả".

Việt Thành tổng hợp

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.